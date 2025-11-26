समस्येची उकल करताना...!

डी. एस. कुलकर्णी (जीवन कौशल्य प्रशिक्षक)जरा हटकेया आधीच्या एका लेखात अथर्व किंवा साक्षी यांची बारावीची परीक्षा, आयआयटी प्रवेश परीक्षा दोनदा देऊनही आलेल्या अपयशाची थोडक्यात कहाणी सांगितली होती. आपल्या आयुष्यात समस्या हा अपवाद नाही, नियमच आहे. छोट्या चुका, मोठे अपयश, अचानक येणाऱ्या अडचणी आपल्याला कधी गोंधळात टाकतात, कधी निराश करतात. परंतु प्रत्येक वेळी ‘कोण चुकलं?’ असा विचार करण्यापेक्षा ‘हे का घडलं?’ हा प्रश्न विचारायला शिकवते ‘फिशबोन थेअरी.’ म्हणजेच ‘कॉज अँड इफेक्ट डायग्राम’ ही पद्धत जपानी विचारवंत काओरू इशिकावा यांनी मांडली. माशाच्या हाडांसारखा दिसणारा हा चार्ट, समस्या (इफेक्ट) आणि तिच्यामागील कारणे (कॉज) दाखवतो. प्रत्येक ‘हाड’ हे एका प्रकारच्या कारणाशी संबंधित असतं. .उदाहरणादाखल अक्षयची किंवा साक्षीची गोष्ट बघूया. ही दोघे बारावीला शिकणारे विद्यार्थी. बोर्डाच्या परीक्षेत त्यांचा निकाल अपेक्षेपेक्षा खूपच कमी आला. ते दोघे खचून गेले. स्वतःलाच दोष देऊ लागले. ‘‘मी काहीच करू शकत नाही. आता माझे कसे होणार?’’ इ. त्यांचा स्वसंवाद होता. त्यांच्याकडून थेट कृतीच करून घेतली, ‘‘फक्त भावनिक होऊ दिले नाही. ‘फिशबोन थेअरी’ची प्रत्यक्ष कृती करून घेतली. दोघांनी चार्ट काढला. ‘निकाल खराब’ हे डोकं आणि मागे हाडांसारख्या मणक्याला फुटलेल्या फांद्या. प्रत्येक आडव्या फांदीवर सुचतील ती कारणे लिहा. त्यांनी लिहिलेली नमुन्यादाखल कारणे पुढीलप्रमाणे होती..पद्धत : अभ्यास फक्त रटाळ पद्धतीने केला, समजून नाही घेतला.साहित्य : नोट्स अपुऱ्या होत्या.वातावरण : अभ्यास करताना मोबाईल आणि टीव्ही लक्ष विचलित करत होते.परिसर : मित्रमंडळ अभ्यासाकडे गांभीर्याने पाहत नव्हतं.प्रक्रिया : वेळेचं नियोजनच नव्हतं.सगळं स्पष्टपणे नजरेसमोर आलं, दोघांनाही समजलं की ‘आपण काही कमी हुशार नाहीत; फक्त पद्धत चुकीची होती.’पुढच्या वर्षी त्यांनी वातावरण बदललं, वेळेचं नियोजन केलं, समजून अभ्यास केला आणि त्यांचं यश स्वतः बोललं..ही थेअरी शिकवते; समस्या ही परिणाम असते; तिच्या मुळाशी कारणांचा गुंता दडलेला असतो. तो शोधल्याशिवाय उपाय मिळत नाही. आपल्या रोजच्या जीवनातही हेच लागू होतं. तेव्हा तक्रार नको, ‘फिशबोन चार्ट’ तयार करा. उद्योग व्यवस्थापनात ‘फिशबोन थेअरी’ फार उपयुक्त ठरत आलेली आहे. फक्त अत्यंत प्रामाणिकपणे या सिद्धांताचा वापर करावा. चालतेय तसेच, त्याला काय होते, वगैरे चालढकलीचा नेहमीचा प्रयोग न केलेलाच बरा..प्रत्येक व्यक्ती ही वेगळी असते. परंतु समस्या सारखी असू शकते. उत्तरे मात्र वेगळी असण्याची शक्यता असते. सर्व समस्या आणि उत्तरे यांची टिपणे काढून ठेवली तर, त्यांच्या नोंदी करून ठेवल्या तर, भविष्यात समजा तशीच समस्या उभी राहिली तर सोडवणूक करणे सोपे होईल. तेव्हा समस्येच्या मुळाशी जाऊन, सांगोपांग विचार करून, वैज्ञानिक दृष्टिकोन ठेऊन, कठोर त्रयस्थ विचार करून आत्मपरीक्षण केल्यास कोणत्याही मानवनिर्मित समस्येचे उत्तर सापडू शकते. स्वतःकडे बघण्याचा उदार, विवेकी दृष्टिकोन तेव्हढा हवा. विचारमंथन करण्याची, बुद्धिगामी सवय प्रयत्नपूर्वक विकसित करावी. वैचारिक आळस झटकून, मेंदूला सतत तरतरीत ठेवायला हवे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.