शारीरिक, मानसिक क्षमता

- डॉ. सचिन जैन, संस्थापक संचालक, एसकेवायआय कम्पोझिट प्रायव्हेट लिमिटेडआयुष्य 'टी-२०' नसून कसोटी क्रिकेटसारखे आहे. खेळपट्टीवर तग धरून राहायचे असल्यास एकाग्रता, धीर, क्षमता यांची सांगड घालून खेळावे लागते. आपण काळ-वेळेप्रमाणे आपले राहणीमान, कामाची गती आणि व्यग्रता नियंत्रणात आणल्यास जीवन उत्तमोत्तम होऊ शकते.लांब जाण्यासाठी शारीरिक आणि मानसिक तयारी ठेवणे आणि आपला वेग विशिष्ट गतीवर राखणे जेणे करून आपली क्षमता शेवटपर्यंत पुरेल याची जाणीव ठेवणे महत्त्वाचे आहे. .१०० मीटर आणि मॅरेथॉनसाठी लागणारी कौशल्ये वेगळी असतात. १०० मी शर्यत कमीतकमी वेळात जास्तीत जास्त गतीने पूर्ण करायची आणि काही सेकंदात ती पूर्ण होते. तुमचा सुरुवातीचा स्टान्स, स्टार्ट-अप करताना तुमच्या शरीराची ठेवणे यावर खूप काही अवलंबून असते.याउलट मॅरेथॉनसाठी तुम्ही सुरुवात कशी करता यावर फार भर ना देता, तुमचा वेग एकसारखा ठेवणे, मधूनमधून चढ उतार असेल अशा ठिकाणी आपला वेग त्याप्रमाणे कमी जास्त करून समतोल साधणे जेणेकरून स्पर्धेच्या अंतिम टप्प्यात कमीतकमी ऊर्जेत शेवटचा पल्ला सगळ्यांच्या पुढे पूर्ण करता येईल..आपले करिअर, भविष्यही असेच लांब पल्ल्याचे आहे. त्यासाठी शारीरिक ऊर्जा, ताजेतवाने असणे आवश्यक आहे. या सगळ्यांसाठी सगळ्यात महत्त्वाचे आहे, आवश्यक तेवढी झोप घेणे. चांगली झोप मनाच्या आणि शरीराच्या स्वास्थ्यासाठी अत्यावश्यक आहे. कामासाठी नेहमी प्रवास करावा लागतो त्यांच्यासाठी तर याचे महत्त्व अजून आहे.अनेकदा आपण रात्री उशिरा प्रवास करून गंतव्यस्थानी पोहोचण्याचा अट्टहास करतो, त्यापेक्षा वेळेचे नियोजन करून पर्याय नसल्यास एखाद्या टप्प्यात थांबून व्यवस्थित झोप घेतल्यास पुढचा कामाच्या वेळेत ताज्या मनाने आणि खुल्या विचारांनी चर्चा करू शकतात. यशस्वी होण्यासाठी फक्त तुमच्या कार्याशी निगडित कौशल्यच नाही तर या भोवतालच्या गोष्टींचा समतोल साधने देखील आवश्यक आहे..महाभारतात कृष्ण अर्जुनचा केवळ सारथी होता, शेवटी युद्ध हे अर्जुनालाच लढावे लागले. तसेच आपलेही आहे. पुढचे आयुष्य यशस्वी होईल की नाही हे आपणच ठरवू शकतो आणि त्यासाठी आपली शारीरिक आणि आर्थिक क्षमता सुदृढ राहणे आवश्यक आहे आणि त्याची जबाबदारी आपलीच आहे..क्षीण येऊन वेळे आधीच थकवा आल्यास आपल्या करिअरच्या ऐन मध्यानात थांबावे लागले तर पुढची वाटचाल संथ होऊ शकते. तिथेच आपल्या कार्याचा खालच्या दिशेने प्रवास सुरू होऊ शकतो.म्हणून स्वतःला सतत रिचार्ज करत, झोपेचे, शरीराला वेळोवेळी हवे तेवढे आराम देण्याचे नियम पाळले पाहिजेत. आपल्याला लांब पल्ल्याच्या कसोटी क्रिकेटसारखे तयार ठेवले म्हणजे पुढील आयुष्य फक्त यशस्वीच नाही तर समाधानीही होईल..