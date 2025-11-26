PNB Officer Recruitment 2025: सरकारी बँकेत करिअरची सुवर्णसंधी! PNB मध्ये 750 ऑफिसर पदांसाठी अर्ज सुरू; अंतिम तारीख 1 डिसेंबर

Punjab National Bank Officer Recruitment 2025: बँकिंग क्षेत्रात करिअर करू इच्छिणाऱ्या तरुणांसाठी पंजाब नॅशनल बँकेकडून एक मोठी अपडेट आली आहे. लोकल बँक ऑफिसर (JMGS-I) पदासाठी भरती सुरू झाली आहे आणि अर्ज करण्याची शेवटची तारीख २३ नोव्हेंबर २०२५ आहे..परंतु उमेदवारांकडून मिळालेल्या मागणीमुळे, बँकेने स्वतः ही तारीख १ डिसेंबर २०२५ पर्यंत पुढे ढकलली आहे. देशभरातील शाखांमध्ये भरतीद्वारे एकूण ७५० पदे भरली जातील. इच्छुक उमेदवार pnb.bank.in किंवा अधिकृत वेबसाइटला भेट देऊन ऑनलाइन अर्ज करू शकतात. प्राथमिक अंदाजानुसार, भरती परीक्षा डिसेंबर २०२५ ते जानेवारी २०२६ दरम्यान घेतली जाऊ शकते..West Bengal Teacher Jobs: शिक्षक होण्याची संधी! पश्चिम बंगालमध्ये १३,००० हून अधिक सहाय्यक शिक्षक पदांसाठी अर्ज सुरू.पात्रता: कोण अर्ज करू शकते?- मान्यताप्राप्त विद्यापीठातून पदवीधर पदवी असलेले उमेदवार पात्र आहेत.- वयोमर्यादा: २० ते ३० वर्षे- आरक्षणानुसार एससी/एसटी/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस उमेदवारांना वयोमर्यादेत सूट उपलब्ध आहे.- वेतनश्रेणी आणि पदोन्नतीस्थानिक बँक अधिकारी पदासाठी आकर्षक वेतन श्रेणी दिली आहे:४८,४८० ते ८५,९२० प्रति महिनाखालील श्रेणीनिहाय वितरण खालीलप्रमाणे आहेसामान्य श्रेणी - ३३६ओबीसी - १९४ईडब्ल्यूएस - ६७एससी - १०४एसटी - ४९.निवड प्रक्रिया कशी आहे?उमेदवारांना खालील टप्प्यांतून जावे लागेल:ऑनलाइन लेखी परीक्षाचाचणी प्रक्रियास्थानिक भाषा ज्ञान चाचणीवैयक्तिक मुलाखतअंतिम गुणवत्ता यादीअर्ज शुल्कSC/ST/PwD: ५९सामान्य/OBC/EWS: १०००.10th CBSE Board Exam: दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी मोठी बातमी! गुणवाटपाबाबत CBSEची मोठी घोषणा; जाणून घ्या नवा नियम.अर्ज प्रक्रियाअधिकृत वेबसाइट pnb.bank.in ला भेट द्यानवीन नोंदणी करालॉगिन करा आणि सर्व आवश्यक माहिती भरा.शुल्क भरा आणि फॉर्म सबमिट करा.प्रिंटआउट डाउनलोड करा आणि भविष्यातील वापरासाठी ते सुरक्षित ठेवा.अर्ज करण्यापूर्वी कृपया अधिकृत सूचना काळजीपूर्वक वाचा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.