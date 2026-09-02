इन्स्पायर ॲवॉर्ड मानक : विज्ञानातील नावीन्यपूर्ण कल्पनांना चालना देत १० लाख बालमनांना प्रज्ञाविकासाचा राजमार्ग

जयवंत बोरसे, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शकराष्ट्राच्या विकासासाठी आणि मानवी जीवनाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी विज्ञानाचा विकास महत्त्वाचा असतो. शालेय जीवनापासूनच विद्यार्थ्यांना विज्ञानाकडे आकर्षित करणे तसेच त्यांच्यात विज्ञानाची व्यापक समज विकसित करणे यासाठी एक सहयोगी, सर्जनशील आणि आव्हानात्मक शैक्षणिक वातावरण निर्माण करण्याची गरज आहे. विज्ञान क्षेत्रात नावीन्यपूर्ण कल्पनांचा शोध घेणे ज्ञानात भर घालणाऱ्या १० लाख बालमनांच्या विचारांना प्रोत्साहन देणे, या संकल्पनेवर आधारित इन्स्पायर ॲवॉर्ड-मानक ही वैशिष्टपूर्ण योजना आहे. भारताचे विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय आणि राष्ट्रीय नवोन्मेष प्रतिष्ठान (एनआयएफ) यांच्याद्वारे राबवण्यात येते. .मुख्य उद्दिष्ट :शालेय विद्यार्थ्यांमध्ये वैज्ञानिक दृष्टिकोन आणि नावीन्यपूर्ण (मूळ) कल्पनांना चालना देणे. विज्ञानातील सर्वांत हुशार विद्यार्थ्यांना आकर्षित करणे. विज्ञान-संबंधित करिअर करण्याची संधी देणे आणि आर्थिक साहाय्य प्रदान करणे.पात्रता ः इयत्ता सहावी ते बारावीमधील १० ते १७ वर्षे वयोगटातील विद्यार्थी.अर्ज नोंदणी प्रक्रिया ः ‘इन्स्पायर अॅवॉर्ड्स’ पोर्टलवर विद्यार्थ्यांच्या नावीन्यपूर्ण कल्पनांचे नामांकन (प्रत्येक शाळेतून जास्तीत जास्त ५ नामांकन) ऑनलाइन पद्धतीने फक्त शाळेच्या माध्यमातून, वैयक्तिकरीत्या नाही..अर्ज कालावधी (दरवर्षी सामान्यपणे) ः जुलै ते सप्टेंबरप्रतिकृतीचे स्वरूप :इन्स्पायर मानक पुरस्कार योजनेसाठी सादर करावयाची प्रतिकृती ही केवळ शोभेची वस्तू नसावी, तर ती दैनंदिन जीवनातील एखादी समस्या सोडवणारी आणि नावीन्यपूर्ण कल्पना असणे आवश्यक आहे.प्रतिकृतीचे निकष ः समस्या निवारक, नाविन्यता, किफायतशीर, पर्यावरणपूरक, सुलभ हाताळणी आणि कार्यक्षमतापरीक्षणाचे मुख्य मुद्दे आणि गुणदान ःकल्पनेची मौलिकता (२५ टक्के), सामाजिक उपयुक्तता (२-३ टक्के), पर्यावरणीय आणि आर्थिक व्यवहार्यता (१५ टक्के), प्रतिकृतीची कार्यक्षमता (१५ टक्के) तसेच सादरीकरण आणि समज (१५ टक्के)सादरीकरणाच्या वेळी आवश्यक बाबी :प्रकल्पाची माहिती ः प्रकल्प तयार करण्याची माहिती आणि प्रेरणा या संबंधीचे तक्ते किंवा चार्ट.सिनॉप्सिस ः प्रकल्पाची थोडक्यात माहिती (उद्देश, साहित्य, कृती आणि उपयोग) लिहिलेले एक ते दोन पाने.अभ्यासक्रम :पारंपरिक किंवा छापील अभ्यासक्रम नाही. नावीन्यपूर्ण कल्पनांची स्पर्धानाकारलेल्या बाबी ः इंटरनेटवरून कॉपी केलेले, जुने प्रयोग (उदा. ज्वालामुखी मॉडेल, हायड्रोलिक ब्रिज) किंवा शिक्षकांनी बनवलेले प्रकल्प स्वीकारले जात नाहीत.भाषेचे माध्यम ः मराठी, हिंदी, इंग्रजी किंवा इतर कोणतीही प्रादेशिक भारतीय भाषा.प्रोजेक्ट आयडिया निवडण्याचे चार टप्पे ः(विद्यार्थ्याची निवड आणि राष्ट्रीय स्तरापर्यंतच्या प्रवास)शाळा स्तर :शाळा आपल्या स्तरावर स्पर्धा घेऊन ५ सर्वोत्तम आणि नावीन्यपूर्ण कल्पनांची निवड आणि ऑनलाइन नामांकनेजिल्हा स्तर :देशभरातून आलेल्या लाखो कल्पनांमधून १ लाख सर्वोत्तम कल्पनांची निवडनिवड झालेल्या प्रत्येक विद्यार्थ्याला मॉडेल/प्रकल्प बनविण्यासाठी १० हजार रुपयांची मदतजिल्हास्तरीय प्रदर्शनात सहभागराज्य स्तर :जिल्हा स्तरावरून निवडलेले १० हजार सर्वोत्तम प्रकल्प राज्यस्तरीय प्रदर्शनात सादरीकरणराष्ट्रीय स्तर :राज्य स्तरावरून निवडलेले एक हजार सर्वोत्तम प्रकल्पांचा राष्ट्रीय प्रदर्शनात (दिल्ली) सहभागयातील ६० सर्वोत्तम तंत्रज्ञान/कल्पनांचा राष्ट्रपतींच्या हस्ते सन्मान.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.