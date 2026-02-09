PNB Job Vacancy 2026: PNB मध्ये अप्रेंटिस पदांसाठी मेगा भरती सुरू; जाणून घ्या पात्रता काय आणि किती मिळणार स्टायपेंड?

PNB Bank Recruitment 2026 : सरकारी बँकेत नोकरी करण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या तरुणांसाठी पंजाब नॅशनल बँक नोकरीची सुवर्णसंधी घेऊन आले आहे. यंदा २०२६ साठी बँकेने अप्रेंटिस पदासाठी भरती जाहीर केली आहे. यात देशभरातील विविध शाखांमधून ५,१३८ पदे भरली जाणार आहेत. .या अप्रेंटिसशिप योजनेअंतर्गत उमेदवारांना बँकिंग क्षेत्रातील प्रत्यक्ष कामकाज शिकण्याची संधी मिळणार आहे. यासाठी ऑनलाईन अर्ज ८ फेब्रुवारी २०२६ पासून सुरू झाली असून शेवटची तारीख ही २८ फेब्रुवारी २०२६ आहे. एक वर्षाच्या प्रशिक्षणासह मासिक स्टायपेंड देखील मिळणार असल्याने करिअरची नवी सुरुवाती करणाऱ्या उमेदवारांसाठी ही एक उत्तम संधी आहे..TET Exam Update: शिक्षकांसाठी आनंदाची बातमी! ‘टीईटी’साठी मिळणार अधिक संधी; शासन बदलणार जीआर.PNB अप्रेंटिस पदांची माहितीPNB ने अप्रेंटिसची ५,१३८ पदे विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये जाहीर केली आहे. उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान आणि दिल्ली या राज्यांमध्ये सर्वाधिक रिक्त पदे आहेत. निवड झालेल्या उमेदवारांना एक वर्षाचे प्रशिक्षण दिले जाईल. या कालावधीत बँकेच्या विविध कामकाज पद्धती, प्रक्रिया आणि व्यवहारांची प्रत्यक्ष माहिती दिली जाईल. ही योजना नव्या उमेदवारांना बँकिंग क्षेत्रातील अनुभव मिळवून देणारी आहे..शैक्षणिक पात्रता आणि वयोमर्यादाअर्ज करण्यासाठी उमेदवाराकडे मान्यताप्राप्त विद्यापीठातून कोणत्याही शाखेतील पदवी असणे आवश्यक आहे. उमेदवाराचे वय किमान २० वर्षे आणि कमाल २८ वर्षे असावे. अनुसुचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST), इतर मागासवर्गीय (OBC) आणि दिव्यांग उमेदवारांना सरकारी नियमांनुसार वयोमर्यादित सवलत दिली जाईल.निवड प्रक्रिया आणि स्टायपेंडउमेदवारांची निवड ऑनलाईन लेखी परीक्षेच्या आधारे केली जाईल. या परीक्षेत सामान्य ज्ञान, इंग्रजी, गणितीय क्षमता आणि तर्कशक्ती या विषयांचा समावेश असेल. यानंतर स्थानिक भाषेची चाचणीही घेतली जाऊ शकते. प्रशिक्षण कालावधीत ग्रामीण, अर्ध-शहरी आणि शहरी शाखांमध्ये कार्यरत अप्रेंटिसना दरमहा 12,300 रुपये, तर महानगरीय शाखांमध्ये 15,000 रुपये स्टायपेंड दिले जाईल..NIA Recruitment 2026: धुरंधरांसाठी नोकरीची सुवर्णसंधी! NIA मध्ये मेगा भरती जाहीर, पाहा पात्रता आणि अर्ज करण्याची पद्धत.अर्ज प्रक्रिया कशी करावीउमेदवारांनी PNB च्या अधिकृत संकेतस्थळावर pnbindia.in जाऊन ‘Recruitment’ किंवा ‘Careers’ विभागात अर्ज करावा.प्रथम नोंदणी (Registration) करा, त्यानंतर अर्ज फॉर्म भरा,तसेच आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करा,अर्ज शुल्क भरा आणि फॉर्म सबमिट करा.शुल्कसामान्य / OBC / EWS पुरुष उमेदवारांसाठी अर्ज शुल्क 944 रुपये आहे.महिलांसाठी 708 रुपये, तर SC / ST / PwBD उमेदवारांसाठी 236 रुपये शुल्क आकारले जाईल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.