वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी मोठी बातमी! आता कॉलेजमध्ये ८० टक्के उपस्थिती अनिवार्य; अन्यथा परीक्षेला मुकावं लागणार...

देशभरातील पदव्युत्तर (पीजी) दंतवैद्यकीय विद्यार्थ्यांसाठी बायोमेट्रिक उपस्थिती संदर्भात आता कठोर नियम लागू झाले आहेत. नॅशनल डेंटल कमिशन (एनडीसी) ने सगळ्या डेंटल कॉलेजेसना विद्यार्थ्यांची किमान ८० टक्के बायोमेट्रिक उपस्थिती अनिवार्य करण्याचे आदेश दिले आहेत. हा निकष पूर्ण न करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना विद्यापीठाच्या परीक्षेला बसण्याची संधी दिली जाणार नाही.३० जून २०२६ रोजी जारी करण्यात आलेल्या परिपत्रकात आयोगाने १९ जानेवारी २०२६ रोजी दिलेल्या सूचनांची पुन्हा आठवण करून दिली आहे. तसेच उपस्थितीचे नियम काटेकोरपणे पाळण्याची जबाबदारी संबंधित कॉलेजेसची असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे..८०% उपस्थितीशिवाय परीक्षा नाहीमास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी (MDS) अभ्यासक्रम चालवणाऱ्या सगळ्या डेंटल कॉलेजेसनी विद्यार्थ्यांची बायोमेट्रिक उपस्थिती तपासल्यानंतरच त्यांना विद्यापीठाच्या किंवा पदव्युत्तर परीक्षेसाठी पात्र ठरवावे, असे आयोगाने सांगितले आहे.ज्या विद्यार्थ्यांची बायोमेट्रिक उपस्थिती ८० टक्क्यांपेक्षा कमी असेल, त्यांना परीक्षेला बसण्याची परवानगी देऊ नये, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.नियम मोडल्यास कॉलेजवर कारवाईआयोगाने यासंदर्भात कॉलेजेसना इशारा दिला आहे. कमी उपस्थिती असलेल्या विद्यार्थ्यांना परीक्षेला बसू दिल्यास, त्याची पूर्ण जबाबदारी त्या संबंधित कॉलेजेसवरच राहील. अशा प्रकारे वागणाऱ्या संस्थांनी आयोगाच्या नियमांचे उल्लंघन केलेले मानले जाईल..बायोमेट्रिक नोंदींना अधिक महत्त्वही उपस्थिती संबंधीची अट DCI MDS Course Regulations, 2017 मधील नियम १८(अ)(i) नुसार लागू होते. विद्यार्थ्यांच्या पात्रतेचा निर्णय घेण्यासाठी बायोमेट्रिक उपस्थितीची नोंद ही अधिकृत आधार म्हणून स्वीकारली जाईल.आयोगाने सगळ्या डेंटल कॉलेजेसवरवर कोणतीही सवलत न देता या नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. पदव्युत्तर दंतवैद्यकीय शिक्षणात नियमित उपस्थिती आणि प्रत्यक्ष क्लिनिकल प्रशिक्षणाला असलेले महत्त्व लक्षात घेऊनच हा निर्णय घेण्यात आल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.