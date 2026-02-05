PMC Internship 2026: पुण्यातील तरुणांसाठी नवीन इंटर्नशिप प्रोग्रॅम! कुठे आणि कसा करायचा अर्ज? जाणून घ्या A to Z माहिती

PMC TULIP Internship Program 2026: तुमची दहावी किंवा अभियांत्रिकी शिक्षण घेत असाल तर तुमच्यासाठी आनंदाची बातमी आहे. पुणे महानगरपालिका (PMC) अंतर्गत ट्यूलिप ((The Urban Learning Internship Program) 2026 हे इंजिनिअरिंग आणि माळी क्षेत्रातील उमेदवारांसाठी इंटर्नशिपची सुवर्णसंधी उपलब्ध केली आहे..यात या वर्षी २५५ रिक्त पदांसाठी भरती जाहीर केली आहे. तरी इच्छुक आणि पात्र उमेदवारांनी १० फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत ऑनलाईन अर्ज करू शकतात. हा कार्यक्रम केंद्रीय गृहनिर्माण व नगर विकास मंत्रालयाच्या TULIP अंतर्गत दरवर्षी राबिवला जातो. यातून विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव घेण्याची संधी मिळते. चला तर जाणून घेऊयात याबाबत अधिक माहिती.Study Tips: परीक्षेत लक्ष केंद्रित करण्यासाठी अभ्यासाचे टेबल कसे असावे? जाणून घ्या सोपे आणि महत्वाचे टिप्स.पदाची माहिती आणि वेतनइंजिनिअरिंग इंटर्न - आर्किटेक्चर १८० बी.टेक / बी.ई / समतुल्य पदवी आवश्यक.: १५,०००/-इंजिनिअरिंग इंटर्न - इलेक्ट्रिकल २५ बी.टेक / बी.ई / समतुल्य पदवी आवश्यक. : १५,०००/-इंजिनिअरिंग इंटर्न - मेकॅनिक्स २० बी.टेक / बी.ई /समतुल्य पदवी आवश्यक. : ५,०००/-माळी ३०: दहावी उत्तीर्ण १०,०००/-अर्जात उमेदवाराची पात्रता आणि अनुभवाची माहिती पूर्णपणे नमूद करणे आवश्यक आहे..अर्ज करण्याची पद्धतअर्ज फक्त ऑनलाईन पद्धतीने स्स्वीकारले जातील.अर्ज करण्यासाठी अधिकृत वेबसाईट: https://internship.aicte-india.org भेट द्या.इच्छुक उमेदवारांनी अर्ज करण्यासाठी शेवटची तारीख १० फेब्रुवारी २०२६इतर कोणत्याही माध्यमातून अर्ज स्वीकारले जाणार नाहीत.नोकरीचे ठिकाणपुणे, महाराष्ट्र.CTET Exam Schedule 2026: उमेदवारांनो लागा तयारीला! CTET 2026 परीक्षा आता दोन दिवस चालणार, CBSE कडून सुधारित वेळापत्रक जाहीर.महत्वाची सूचनाअर्ज करताना सर्व शैक्षणिक पात्रता आणि अनुभवाचे तपशील नीट भरावेत.अधिकृत PDF जाहिरात वाचणे आवश्यक आहे, ज्यामध्ये सर्व नियम व अटी नमूद आहेत.अर्ज प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर फक्त ऑनलाईन सबमिशन मान्य केले जाईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.