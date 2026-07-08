प्रज्ञाविकासाचा राजमार्ग : शालेय वयातच राष्ट्रसेवेच्या स्वप्नांना मिळणारी दिशा

जयवंत बोरसे, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शकभारतीय संरक्षण दलात (लष्कर, नौदल आणि वायुसेना अधिकारी म्हणून देशाची सेवा करण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी ‘राष्ट्रीय भारतीय सैन्य महाविद्यालय’ (RIMC) डेहराडून ही देशातील अग्रगण्य संस्था आहे. इयत्ता आठवीच्या प्रवेशासाठी आयोजित केली जाणारी ही परीक्षा आता मुले आणि मुली या दोघांसाठीही खुली असून, महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांसाठी याचे अधिकृत परीक्षा केंद्र पुणे येथे आहे. बारावीनंतर राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनी (NDA) आणि ‘नाव्हल अॅकॅडमी’(NA)च्या कठीण प्रवेश परीक्षा पहिल्याच प्रयत्नात उत्तीर्ण व्हाव्यात, या दृष्टीने ‘आरआयएमसी’मध्ये विद्यार्थ्यांची पायाभरणी केली जाते..संस्थेची मुख्य उद्दिष्टे‘ऑफिसर लाइक क्वालिटीज’चा विकास ःनिर्णयक्षमता, संघभावना आणि वेळेचे नियोजन यांसारख्या ‘ऑफिसर लाईक क्वालिटीज’वर भरभारतीय सैन्य दलात (लष्कर, नौदल, वायुसेना) भविष्यातील सक्षम अधिकाऱ्यांची जडण-घडणलहानपणापासूनच मुलांमध्ये नेतृत्वगुण, निर्णयक्षमता, जबाबदारी घेण्याची वृत्ती आणि अष्टपैलू व्यक्तिमत्त्वाचा विकास.संस्थेची वैशिष्ट्येसैनिकी शिस्त व लवचिकता ः लहान वयातच सैनिकी शिस्त, शारीरिक व मानसिक कणखरतेचा विकास साधणे. या वयोगटातील मुले सैनिकी जीवनपद्धती आणि कडक शिस्त लवकर आत्मसात करू शकतात, म्हणून याच वयात त्यांची निवड केली जाते.दर्जेदार शिक्षण आणि इंग्रजीवर प्रभुत्व ः इयत्ता आठवी ते बारावीपर्यंत पूर्णपणे लष्करी वातावरणात दर्जेदार शिक्षण देणे. विज्ञान, गणित आणि तंत्रज्ञानाच्या ‘सीबीएसई’ अभ्यासक्रमासोबतच संरक्षण दलातील संवादासाठी आवश्यक असणाऱ्या इंग्रजी भाषेवर विशेष भर दिला जातो. बारावीनंतर ‘एनडीए’ आणि ‘आयएनए’ प्रवेश परीक्षेची पूर्वतयारी करणे.विविधतेत एकता ः देशातील प्रत्येक राज्यातून निवड प्रक्रियेद्वारे राष्ट्रीय एकात्मतेची जोपासना करणे. भारतातील प्रत्येक राज्यातून कोटा पद्धतीनुसार विद्यार्थ्यांची निवड होत असल्याने येथे राष्ट्रीय एकात्मता आणि ‘देशसेवा प्रथम’ हे मूल्य रुजवले जाते..प्रवेश पात्रता आणि निकषशैक्षणिक पात्रता ः मान्यताप्राप्त शाळेत इयत्ता सातवी उत्तीर्ण किंवा सातवीमध्ये शिकत असलेले विद्यार्थी.वयोमर्यादा ः प्रवेशाच्या वेळी वय ११ वर्षे ६ महिने ते १३ वर्षांच्या दरम्यान असणे आवश्यक.मुलींसाठी विशेष संधी ः सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार प्रत्येक सत्रात संपूर्ण भारतातून ५ मुलींची निवड.वैद्यकीय पात्रता ः दोन्ही डोळ्यांची नजर ६/६ असणे आवश्यक; चष्मा असल्यास मायोपिया -१.२५ D पेक्षा जास्त नसावा; फ्लॅट फूट किंवा नॉक-नी सारखे दोष नसणे अनिवार्य..परीक्षेचे स्वरूप (एकूण गुण ः ४५०)१. इंग्रजी ः १२५ गुण (वेळ ः १२० मिनिटे)२. गणित ः २०० गुण (वेळ ः ९० मिनिटे)३. सामान्य ज्ञान ः ७५ गुण (वेळ ः ६० मिनिटे)(लेखी परीक्षेत प्रत्येक विषयात किमान ५० टक्के गुण मिळवणे अनिवार्य)उत्तीर्ण उमेदवारांची ५० गुणांची मौखिक चाचणी (मुलाखत) आणि त्यानंतर लष्करी वैद्यकीय मंडळाद्वारे शारीरिक तपासणीपरीक्षेचे आयोजन ः वर्षातून दोनदा (जून आणि डिसेंबर)अर्ज करण्यासाठी अंतिम मुदत ः अनुक्रमे १५ एप्रिल आणि १५ ऑक्टोबर (अंदाजे)परीक्षा केंद्र ः महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांसाठी पुणे हे एकमेव अधिकृत परीक्षा केंद्र.अर्ज करण्याची पद्धत ः ‘आरआयएमसी’च्या संकेतस्थळावरून ऑनलाइन पेमेंट करून अर्ज घरपोच मागवणे; भरलेला अर्ज दोन प्रतीत ‘महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे’ येथे जमा करणे.शासकीय शिष्यवृत्ती ः महाराष्ट्रातील रहिवासी असलेल्या गुणवंत आणि गरजू विद्यार्थ्यांना राज्य सरकारकडून विशेष आर्थिक सवलत व शिष्यवृत्ती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.