Indian Railways Diwali Bonus 2025: रेल्वे कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! सरकारकडून दिवाळी बोनस जाहीर; जाणून घ्या किती दिवसांत खात्यात जमा होणार?

Eligible for the Indian Railways Diwali Bonus 2025: रेल्वे कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. लवकरच सरकारकडून ७८ दिवसांचा दिवाळी बोनस तसेच सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये पदवी आणि पदव्युत्तर शिक्षणाच्या दहा हजाराहून अधिक जागा वाढविणार असे केंद्रीय मंत्रिमंडळाने जाहीर केले आहे
Monika Shinde
Updated on

थोडक्यात:

रेल्वे कर्मचाऱ्यांना यंदा ७८ दिवसांच्या वेतनाइतका दिवाळी बोनस जाहीर झाला आहे.

एकूण १०.९१ लाख कर्मचाऱ्यांना या बोनसचा लाभ होणार असून, प्रत्येकी कमाल १७,९५१ मिळणार आहे.

रेल्वेच्या विक्रमी कामगिरीमुळे हा बोनस जाहीर करण्यात आला असून तो दिवाळीपूर्वी खात्यात जमा होण्याची शक्यता आहे.

