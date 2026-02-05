एज्युकेशन जॉब्स

PMC Internship 2026: पुण्यातील तरुणांसाठी नवीन इंटर्नशिप प्रोग्रॅम! कुठे आणि कसा करायचा अर्ज? जाणून घ्या A to Z माहिती

Eligibility Criteria for Engineering and 10th Pass Candidates: दहावी पास ते अभियांत्रिकी क्षेत्रातील उमेदवारांना पुणे महानगर पालिकेमध्ये TULIP इंटर्नशिपची संधी देण्यात येत आहे. हे केंद्रीय गृहनिर्माण व नगर विकास मंत्रालयाने सुरु केलेल्या या प्रोग्रॅमची अधिकृत जाहिरात प्रसिद्ध झाली आहे. तरी इच्छुक उमेदवारांनी अर्ज कुठे आणि कसा करायचा जाणून घेऊयात
PMC Internship 2026 under the TULIP Program

PMC Internship 2026 under the TULIP Program

esakal

Monika Shinde
Updated on

PMC TULIP Internship Program 2026: तुमची दहावी किंवा अभियांत्रिकी शिक्षण घेत असाल तर तुमच्यासाठी आनंदाची बातमी आहे. पुणे महानगरपालिका (PMC) अंतर्गत ट्यूलिप ((The Urban Learning Internship Program) 2026 हे इंजिनिअरिंग आणि माळी क्षेत्रातील उमेदवारांसाठी इंटर्नशिपची सुवर्णसंधी उपलब्ध केली आहे.

Loading content, please wait...
jobs
job
PCMC
Job Opportunity
PCMC Area
Government Jobs
PMP Employee
pmc
Job Portal
Pune Municipal Scheme
Goverment Job
Job News
Pune Municipal Project
PMC Workers
college pune
pune colleges
New Job
pune womens
PMPML Lucky Draw
Government job vacancies

Related Stories

No stories found.