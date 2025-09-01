एज्युकेशन जॉब्स

Process Excellence : प्रोसेस एक्‍सलन्‍स : स्‍पर्धात्‍मक व्‍यवसाय वाढीचा पाया

Business Efficiency : स्पर्धेच्या युगात टिकण्यासाठी गरजेचं शस्त्र: प्रक्रिया उत्कृष्टता, जी देईल वेग, दर्जा आणि ग्राहकांचा विश्वास
Process Excellence
Process Excellence Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
लेखक: अजय वाधवा, मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी - टीएमएल बिझनेस सर्विसेस

आधुनिक काळात वेगाने बदलत असलेल्‍या व्‍यवसाय क्षेत्रात ग्राहकांच्‍या अपेक्षा तंत्रज्ञान नाविन्‍यतांप्रमाणे झपाट्याने बदलत आहेत. ज्‍यामुळे कंपन्‍यांनी ऑपरेशनल कार्यक्षमतेवर लक्ष केंद्रित करणे, तसेच सातत्‍यपूर्ण, उच्‍च दर्जाचे निकाल देत राहणे आवश्‍यक आहे. या परिवर्तनासाठी मुख्‍य पैलू आहे प्रोसेस एक्‍सलन्‍स (प्रक्रिया उत्‍कृष्‍टता). एकेकाळी बॅक-एण्‍ड फंक्‍शन मानले जाणारे प्रोसेस एक्‍सलन्‍स आता धोरणात्‍मक गरज म्‍हणून उदयास आले आहे, जे कार्यक्षमतेला चालना देत आहे, ग्राहक अनुभव वाढवत आहे आणि दीर्घकालीन स्‍पर्धात्‍मकता निर्माण करत आहे.

Process Excellence
Operational Efficiency
Digital Transformation
Lean Six Sigma
Customer Experience Improvement

