विशेष : बदलतेय माहिती शोधण्याची पद्धत

सीए प्रणव मंत्री, ‘एआय’ ट्रेनर‘गुगलवर शोधा’ हे वाक्य आपल्या दैनंदिन जीवनाचा भाग बनले आहे. एखादी माहिती हवी असेल, प्रश्नाचे उत्तर शोधायचे असेल किंवा नवीन विषय शिकायचा असल्यास आपण सर्वप्रथम गुगलची मदत घेतो. मात्र कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या युगात माहिती शोधण्याची पद्धत वेगाने बदलत आहे. यासाठी जगभरात चर्चेत असलेले एक नाव म्हणजे ‘परप्लेक्सिटी-एआय’ (Perplexity AI). माहिती शोधणे, तिचे विश्लेषण करणे आणि विश्वासार्ह स्रोतांसह उत्तर देणे या बाबतीत ‘परप्लेक्सिटी-एआय’ने वेगळा मार्ग स्वीकारला आहे..‘परप्लेक्सिटी-एआय’ म्हणजे काय?‘परप्लेक्सिटी-एआय’ हे कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित शोध साधन आहे. पारंपरिक सर्च इंजिनप्रमाणे ते केवळ वेबसाइटसची यादी दाखवत नाही, तर आपल्या प्रश्नाचे थेट उत्तर देते. समजा आपण गुगलवर प्रश्न विचारला,‘भारतातील जीएसटीचे प्रमुख फायदे कोणते?’गुगल अनेक वेबसाइट दाखवेल. त्यानंतर वापरकर्त्याला त्या वेबसाईट्स उघडून माहिती शोधावी लागेल.परंतु ‘परप्लेक्सिटी-एआय’ हा प्रश्न समजून घेते, विविध स्रोतांमधून माहिती गोळा करते आणि काही सेकंदांत सुसंगत उत्तर तयार करते. विशेष म्हणजे त्या उत्तरासाठी वापरलेले स्रोतही दाखवते..गुगल आणि ‘परप्लेक्सिटी-एआय’मधील फरक गुगल आपल्याला माहिती कुठे मिळेल हे सांगते. ‘परप्लेक्सिटी-एआय’ माहिती समजावून सांगते. हा मूलभूत फरक आहे. गुगलमध्ये अनेक लिंक उघडाव्या लागतात जाहिराती दिसतात माहिती वेगवेगळ्या ठिकाणी शोधावी लागते ‘परप्लेक्सिटी-एआय’मध्ये थेट उत्तर मिळते संदर्भासह माहिती मिळते पुढील प्रश्न विचारता येतात वेळेची बचत होते.विद्यार्थ्यांसाठी नवा अभ्याससाथीविद्यार्थ्यांसमोर माहितीचा महासागर उपलब्ध आहे. मात्र योग्य माहिती शोधणे आणि समजून घेणे हे मोठे आव्हान आहे. ‘परप्लेक्सिटी-एआय’ विद्यार्थ्यांना मदत करू शकते प्रकल्पांसाठी माहिती शोधणे संशोधन करणे संकल्पना समजून घेणे परीक्षेची तयारी निबंध लेखनासाठी माहिती गोळा करणे उदाहरणार्थ, ‘भारतीय अर्थव्यवस्थेवर कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा प्रभाव’असा विषय दिल्यास ‘परप्लेक्सिटी-एआय’ काही सेकंदांत विविध स्रोतांच्या आधारे सविस्तर माहिती उपलब्ध करून देते..प्रशिक्षक आणि शिक्षकांसाठी उपयुक्तप्रशिक्षक म्हणून मला अनेकदा विविध विषयांवर सत्रे घेण्यासाठी अभ्यास करावा लागतो. एखाद्या विषयावरील ताजी माहिती, संशोधन अहवाल, जागतिक घडामोडी किंवा नवीन आकडेवारी शोधण्यासाठी अनेक संकेतस्थळे पाहावी लागतात. ‘परप्लेक्सिटी-एआय’ या प्रक्रियेला मोठ्या प्रमाणावर गती देते.उदाहरणार्थ सत्रासाठी संदर्भ सामग्री शोधणे नवीन संशोधन अभ्यास मिळवणे उद्योगातील ताजे ट्रेंड समजून घेणे विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांची तयारी करणे यामुळे अभ्यासासाठी लागणारा वेळ कमी होतो आणि माहितीची गुणवत्ता वाढते..चार्टर्ड अकाउंटंट्स आणि व्यावसायिकांसाठी महत्त्वाचे साधनचार्टर्ड अकाउंटंट्स, वकील, करसल्लागार, वित्तीय सल्लागार आणि व्यवस्थापन क्षेत्रातील व्यावसायिकांना सतत नवीन नियम, अधिसूचना आणि घडामोडींचा अभ्यास करावा लागतो.‘परप्लेक्सिटी-एआय’च्या मदतीने कर विषयक संशोधन उद्योग विश्लेषण आर्थिक अहवालांचा अभ्यास नवीन कायदे समजून घेणे जागतिक ट्रेंडचे विश्लेषण अधिक वेगाने करता येऊ शकते.विशेषतः संशोधनाधारित काम करणाऱ्या व्यावसायिकांसाठी हे उपयुक्त साधन ठरू शकते. ‘परप्लेक्सिटी-एआय’चे वैशिष्ट्य म्हणजे ते आपल्या उत्तरासोबत माहितीचे स्रोत दाखवते. ‘एआय’ने उत्तर दिले म्हणून ते अंधपणे स्वीकारण्याची गरज नाही. वापरकर्ता, मूळ लेख पाहू शकतो, माहिती पडताळू शकतो, अधिक सखोल अभ्यास करू शकतो.यामुळे उत्तरांवरील विश्वासार्हता वाढते.‘परप्लेक्सिटी-एआय’ पार्श्वभूमी माहिती देते, विविध स्रोतांचा सारांश देते, वेळ वाचवते, संशोधन अधिक प्रभावी करते, मात्र अंतिम पडताळणी करण्याची जबाबदारी मानवी वापरकर्त्याचीच राहते.मर्यादा ‘परप्लेक्सिटी-एआय’ उपयुक्त असले तरी ते परिपूर्ण नाही. काही वेळा ‘एआय’ चुकीची माहिती देऊ शकते. सर्व स्रोत समान दर्जाचे असतीलच असे नाही. अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी माहिती पडताळणे आवश्यक आहे. ‘एआय’हा सहाय्यक आहे; अंतिम तज्ज्ञ नाही..माहिती शोधण्याच्या जगातील नवा टप्पागेल्या दोन दशकांमध्ये गुगलने माहिती शोधण्याची पद्धत बदलली. आता कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे माहिती समजून घेण्याची पद्धत बदलत आहे.‘परप्लेक्सिटी-एआय’ हे या परिवर्तनाचे एक महत्त्वाचे उदाहरण आहे. भविष्यात आपण ‘वेबसाइट शोधणे’ यापेक्षा ‘थेट उत्तर मिळवणे’ याला अधिक प्राधान्य देऊ शकतो.माहितीचा स्फोट झालेल्या या युगात योग्य माहिती योग्य वेळी मिळणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. ‘परप्लेक्सिटी-एआय’ हे काम अधिक वेगवान, सोपे आणि परिणामकारक बनवत आहे. कदाचित भविष्यात लोक ‘गुगल’कर ऐवजी ‘परप्लेक्सिटी’ला विचार असे म्हणू लागले, तर आश्चर्य वाटायला नको..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.