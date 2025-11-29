Police Recruitment 2025: लास्ट डेट जवळ! पोलिस भरती अर्जासाठी 2 दिवस उरले; येथे जाणून घ्या अर्जाची प्रक्रिया

एज्युकेशन जॉब्स

Eligibility Criteria for Police Recruitment: तुम्ही जर पोलीस भरतीची तयारी करत असाल आणि अद्याप अर्ज भरला नसेल, तर ही तुमच्यासाठी शेवटची संधी आहे. अर्ज भरण्याची अंतिम तारीख आता जवळ आली आहे. मग वाट कशाची पाहता? आजच तुमचा अर्ज नक्की भरा
Police Recruitment Last Date: राज्यात सुरु असलेल्या पोलीस भरती मोहिमेसाठी उमेदवारांकडून मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद मिळत असून, अर्ज भरण्याची अंतिम मुदत ३० नोव्हेंबर आता जवळ आली आहे. एकूण १५, ६३१ पदांसाठी ही मोठी भरती प्रक्रिया राबवली जात आहे.

