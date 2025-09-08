एज्युकेशन जॉब्स

PM Vidyalaxmi Yojana: टॉप कॉलेजमध्ये ऍडमिशन घेतलंय? मग सरकारकडून मिळवा 3% व्याज सवलतीचं शिक्षण कर्ज, जाणून घ्या अर्ज कसा करावा!

Eligibility Criteria for PM Vidyalaxmi Education Loan: उच्च शिक्षण घेत असाल तर ही बातमी नक्की वाचा! भारत सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयाने सुरू केलेली “पीएम विद्यालक्ष्मी (PM-Vidyalaxmi)” योजना सक्षम विद्यार्थ्यांना आर्थिक सहाय्य देते
Eligibility Criteria for PM Vidyalaxmi Education Loan

Eligibility Criteria for PM Vidyalaxmi Education Loan

Esakal

Monika Shinde
Updated on

थोडक्यात:

  1. पीएम विद्यालक्ष्मी योजनेतून टॉप कॉलेजमध्ये प्रवेशलेल्या विद्यार्थ्यांना 3% व्याज सवलतीसह जामीन व हमीशिवाय शिक्षण कर्ज मिळते.

  2. कर्जासाठी अर्ज प्रक्रिया पूर्णपणे डिजिटल असून Canara Bank ही नोडल बँक आहे.

  3. विद्यार्थ्यांना 8 लाखांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असल्यास व्याज सवलत मिळते आणि कर्जाची परतफेड 15 वर्षांपर्यंत करता येते.

Loading content, please wait...
education
Education News
pmc
PM Modi live today
educational marathi article
Education System
PM Modi speech
central scheme
PMAY U
schemes
pm kisan yojana 36,000 credited

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com