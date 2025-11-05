शारीरिक, मानसिक क्षमता

एज्युकेशन जॉब्स

आयुष्य ‘टी-२०’ नसून कसोटी क्रिकेटसारखे आहे. खेळपट्टीवर तग धरून राहायचे असल्यास एकाग्रता, धीर, क्षमता यांची सांगड घालून खेळावे लागते.
सकाळ वृत्तसेवा
- डॉ. सचिन जैन, संस्थापक संचालक, एसकेवायआय कम्पोझिट प्रायव्हेट लिमिटेड

लांब जाण्यासाठी शारीरिक आणि मानसिक तयारी ठेवणे आणि आपला वेग विशिष्ट गतीवर राखणे जेणे करून आपली क्षमता शेवटपर्यंत पुरेल याची जाणीव ठेवणे महत्त्वाचे आहे.

