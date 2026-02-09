एज्युकेशन जॉब्स

PNB Job Vacancy 2026: PNB मध्ये अप्रेंटिस पदांसाठी मेगा भरती सुरू; जाणून घ्या पात्रता काय आणि किती मिळणार स्टायपेंड?

Eligibility Criteria for PNB Apprentices Recruitment 2026: पंजाब नॅशनल बँक (PNB) ने २०२६ साठी अप्रेंटिस पदांसाठी भरतीची अधिसूचना जाहीर केली आहे. देशभरातील विविध शाखांमध्ये एकूण ५,१३८ पदे उपलब्ध आहेत. या भरतीसाठी अर्ज प्रक्रिया ८ फेब्रुवारी २०२६ पासून सुरु झाली आहे. चला तर जाणून घेण्यात अर्ज करण्याची शेवटची तारीख कधी आहे
PNB recruitment 2026

PNB recruitment 2026

Monika Shinde
PNB Bank Recruitment 2026 : सरकारी बँकेत नोकरी करण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या तरुणांसाठी पंजाब नॅशनल बँक नोकरीची सुवर्णसंधी घेऊन आले आहे. यंदा २०२६ साठी बँकेने अप्रेंटिस पदासाठी भरती जाहीर केली आहे. यात देशभरातील विविध शाखांमधून ५,१३८ पदे भरली जाणार आहेत.

