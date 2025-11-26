एज्युकेशन जॉब्स

PNB Officer Recruitment 2025: सरकारी बँकेत करिअरची सुवर्णसंधी! PNB मध्ये 750 ऑफिसर पदांसाठी अर्ज सुरू; अंतिम तारीख 1 डिसेंबर

Eligibility Criteria for PNB Officer Posts: जर तुमचं बँकिंग क्षेत्रात करिअर करण्याचं स्वप्न असेल, तर ही सुर्वणसंधी सोडू नका. कारण पंजाब नॅशनल बँकेने एक, दोन नाही तर तब्बल ७५० अधिक लोकल बँक ऑफिसर पदांची भरती जाहीर केली आहे. चला तर जाणून घेऊया, अर्ज कसा करावा
Monika Shinde
Punjab National Bank Officer Recruitment 2025: बँकिंग क्षेत्रात करिअर करू इच्छिणाऱ्या तरुणांसाठी पंजाब नॅशनल बँकेकडून एक मोठी अपडेट आली आहे. लोकल बँक ऑफिसर (JMGS-I) पदासाठी भरती सुरू झाली आहे आणि अर्ज करण्याची शेवटची तारीख २३ नोव्हेंबर २०२५ आहे.

