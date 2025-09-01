लेखक: अजय वाधवा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी - टीएमएल बिझनेस सर्विसेसआधुनिक काळात वेगाने बदलत असलेल्या व्यवसाय क्षेत्रात ग्राहकांच्या अपेक्षा तंत्रज्ञान नाविन्यतांप्रमाणे झपाट्याने बदलत आहेत. ज्यामुळे कंपन्यांनी ऑपरेशनल कार्यक्षमतेवर लक्ष केंद्रित करणे, तसेच सातत्यपूर्ण, उच्च दर्जाचे निकाल देत राहणे आवश्यक आहे. या परिवर्तनासाठी मुख्य पैलू आहे प्रोसेस एक्सलन्स (प्रक्रिया उत्कृष्टता). एकेकाळी बॅक-एण्ड फंक्शन मानले जाणारे प्रोसेस एक्सलन्स आता धोरणात्मक गरज म्हणून उदयास आले आहे, जे कार्यक्षमतेला चालना देत आहे, ग्राहक अनुभव वाढवत आहे आणि दीर्घकालीन स्पर्धात्मकता निर्माण करत आहे. .Premium|Fire safety Marathi Business : अग्निसुरक्षेत स्वदेशी ठसा.प्रोसेस एक्सलन्स: कार्यक्षमता, नाविन्यता आणि वाढीला गती देणारे स्रोतडिजिटलायझेशन आणि जगभरात स्पर्धा वाढत असताना व्यवसायांना आता अकार्यक्षमतेसाठी कारणीभूत ठरणाऱ्या प्रक्रियेमधील अडथळ्यांना सामोरे जाणे परवडणारे नाही. सानुकूल प्रक्रियेसाठी संरचित व विद्यमान दृष्टिकोनाशिवाय कंपन्यांना स्थिरता, कार्यक्षमतेमध्ये अडथळा आणि ग्राहकांच्या अपेक्षांची पूर्तता न होण्याचा धोका आहे.प्रोसेस एक्सलन्स सातत्यता व विश्वसनीयतेला चालना देते, त्रुटी कमी करते आणि उच्च दर्जाच्या निष्पत्तींची खात्री देते, जे ग्राहक समाधान, निष्ठा व दीर्घकालीन विकास वाढवते. तसेच, कार्यप्रवाह सुव्यवस्थित केल्याने संसाधनांचा कार्यक्षम वापर होतो, परिणामत: प्रत्यक्ष खर्च कमी होण्यासह अधिक नफा मिळतो..ऑपरेशनल फायद्यांव्यतिरिक्त प्रोसेस एक्सलन्स कर्मचाऱ्यांचा सहभाग आणि उत्पादकता वाढवते. कर्मचारी प्रक्रिया सुधारण्यात सक्रियपणे सहभागी होतात, तेव्हा त्यांच्यामध्ये मालकी आणि सक्षमीकरणाची भावना विकसित होते. हा सहभाग सतत सुधारणा करण्याची भावना जागृत करतो, ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे मनोबल वाढते, उलाढाल कमी होते आणि उत्पादकता वाढते. तसेच कंपन्या बाजारपेठेतील बदल, नियम व ग्राहकांच्या मागण्यांना शाश्वत कार्यक्षमतेसह प्रतिसाद देण्यास सक्षम होतात.डेटा आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्ससह वाढते समन्वयप्रोसेस एक्सलन्स नवीन युगामध्ये प्रवेश करत आहे, जे प्रामुख्याने डेटा आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्ससोबत वाढत्या एकीकरणामुळे शक्य झाले आहे. रिअल-टाइम विश्लेषण, अंदाजित माहिती आणि ऑटोमेशन टूल्स आता प्रक्रियेमध्ये सुधारणा करण्याच्या प्रयत्नांसाठी महत्त्वाचे आहेत, ज्यामुळे ते अधिक जलद, स्मार्ट आणि अधिक प्रभावी होत आहेत. आयबीएमच्या २०२३ ग्लोबल एआय अॅडोप्शन इंडेक्स (IBM’s 2023 Global AI Adoption Index)नुसार, भारतातील एआयचा वापर करत असलेल्या कंपन्यांपैकी ६३ टक्के कंपन्या मॅन्युअल किंवा पुनरावृत्ती होणारी कामे स्वयंचलित करत आहेत, आणखी ६३ टक्के कंपन्या एआय टूल्सद्वारे ग्राहक स्वयं-सेवा सुधारत आहेत आणि ४८ टक्के कंपन्यांचा खर्च कमी करण्याचा व प्रमुख प्रक्रिया स्वयंचलित करण्याचा मनसुबा आहे. या समन्वयामुळे कंपन्या प्रतिक्रियात्मक सुधारणांवरून सक्रिय ऑप्टिमायझेशनपर्यंत रूपांतरित होण्यास सक्षम होत आहेत..कृतीशील धोरणेप्रोसेस एक्सलन्सला गती देण्यासाठी लीन, सिक्स सिग्मा आणि टोटल क्वॉलिटी मॅनेजमेंट (टीक्यूएम) सारख्या पद्धतींचा वापर केला जातो, ज्यामुळे जगभरातील कंपन्यांना उल्लेखनीय परिणाम मिळत आहेत. लीन कचरा काढून टाकते व कार्यप्रवाह सुधारते, तर सिक्स सिग्मा दोष कमी करते व प्रक्रियेमधील तफावत दूर करते, तसेच एकत्रितपणे ते व्यवसायांना कार्यसंचालन सुव्यवस्थित करण्यास, खर्च कमी करण्यास आणि कार्यक्षमता सुधारण्यास मदत करतात.प्रोसेस एक्सलन्सचे उत्तम उदाहरण पाहायला मिळाले आहे, जेथे टाटा मोटर्स ग्लोबल सर्विसेस लिमिटेड टीमने कायझेन व व्हॅल्यू स्ट्रीम मॅपिंग सारख्या लीन सिक्स सिग्मा पद्धतींचा वापर करत त्यांच्या मटेरियल इनवॉइस प्रोसेसमध्ये सुधारणा केली, तसेच भागधारकांचे अभिप्राय आणि त्रुटींचे विश्लेषण करत प्रमुख समस्यांना ओळखले. या परिवर्तनामुळे ९५ टक्के टचलेस ऑटोमेशन, १०० टक्के अचूकता व जलद टर्नअराउंडसह ७ दशलक्ष इनवॉइसवर प्रक्रिया करणे शक्य झाले, परिणामत: कार्यक्षमता आणि ग्राहकांचे समाधान वाढले..मुख्य तत्त्व म्हणून प्रोसेस एक्सलन्सचा समावेशप्रोसेस एक्सलन्स फक्त एक वेळ केली जाणारी प्रक्रिया नाही तर धोरणात्मक मानसिकता आहे, जी सतत सुधारणेला चालना देते. ते खात्री देते की व्यवसाय कार्यक्षमतेने कार्यरत राहतात, ग्राहकांना मूल्य देतात आणि दीर्घकाळपर्यंत वाढ करत राहतात. आपल्या डीएनएमध्ये प्रोसेस एक्सलन्सचा समावेश करणाऱ्या कंपन्या झपाट्याने वाढत असलेल्या स्पर्धात्मक बाजारपेठेत प्रगती करण्यास सक्षम होतील. व्यवसाय क्षेत्र विकसित होत असताना सतत प्रक्रियेमध्ये सुधारणा करणाऱ्या कंपन्या शाश्वत यशासाठी उत्तमरित्या सुसज्ज असतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.