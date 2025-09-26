Indian Railways Diwali Bonus 2025: रेल्वे कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! सरकारकडून दिवाळी बोनस जाहीर; जाणून घ्या किती दिवसांत खात्यात जमा होणार?

थोडक्यात:रेल्वे कर्मचाऱ्यांना यंदा ७८ दिवसांच्या वेतनाइतका दिवाळी बोनस जाहीर झाला आहे.एकूण १०.९१ लाख कर्मचाऱ्यांना या बोनसचा लाभ होणार असून, प्रत्येकी कमाल १७,९५१ मिळणार आहे.रेल्वेच्या विक्रमी कामगिरीमुळे हा बोनस जाहीर करण्यात आला असून तो दिवाळीपूर्वी खात्यात जमा होण्याची शक्यता आहे..Indian Railways Declares 78-Day Diwali Bonus For Employees: रेल्वे कर्मचाऱ्यांची यंदाची दिवाळी ही अधिकच आनंददायी ठरणार आहे. केंद्र सरकारने ७८ दिवसांच्या वेतनाइतका बोनस जाहीर करत सर्व पत्र कर्मचाऱ्यांना मोठी दिलासादायक बातमी दिली आहे. हा बोनस एकूण १ हजार ८६५.६८ कोटी रुपयेच असून १०. ९१ लाख कर्मचाऱ्यांना याचा थेट लाभ होणार आहे..कधी आणि किती मिळणार बोनस?रेल्वे कर्मचाऱ्यांना दरवर्षी उत्पादकतेशी निगडित बोनस (Productivity Linked Bonus- PLB) दुर्गापूजा किंवा दसऱ्याच्या आधी दिला जातो. यंदाही ही परंपरा कायम ठेवत सरकारने ७८ दिवसाचा बोनस जाहीर केला आहे. त्यामुळे हा बोनस दिवाळीपूर्वीच कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात जमा होण्याची शक्यता आहे..Kanya Pujan Gifts: कन्या पूजनच्या दिवशी मुलींना 'या' नऊ वस्तू भेटं देणं मानलं जातं शुभ, वाचा यादी एका क्लिकवर.तसेच प्रत्येक पात्र कर्मचाऱ्याला कमाल १७ हजार ९५१ रुपये इतका बोनस मिळणार आहे. हा बोनस गैरराजपत्रित (non-gazetted) कर्मचाऱ्यांना दिला जाईल, ज्यामुळे रेल्वे सुरक्षा दल किंवा रेल्वे सुरक्षा विशेष दल च्या कर्मचाऱ्यांचा समावेश नाही..रेल्वेची विक्रमी कामगिरीरेल्वेने २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे. १६१४.९० दशलक्ष टन मालवाहतूक आणि ७.३ अब्ज प्रवाशांची वाहतूक करत रेल्वेने आपली उत्पादकता सिद्ध केली आहे. या कामगिरीच्या पार्श्वभूमीवर हा बोनस कर्मचाऱ्याना देण्यात येत आहे..VIP Mobile Number: VIP मोबाईल नंबर हवाय? तेही फ्री, कशी करायची Jio, Airtel, Vi आणि BSNL साठी ऑनलाईन प्रोसेस? जाणून घ्या एका क्लिकवर.FAQs1. रेल्वे कर्मचाऱ्यांना किती दिवसांचा बोनस मिळणार आहे? (How many days’ bonus will railway employees receive?)रेल्वे कर्मचाऱ्यांना यंदा ७८ दिवसांच्या वेतनाइतका बोनस मिळणार आहे.2. हा बोनस कोणत्या कर्मचाऱ्यांना लागू होतो? (Who is eligible for the railway bonus?)हा बोनस गैरराजपत्रित (non-gazetted) कर्मचाऱ्यांसाठी आहे; सुरक्षा दलांचे कर्मचारी यामध्ये समाविष्ट नाहीत.3. प्रत्येक कर्मचाऱ्याला किती रक्कम बोनस म्हणून मिळेल? (How much bonus amount will each employee receive?)प्रत्येक पात्र कर्मचाऱ्याला कमाल ₹१७,९५१ इतका बोनस मिळेल.4. बोनस कधीपर्यंत खात्यात जमा होण्याची शक्यता आहे? (By when is the bonus likely to be credited?)बोनस दुर्गापूजा किंवा दसऱ्यापूर्वी, म्हणजेच दिवाळीपूर्वी खात्यात जमा होण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.