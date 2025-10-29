Police Bharati Application Website Link : पोलिस भरतीचा अर्ज करा एका क्लिकवर..

Police Bharati 2025 Application Process : महाराष्ट्रातील तरुणांसाठी सरकारी नोकरीच्या स्वप्नांना पंख मिळणार आहेत. राज्य गृह विभागाने अखेर १५,६३१ पोलीस शिपायांच्या मेगा भरती प्रक्रियेला हिरवा झेंडा दाखवला आहे. पोलीस शिपाई, चालक शिपाई, सशस्त्र पोलीस शिपाई, कारागृह शिपाई आणि बॅण्डसमन अशा विविध पदांसाठी ही भरती असून १ जानेवारी ते ३१ डिसेंबर २०२५ या कालावधीत रिक्त होणारी पदे भरली जाणार आहेत..राज्य मंत्रिमंडळाने ऑगस्टमध्ये मान्यता दिल्यानंतर आता अर्ज प्रक्रिया उद्यापासून म्हणजे २९ ऑक्टोबर २०२५ पासून सुरू होत आहे.रिक्त पदांचा तपशील----पोलीस शिपाई: १२,३९९चालक शिपाई: २३४सशस्त्र पोलीस शिपाई: २,३९३कारागृह शिपाई: ५८०बॅण्डसमन: २५एकूण: १५,६३१.Fake ENO : तुमचा जीव धोक्यात! मार्केटमध्ये विकलं जातंय बनावट ENO; जाणून घ्या कसं ओळखाल कोणतं खरं?.जिल्हानिहाय पदेही निश्चित झाली आहेत. उदाहरणार्थ, सोलापूर ग्रामीणसाठी ९०, सोलापूर शहरासाठी ९६, तर राज्य राखीव पोलीस दल (SRPF) आणि कारागृह शिपायांसाठी सुमारे ५५ पदे उपलब्ध आहेत. ही भरती राज्यातील पोलीस दलाच्या रिक्त जागा भरण्यासोबतच तरुणांना वर्दी घालण्याची सुवर्णसंधी देणार आहे..Zudio Sale : झुडीओमध्ये 'या' तारखेपासून लागणार सर्वात स्वस्त कपड्यांचा सेल; आजवर आली नाही अशी डिस्काउंट ऑफर, पाहा एका क्लिकवर.अर्ज कधी आणि कुठे?उमेदवारांना २९ ऑक्टोबर ते ३० नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत ऑनलाइन अर्ज भरता येणार आहेत.अर्ज फक्त गृह विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर – policerecruitment2025.mahait.org – करावा लागेल. महत्त्वाचेएका पदासाठी एकाच जिल्ह्यात एकमेव अर्ज..वेगवेगळ्या जिल्ह्यांत अर्ज केल्यास ते बाद ठरतील. परीक्षा शुल्क खुल्या प्रवर्गासाठी ४५० रुपये आणि मागास प्रवर्गासाठी ३५० रुपये आहे..Whatsapp बनले कलरफूल! नव्या फीचरने जिंकली लाखो मने..तुम्हीही वापरा एका क्लिकवर.निवड प्रक्रिया कशी असेल?१. मैदानी चाचणी: किमान ४० टक्के गुण अनिवार्य.२. लेखी परीक्षा: मैदानीत उत्तीर्ण झालेल्यांमधून एका पदासाठी १० उमेदवारांची निवड.३. अंतिम मेरिट: लेखी परीक्षेतील गुणांवर आधारित. ही भरती केवळ नोकरी नाही, तर देशसेवेची संधी आहे. तयारीला लागा, वर्दी तुमची वाट पाहत आहे..अधिक माहितीसाठी संकेतस्थळाला भेट द्या.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.