Pune Police Constable Bharti 2025: तयारीला लागा! राज्यभरात पोलीस शिपाई पदांसाठी मेगा भरती; पाहा पुण्यात किती रिक्त जागा?

Pune City Police Constable Mega Bharti 2025: पोलीस होण्याचे अनेकांचं स्वप्न असते आणी त्यासाठी वर्षानुवर्षे मेहनत केली जाते. जर तुमचं १२ वी शिक्षण पूर्ण आहे आणि तुम्ही पोलीस भरतीची तयारी करत असाल, तर ही तुमच्यासाठी महत्वाची बातमी आहे. .आगामी स्थनिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर, राज्यसरकारने पोलीस भरतीसाठी जाहिरात प्रसिद्ध केली आहे. राज्याच्या गृहविभागाने संपूर्ण राज्यभरात पोलीस शिपाई पदांसाठी एकूण १५,६३१ जागांसाठी भरती प्रक्रिया सुरु केली आहे..या मेगा भरतीमध्ये मुंबई शहर पोलीस दलात सर्वाधिक जागा भरणार आहेत, तसेच पुणे पोलीस दलातही भरती होणार आहे. पोलीस शिपाई पदासाठी १,७३३ जागा, वाहन चालक शिपाई पदासाठी १०५ जागा आणि बॅन्डमन पदासाठी ३३ जागा भरणार आहेत.याशिवाय, पुणे कारागृह विभागात एकूण १३० पदांची, पिंपरी चिंचवड शहर पोलीस दलात ३२२ जागा, आणि पुणे ग्रामीण पोलिस दलात ७२ जागांसाठी जाहिरात जाहीर करण्यात आली आहे. अर्ज करण्याची प्रक्रिया २९ ऑक्टोबर २०२५ पासून सुरु झाली असून, ३० नोव्हेंबर अर्जाची शेवटची तारीख आहे. .इच्छुक उमेदवारांनी लवकरात लवकर अर्ज करू शकतात. अधिक माहितीसाठी उमेदवारांनी या policerecruitment2025.mahait.org अधिकृत संकेतस्थळाला भेट द्यावी.या भरतीसाठी अर्ज करताना उमेदवारांसाठी एक महत्वाची आत ठेवण्यात आली आहे. एका पदासाठी एका जिल्ह्यात एकच अर्ज करू शकतात. जर उमेदवाराने एकाच पदासाठी वेगवेगळ्या जिल्ह्यातून अर्ज केल्यास सर्व अर्ज रद्द केले जातील.परीक्षा शुल्कखुल्या प्रवर्गासाठी: ४५०मागास प्रवर्गासाठी: ३५०निवड प्रक्रिया१. मैदानी चाचणी (Physical Test)उमेदवारांना मैदानी चाचणीत किमान ४०% गुण मिळवून उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे.२. लेखी परीक्षा (Written Exam)मैदानी चाचणीत उत्तीर्ण झालेल्यांमधून एका पदासाठी दहा उमेदवारांची लेखी परीक्षेसाठी निवड केली जाईल.३. अंतिम निवडलेखी परीक्षेतील गुणांच्या आधारावर उमेदवारांची पोलीस पदांसाठी अंतिम निवड केली जाईल..अर्ज कसा करावापोलीस भरतीसाठी अर्ज फक्त ऑनलाइन पद्धतीने करता येईल. अर्ज करण्यासाठी उमेदवारांना खालील अधिकृत संकेतस्थळ उपलब्ध आहे: policerecruitment2025.mahait.orgअर्ज करण्याची अंतिम तारीख: ३० नोव्हेंबर २०२५भरती प्रक्रिया पुढीलप्रमाणे होईल:मैदानी चाचणीलेखी परीक्षाअंदाजे पुणे शहर पोलिस दलात १.५ ते २ लाख उमेदवारांचे अर्ज येऊ शकतात, त्यामुळे तयारीवर भर देणे अत्यंत गरजेचे आहे..