PM Vidyalaxmi Yojana: टॉप कॉलेजमध्ये ऍडमिशन घेतलंय? मग सरकारकडून मिळवा 3% व्याज सवलतीचं शिक्षण कर्ज, जाणून घ्या अर्ज कसा करावा!

थोडक्यात:पीएम विद्यालक्ष्मी योजनेतून टॉप कॉलेजमध्ये प्रवेशलेल्या विद्यार्थ्यांना 3% व्याज सवलतीसह जामीन व हमीशिवाय शिक्षण कर्ज मिळते.कर्जासाठी अर्ज प्रक्रिया पूर्णपणे डिजिटल असून Canara Bank ही नोडल बँक आहे.विद्यार्थ्यांना 8 लाखांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असल्यास व्याज सवलत मिळते आणि कर्जाची परतफेड 15 वर्षांपर्यंत करता येते..PM Education Loan Scheme: शिक्षणासाठी आर्थिक अडचणी येणे ही अनेक विद्यार्थ्यांसाठी मोठी समस्या असते. अनेक वेळा आर्थिक कारणांमुळे विद्यार्थी आपल्या आवडत्या कॉलेजमध्ये प्रवेश घेऊ शकत नाहीत किंवा शिक्षणाचा खर्च पूर्ण करू शकत नाहीत. पण आता या समस्येवर उपाय म्हणून भारत सरकारने पीएम विद्यालक्ष्मी योजना (PM-Vidyalaxmi) सुरू केली आहे..या योजनेतून टॉप कॉलेजमध्ये प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना 3% व्याज सवलतीसह शिक्षण कर्ज दिले जाते.या योजनेचे मुख्य वैशिष्ट्ये- जामीन व हमीशिवाय शिक्षण कर्ज- पूर्णपणे डिजिटल आणि पारदर्शक अर्ज प्रक्रिया- वर्षिक उत्पन्न 8 लाखांपर्यंत असलेल्या विद्यार्थ्यांना 3% व्याज सवलतदेशातील निवडक 860 गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षण संस्थांमधून प्रवेश आवश्यक- Canara Bank ही नोडल बँकयोजनेचे फायदेकोलॅटरल व गॅरंटार शिवाय कर्ज: विद्यार्थ्यांना कोणत्याही हमीशिवाय कर्जाची सुविधा.कर्ज मर्यादा नाही: कोर्स फी, वसतिगृह, अभ्यास साहित्य, जीवनावश्यक खर्च यांचा समावेश.सरकारकडून कर्ज हमी: 7.5 लाखांपर्यंतच्या कर्जावर सरकारची 75% हमी.व्याज सवलत: उत्पन्न 8 लाखांपर्यंत असल्यास 10 लाखांपर्यंतच्या कर्जावर 3% व्याज सवलत (शिक्षण कालावधी + 1 वर्ष).1% अतिरिक्त सवलत: अभ्यासक्रम दरम्यान आणि मोरॅटोरियम कालावधीत व्याज भरल्यास.15 वर्षांची परतफेड कालावधी: शैक्षणिक कालावधी वगळून.CBDC अॅपद्वारे लाभ: व्याज सवलतीची रक्कम PM-Vidyalaxmi Digital Rupee App मध्ये जमा होईल आणि तेथून विद्यार्थ्याच्या कर्ज खात्यात वर्ग होईल..Sarkari Naukri 2025: नोकरी हवी आहे? आत्ताच अर्ज करा, या आठवड्यात संपत आहेत 7 मोठ्या भरत्यांच्या अंतिम तारखा!.पात्रता- भारतीय नागरिक असणे आवश्यक.- QHEI यादीतील 860 उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये गुणवत्तेवर आधारित प्रवेश.- मॅनेजमेंट कोटातून प्रवेश घेतलेले विद्यार्थी अपात्र.- उत्पन्न 8 लाखांपेक्षा जास्त नसावे (3% व्याज सवलतीसाठी).- इतर कोणतीही शिष्यवृत्ती किंवा सरकारी योजना घेतलेली नसावी.- अभ्यासक्रम दरम्यान निलंबन किंवा वगळणे झाल्यास लाभ रद्द होईल.- दुसऱ्या वर्षापासून सवलतीसाठी समाधानकारक शैक्षणिक प्रगती आवश्यक.- एका कोर्ससाठीच एकदाच सवलत (UG/PG/इंटीग्रेटेड कोर्स).