एज्युकेशन जॉब्स

Postman Job: परीक्षा न देता व्हा गावातच पोस्टमन, अडीच हजार जागा; नाशिक-मालेगाव विभागात ९२ पदांवर नोकरीची संधी

Post Office Recruitment: नाशिक-मालेगाव येथे ग्रामीण टपाल विभागात पोस्टमास्तर आणि सहायक शाखा पोस्टमास्तर पदांसाठी भरती जारी केली आहे.
Post Office Recruitment

Post Office Recruitment

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

येवला : दहावी उत्तीर्ण युवक-युवतींसाठी ग्रामीण टपाल विभागात शाखा पोस्टमास्तर (बीपीएम) आणि सहायक शाखा पोस्टमास्तर (एबीपीएम) या पदांसाठी मालेगाव सर्कलमध्ये ५७ व नाशिक सर्कलमध्ये ३५ जागा भरल्या जातील.

Loading content, please wait...
Nashik
Job Opportunity
Government Jobs
Marathi News Esakal
www.esakal.com