Punjab and Sind Bank Recruitment 2025: पंजाब अँड सिंध बँकमध्ये स्पेशलिस्ट ऑफिसर पदाची मेगा भरती जाहीर; जाणून घ्या पात्रता आणि वयोमर्यादा

थोडक्यात:पंजाब अँड सिंध बँकेत स्पेशलिस्ट ऑफिसर पदासाठी 190+ जागांसाठी भरती प्रक्रिया 19 सप्टेंबर 2025 पासून सुरू होणार आहे.अर्ज करण्यासाठी किमान 60% गुणांसह पदवी व संबंधित क्षेत्रात 3 वर्षांचा अनुभव आवश्यक आहे.वयोमर्यादा 23 ते 35 वर्षे असून, आरक्षणानुसार विशेष सवलती लागू आहेत..Punjab and Sind Bank Specialist Officer Recruitment 2025: जर तुम्ही पदवीधर असाल आणि बँकिंग क्षेत्रात करिअर करण्याचा विचार करत असाल, तर पंजाब अँड सिंध बँकने तुमच्यासाठी मोठी संधी उपलब्ध केली आहे. या भरतीद्वारे स्पेशलिस्ट ऑफिसर पदांसाठी 190 हून अधिक जागा रिक्त आहेत..या भरतीची अर्ज प्रक्रिया 19 सप्टेंबर 2025 पासून सुरू होईल आणि अंतिम तारीख 10 ऑक्टोबर 2025 आहे. या भरतीत क्रेडिट मॅनेजर आणि अॅग्रीकल्चर मॅनेजर पदांवर भरती होणार आहे..पदांची माहितीक्रेडिट मॅनेजर - 130 ( SC - 19, ST- 09, OBC- 35, EWS- 13, UR- 54)अॅग्रीकल्चर मॅनेजर - 60 ( SC- 09, ST- 04, OBC- 16, EWS- 06, UR - 25एकूण - 190पात्रताभारत सरकारने मान्यताप्राप्त कोणत्याही विद्यापीठातून किमान 60% गुणांसह पदवी (ग्रॅज्युएशन) असणे आवश्यक आहे.CA, CMA, CFA, MBA (वित्त) सारखी व्यावसायिक पात्रता असणाऱ्यांनाही अर्ज करता येईल.संबंधित क्षेत्रात किमान 3 वर्षांचा अनुभव असणे आवश्यक आहे..वयोमर्यादा01 सप्टेंबर 2025 रोजी उमेदवारांची वयमर्यादा किमान 23 वर्षे आणि कमाल 35 वर्षे असावी.अनुसूचित जाती/जमाती (SC/ST) 5 वर्षांची सवलत, OBC (नॉन-क्रिमीनेअर) 3 वर्षांची सवलत, दिव्यांगांना 10 वर्षे, तसेच 1984 दंगलींमुळे प्रभावित व माजी कर्मचाऱ्यांना 5 वर्षांची सवलत आहे.त्यामुळे 45 वर्षे वय असलेले दिव्यांग उमेदवारही अर्ज करू शकतात.निवड प्रक्रियालेखी परीक्षास्क्रीनिंग टेस्टवैयक्तिक मुलाखतडॉक्युमेंट्सची पडताळणी.वेतनस्पेशलिस्ट ऑफिसर (MMGS II) पदासाठी सुरुवातीचा बेसिक वेतन 64,820 आहे, जे 12 वाढीनंतर 93,960 पर्यंत जाऊ शकते. याशिवाय महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता, शहर भत्ता आणि इतर सुविधा मिळतील.अर्ज कसा कराल?अधिकृत वेबसाइट https://punjabandsind.bank.inवर जा.नवीन रजिस्ट्रेशन करा आणि अर्ज भरा.आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करा आणि अर्ज शुल्क भरा.अर्जाच्या पुष्टीचा प्रिंटआउट नक्की जपून ठेवा..FAQs1. या भरतीसाठी शैक्षणिक पात्रता काय आहे? (What is the educational qualification for this recruitment?उमेदवाराने किमान 60% गुणांसह पदवीधर असावे; MBA (Finance), CA, CMA, CFA यांनाही अर्ज करता येईल.2. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख काय आहे? (What is the last date to apply?)अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 10 ऑक्टोबर 2025 आहे.3. निवड प्रक्रिया कोणकोणत्या टप्प्यात होणार आहे? (What is the selection process?)निवड प्रक्रियेत लेखी परीक्षा, स्क्रीनिंग, वैयक्तिक मुलाखत आणि कागदपत्र पडताळणी असे टप्पे असतील.4. या पदासाठी सुरुवातीचा पगार किती आहे? (What is the starting salary for this position?)सुरुवातीचा मूळ पगार 64,820 असून तो वाढून 93,960 पर्यंत जाऊ शकतो, त्यासोबत भत्तेही लागू होतील.