पात्र शिक्षण संस्था- NIRF यादीतील टॉप 100 संस्थांमध्ये येणाऱ्या केंद्रशासित संस्था- राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकारच्या टॉप 200 संस्था- भारत सरकारच्या अखत्यारीतील उर्वरित सर्व संस्थांचा समावेश- परदेशी संस्था आणि त्यांचे भारतातील कॅम्पस या योजनेत समाविष्ट नाहीत.अर्ज प्रक्रिया (पूर्णतः ऑनलाईन)नोंदणीअधिकृत वेबसाइटला भेट द्या: PM-Vidyalaxmi Scheme“Student Login” > “Create an Account” वर क्लिक करा.AADHAAR आधारित नोंदणी करा.नाव, मोबाइल नंबर, ईमेल, पासवर्ड यांची नोंद करा.OTP द्वारे खात्री करून सबमिट करा.शिक्षण कर्जासाठी अर्जलॉगिन करून “Apply for Education Loan” वर क्लिक करा.सर्व माहिती भरा, आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करा.बँक व शाखा निवडा.अर्ज पूर्ण तपासून “Final Submit” करा.Loan Status पाहण्यासाठी"Track Loan Application" वर क्लिक करा.अर्ज क्रमांक निवडा आणि स्थिती पाहा.व्याज सवलतीसाठी अर्जकर्ज मंजुरीनंतर "Apply for Interest Subvention" निवडा.उत्पन्न प्रमाणपत्र अपलोड करा.अर्ज सबमिट करा..Burning Mouth Syndrome: तोंडात सतत जळजळ जाणवतेय? यामागील कारणे, लक्षणे आणि उपाय जाणून घ्या.आवश्यक कागदपत्रे- आधार कार्ड- पॅन कार्ड- पत्ता पुरावा- मागील शैक्षणिक पात्रतेची गुणपत्रिका (स्व-प्रमाणित)- प्रवेश परीक्षेचा निकाल-प्रवेश संस्थेचे ऑफर लेटर व फी संरचना- उत्पन्न प्रमाणपत्र (प्राधिकृत अधिकारीकडून)जर काही कागदपत्रे प्रवेशावेळी संस्थेकडे जमा केली असतील, तर संस्थेकडून Annexure 6 प्रमाणपत्र घ्यावे.तक्रार नोंदणीनवीन तक्रार नोंदवण्यासाठी:“Initiate Grievance” > “Register New Complaint”अर्ज क्रमांक, बँकेचे नाव, तक्रारीचा प्रकार निवडा.समस्या स्पष्ट लिहा आणि पुरावे अपलोड करा.सबमिट केल्यावर Grievance ID मिळेल.संपर्क तपशीलटोल फ्री: 1800 1031फोन: 080-22533876ईमेल:hoel@canarabank.comhogps@canarabank.comsupport@pmvidyalaxmi.co.in.FAQs1. प्रधानमंत्री विद्यार्थी लक्ष्मी योजना म्हणजे काय? (What is Pradhan Mantri Vidyalaxmi Scheme?)ही योजना सक्षम विद्यार्थ्यांना जामीन आणि हमीशिवाय 3% व्याज सवलतीसह शिक्षण कर्ज देण्यासाठी आहे.2. कर्जासाठी अर्ज कसा करायचा? (How to apply for the loan?)अधिकृत वेबसाइटवर जाऊन AADHAAR आधारित नोंदणी करून ऑनलाइन अर्ज करावा लागतो.3. या योजनेत कोणते कॉलेज पात्र आहेत? (Which colleges are eligible under this scheme?)NIRF मधील टॉप 100 केंद्रशासित संस्था, राज्य सरकारच्या टॉप 200 संस्था आणि केंद्र सरकारच्या इतर सर्व उच्च शिक्षण संस्था पात्र आहेत.4. व्याज सवलतीसाठी पात्रता काय आहे? (What is the eligibility for interest subsidy?)वार्षिक कुटुंब उत्पन्न 8 लाखांपर्यंत असणे आवश्यक असून इतर कोणतीही सरकारी शिष्यवृत्ती किंवा व्याज सवलत घेतलेली नसावी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.