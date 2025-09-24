प्रत्येकाची प्रकृती अभ्यासून द्या सल्ला!

- नूपुर पाटील, आहारतज्ज्ञआपल्या सर्वांची बदलती जीवनशैली, गतिमान जीवन आणि दगदग यामुळे प्रकृतीची हेळसांड होऊन आरोग्याच्या तक्रारी मोठ्या प्रमाणावर वाढताना दिसत आहेत. त्यासाठी पुरेशी झोप, योग्य आहार, आहारातील बदल या सर्व गोष्टी वेळीच होणं आवश्यक असतं. डाएटिशियन (पोषणतज्ज्ञ), न्यूट्रिशनिस्टची भूमिका यात महत्त्वाची असते. .तुम्ही डाएटिशिएन कशा झालात?मी लहानपणापासूनच स्थूल होते आणि हीच अवस्था मला ‘न्यूट्रिशनिस्ट’ होण्यासाठी प्रेरणादायी ठरली. मला ‘पीसीओएस’ आणि ‘क्लिनिकल डिप्रेशन’चे निदान झाले होते. मला आवडणारे ड्रेस कधीच व्यवस्थित बसायचे नाहीत. त्यामुळे खूप वाईट वाटायचे. यातूनच मी जिद्दीने वजन कमी करायचे ठरवले.याच जिद्दीने मी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ आणि सिम्बायोसिस विद्यापीठातून ‘न्यूट्रिशन अँड डायटेटिक्स’मध्ये पदव्युत्तर पदवीचे शिक्षण घेतले. आज अशा प्रकारचे अनेक ऑनलाइन, ऑफलाइन अभ्यासक्रम उपलब्ध आहेत. मी प्रयत्नांती माझे ३० किलो वजन कमी केले. ‘डिप्रेशन’ही औषधांशिवाय, मानसोपचारतज्ज्ञ, योग आणि प्राणायामाच्या मदतीने दूर केले..डाएटिशियन होण्यासाठी कोणती कौशल्ये अंगी असावीत?डाएटिशियन होण्यासाठी तुम्हाला वेगवेगळ्या प्रकारच्या आहाराची, अन्नपदार्थांची माहिती असणे आवश्यक असते. त्याचबरोबर त्या अन्नातून आपल्या शरीराला मिळणाऱ्या पोषक घटकांचीही माहिती असणे गरजेचे आहे. डाएटिशियन म्हणून मला असे वाटते की, आजच्या जगात सकस अन्न हेच महत्त्वाचे औषध आहे. तुमच्याकडे येणाऱ्या व्यक्तीची तब्येत व गरज ओळखून तुम्हाला त्याचा आहार निश्चित करता यायला हवा. यासाठी आवश्यक ते संवादकौशल्यही तुमच्याकडे असावे..प्रोटिन पावडर किंवा ‘सप्लिमेंट्स’चा वापर किती करावा?प्रोटिन पावडर, सप्लिमेंट्स चांगले आणि फायदेशीर असतात, परंतु त्यांची गरज प्रत्येकालाच असतेच असं नाही. तुम्ही नैसर्गिकरीत्याही शरीराची प्रोटिनची गरज पूर्ण करू शकता. व्हिटॅमिन ‘डी’ आणि ‘बी-१२’ची कमतरता बहुसंख्य जणांमध्ये असते. अशा वेळी ‘सप्लिमेंट्स’ घ्याव्यात. मात्र, त्याचा अतिरेक करू नये. डाएटिशियन किंवा डॉक्टरांच्या सल्ल्यानेच सप्लिमेंट्स घ्याव्यात..‘एआय’चा या क्षेत्रात कितपत शिरकाव झाला आहे?गेल्या दहा वर्षांत ‘एआय’ने खूप प्रगती केली आहे. ते तंत्रज्ञान नक्कीच उपयुक्त आहे, पण पोषण किंवा वैद्यकीय निदानासाठी ‘एआय’चा सल्ला घेणे योग्य नाही. ‘एआय’ तुम्हाला मोफत डाएट देईलसुद्धा. मात्र, तो तुमची तपासणी करू शकणार नाही. त्याच्याकडे अनुभव नसेल. तो केवळ त्याच्याकडे असलेल्या माहितीच्या जोरावर तुम्हाला ‘टिप्स’ देईल. प्रत्यक्षात त्या नुकसानकारही ठरू शकतात..‘डाएटिशियन’ होताना...इतरांना सल्ला देण्याआधी स्वतःवर काम करा. स्वतःच्या आरोग्याची काळजी घ्या.‘इट द रेनबो’ म्हणजे शक्य तेवढी रंगबेरंगी फळे आणि भाज्या खा.कोणालाही सरसकट सल्ला देऊ नका. अभ्यास करूनच प्रत्येकाचे ‘डाएट’ ठरवा.(शब्दांकन : मयूर भावे.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.