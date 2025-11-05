Public Health Department Jobs 2025: सार्वजनिक आरोग्य विभागात मेगा भरती जाहीर, जाणून घ्या पगार किती मिळेल!

Public Health Department Job Vacancies 2025: तुमचं शिक्षण वैद्यकीय क्षेत्रात झालं असेल आणि तुम्ही सरकारी नोकरीच्या शोधात असाल तर ही तुमच्यासाठी महत्वाची बातमी आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागात मेडिकल ऑफिसर (गट अ) पदांसाठी भरती जाहीर करण्यात आली आहे. या भरतीत तब्बल १४४० पद भरण्यात येणार आहेत. .ही भरती सरळसेवेच्या कोट्यातून केली जाणार असून, सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी गट “अ” पदांसाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. तसेच, या भरतीत निवड झालेल्या उमेदवारांना सातव्या वेतन आयोगानुसार पगार मिळणार आहे. अधिक माहितीसाठी उमेदवारांनी phd.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळाला भेट द्यावी..Dev Diwali 2025 : आयुष्यात फक्त आनंदच आनंद असो... देव दिवाळीनिमित्त तुमच्या मित्रपरिवाराला द्या खास शुभेच्छा!.पात्रताM.B.B.S. पूर्ण केलेले असणे आवश्यक.वैद्यकीय क्षेत्रातील पोस्ट ग्रॅज्युएशन केलेले उमेदवार प्राधान्याने निवडले जातील.वेतननिवड झालेल्या उमेदवारांना सातव्या वेतन आयोगानुसार ५६,१०० ते १,७७,५०० रुपये वेतन दिले जाईल..आरक्षण माहितीमहिलांसाठी: ४३१ जागाखेळाडूंसाठी: ७२ जागाअनाथांसाठी: १४ जागाVJ-NT (अ, ब, क, ड) प्रवर्गांसाठी (उदा. धनगर, वंजारी) सध्या शून्य जागा.Guru Nanak Jayanti 2025: गुरु नानक जयंतीनिमित्त आपल्या प्रियजनांना पाठवा मंगल शुभेच्छा!.टीपकाही प्रवर्गांसाठी योग्य आरक्षण राखलेले नाही. भविष्यात प्रशासनाने आरक्षणानुसार योग्य जागा राखणे अपेक्षित आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.