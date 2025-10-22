प्लॅन ‘बी’ हवाच!

डी. एस. कुलकर्णी - जीवन कौशल्य प्रशिक्षक‘‘If Plan A isn’t working, I have Plan B, Plan C and even Plan D.’’- सेरेना विल्यम्सया पूर्वीच्या एका लेखात, रुद्रनाथ या उभरत्या गायकाला, प्लॅन ‘बी’विषयी विचारले होते. तेव्हा तो तडफेने म्हणाला होता. ‘‘मला संगीताचे वेड आहे. दुसरा कुठलाच पर्याय मी समोर ठेवलेला नाही.’’ त्याच्या उत्तराने मी तेव्हाही मी अंमळ थबकलोच होतो. .पर्यायी मार्गाची ताकद आपण सर्वांनी अनुभवली असेल. मनात एक योजना आखली, तयारी केली, परंतु प्रत्यक्षात प्रसंग वेगळाच घडला. मग गोंधळून जाण्याऐवजी नवा रस्ता पकडणारेच पुढे जातात. त्यांच्या हातात एक गुपित असते ते म्हणजे ‘प्लॅन बी’.उत्तम नियोजनच तुम्हाला यशस्वीतेकडे घेऊन जाऊ शकते. नियोजन म्हणजे फक्त आराखडा काढणे नव्हे, तर येणाऱ्या अनिश्चिततेचा विचार करून बॅकअप ठेवणे. प्लॅन ‘बी’ म्हणजे तीच पर्यायी कृती योजना. मूळ प्लॅन फसला, अडथळे आले, वा परिस्थितीच बदलली तर नवा मार्ग उघडण्याची तयारी हाच त्याचा हेतू..विविध स्पर्धा परीक्षा, नीट, जी.ई.ई., अगदी स्कॉलरशिपच्या परिक्षा, एक ना दोन, ‘रात्रंदिन आम्हा परीक्षांचा प्रसंग’, अशी परिस्थिती विद्यार्थ्यांच्या आयुष्यात उभी राहू शकते. नोकरदार, उद्योजक, संशोधक अशा विविध क्षेत्रातील लोकांना महिन्याचे, वर्षाचे उद्दिष्ट ठरवून दिलेले असते. त्यावर आधारित त्यांची ॲप्रायजल्स, टर्न ओव्हर वगैरे ठरवले जातात. ध्येयाकडे वाटचाल करताना, एखादा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी, सर्व शक्यता गृहित धरून केलेले नियोजन, ठरलेली मोहीम यशस्वीरीत्या पूर्ण करता येते.गायक संजय राठोड आपल्या ‘गुलाबी साडी’ सारख्या गाण्यांनी लोकप्रिय झाले. तसेच सूरज चव्हाण याने ‘झापुक-झुपुक’ म्हणत नवा अंदाज दाखवला. संगीताची दुनिया बदलती आहे. इथे केवळ एकाच गाण्यावर टिकून राहता येत नाही. श्रोत्यांच्या आवडीनिवडी ट्रेंड्स सतत बदलतात. म्हणूनच सर्वांकडेच प्लॅन ‘बी’ आवश्यक आहे. नव्या धाटणीची गाणी, वेगळा प्रयोग, नव्या मंचांवर स्वतःला सादर करणे. अन्यथा लोकप्रियतेची ही लाट क्षणिक ठरते. तुमची जागा घ्यायला हजारो स्पर्धक तुमच्या मागे तयारच असतात. दमछाक करणारी स्पर्धा खरोखरीच काळजी करणारी आहे..प्रसिद्ध शास्त्रज्ञ थॉमस एडिसन यांचे उदाहरणही सांगावेसे वाटते. दिव्याचा शोध घेताना हजारो प्रयोग फसले, तरी ते म्हणाले, ‘‘मी अपयशी झालो नाही; फक्त हजारो मार्ग शोधले जे चालले नाहीत. आणि म्हणून माझ्याकडे नेहमी पुढचा प्लॅन असतो.’’प्लॅन ‘बी’ का आवश्यक आहे? अनिश्चिततेशी सामना करण्यासाठी. अपयशाचा धक्का सौम्य करण्यासाठी. वेळ, पैसा व साधनांचा अपव्यय टाळण्यासाठी. प्लॅन ‘ए’ म्हणजे आपला आत्मविश्वास, तर प्लॅन ‘बी’ म्हणजे आपले सुरक्षा कवच. संगीत, लष्कर, व्यवसाय, वैयक्तिक जीवन, सगळीकडे बदल हा नियम आहे. आणि बदलाशी लढायचे असेल, तर पर्यायी योजना हीच खरी ताकद आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.