एज्युकेशन जॉब्स

Public Health Department Jobs 2025: सार्वजनिक आरोग्य विभागात मेगा भरती जाहीर, जाणून घ्या पगार किती मिळेल!

Eligibility Criteria For Public Health Department Job Vacancies: महाराष्ट्र शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागात नोकरी करण्याची सुवर्णसंधी उपलब्ध होत आहे. यात मेडिकल ऑफिसर (ग्रुप A ) पदांसाठी १४४० रिक्त जागांसाठी भरती जाहीर करण्यात आली आहे. चला तर जाणून घेऊयात पगार केली मिळेल
Eligibility Criteria For Public Health Department Job Vacancies

Eligibility Criteria For Public Health Department Job Vacancies

Esakal

Monika Shinde
Updated on

Public Health Department Job Vacancies 2025: तुमचं शिक्षण वैद्यकीय क्षेत्रात झालं असेल आणि तुम्ही सरकारी नोकरीच्या शोधात असाल तर ही तुमच्यासाठी महत्वाची बातमी आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागात मेडिकल ऑफिसर (गट अ) पदांसाठी भरती जाहीर करण्यात आली आहे. या भरतीत तब्बल १४४० पद भरण्यात येणार आहेत.

Loading content, please wait...
jobs
job
Health Department
Job Opportunity
Government Jobs
Job Portal
Goverment Job
Job News
public health scheme
health
Healthcare
Government job vacancies

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com