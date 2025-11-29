Police Recruitment 2025: लास्ट डेट जवळ! पोलिस भरती अर्जासाठी 2 दिवस उरले; येथे जाणून घ्या अर्जाची प्रक्रिया

Police Recruitment Last Date: राज्यात सुरु असलेल्या पोलीस भरती मोहिमेसाठी उमेदवारांकडून मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद मिळत असून, अर्ज भरण्याची अंतिम मुदत ३० नोव्हेंबर आता जवळ आली आहे. एकूण १५, ६३१ पदांसाठी ही मोठी भरती प्रक्रिया राबवली जात आहे..तुम्ही जर पोलीस दलात करिअर करण्याचा स्वप्न पाहत असाल आणि अजूनही अर्ज भरायचे राहिले असेल, तर हा वेळ तुमच्यासाठी अत्यंत महत्वाचा आहे..New Year Trip Bangalore : नववर्ष मित्रांसोबत एन्जॉय करायचंय? बेंगलोरजवळील 'या' निसर्गरम्य ठिकाणांवर ट्रिप प्लॅन करा!.यात भरतीमध्ये पोलीस शिपाई, चालक शिपाई, सशस्त्र पोलीस, बँड्समन आणि कारागृह शिपाई अशी विविध पदे समाविष्ट आहेत. एका पदासाठी उमेदवाराला केवळ एकच अर्ज करता येणार असला तरी वेगवेगळ्या पदांसाठी अनेक जिल्ह्यांतून अर्ज करू शकतात. अर्ज प्रक्रिया २९ ऑक्टोबरपासून सुरू झाली असून, शेवटची तारीख ही ३० नोव्हेंबर पर्यंत अर्ज करू शकतात..अर्ज कसा करावा?इच्छुक उमेदवारांनी अधिकृत संकेतस्थळांवर अधिकृत संकेतस्थळांवर mahapolice.gov.in किंवा policerecruitment2025.mahait.org वर जाणून अर्ज करू शकतात..Green Economy Jobs: भारत 2047 मध्ये हरित अर्थव्यवस्थेत 48 दशलक्ष रोजगार निर्माण होणार, सीईईडब्ल्यूचा अंदाज.भरती प्रक्रियेचा पुढील क्रमअर्जाची छाननी पूर्ण झाल्यानंतर पुढील टप्पे असे:- जानेवारी–फेब्रुवारीदरम्यान मैदानी चाचण्या सुरू होतील.- या चाचणीत किमान ४०% गुण मिळणे बंधनकारक आहे.- एका पदासाठी १० उमेदवार लेखी परीक्षेसाठी निवडले जातील.- उमेदवारांची संख्या जास्त असल्याने मैदानी प्रक्रिया पूर्ण व्हायला अंदाजे २.५ ते ३ महिने लागतील.- त्यानंतर राज्यभर एकाच दिवशी मे महिन्यात लेखी परीक्षा घेण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.