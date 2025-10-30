Railway Ticket Booking: १-२ नोव्हेंबरला रेल्वे तिकीट बुकिंग राहणार बंद; जाणून घ्या कारण आणि वेळ

Indian Railways Booking Closed: भारतीय रेल्वेने प्रवाशांसाठी एक महत्त्वाची अपडेट आणली आहे. दिल्ली रेल्वे पीआरएस १ नोव्हेंबरच्या मध्यरात्रीपासून ते २ नोव्हेंबरच्या सकाळपर्यंत, म्हणजे रात्री १२:०५ ते पहाटे २:०५ वाजेपर्यंत सुमारे दोन तास बंद राहील. चला जाणून घेऊया कारण काय आहे.का बंद असणार आहे?रेल्वेच्या आरक्षण व्यवस्थेत तांत्रिक सुधारणा करण्यासाठी रेल्वे तात्पुरती बंद करण्यात येत आहे. किंवा दरम्यानच्या काळात जुना कोअर स्विच नवीन कोअर स्विचमध्ये बदलला जाईल. यामुळे भविष्यात प्रवाशांना जलद, सुरक्षित आणि अधिक विश्वासार्ह सेवा मिळेल..CLAT Exam 2026: CLAT मध्ये होणार मोठा बदल? USA च्या LSAT प्रमाणे असू शकतो नवा पॅटर्न.कोणत्या सेवांवर परिणाम होईल?दिल्ली पीआरएसशी संबंधित खालील सेवा किंवा दोन्ही पुढील वेळेसाठी उपलब्ध राहणार नाहीत:ऑनलाइन तिकीट बुकिंगतिकीट रद्द करणेसध्याचे आरक्षणचार्टिंगपीआरआर चौकशीईडीआर सेवाप्राइमस अॅपएनटीएस सेवा.प्रवाशांसाठी माहितीरेल्वेने प्रवाशांना वेळेवर तिकीट बुकिंग, रद्द करणे किंवा इतर कारवाई करण्याची विनंती केली आहे. प्रवाशांनी १ नोव्हेंबरच्या मध्यरात्रीपूर्वी किंवा २ नोव्हेंबरच्या पहाटे असे वर्तन करावे..Wedding Muhurat: लग्नाची तारीख ठरवायची आहे? मग जाणून घ्या तुळशी विवाहानंतरचे शुभ लग्नमुहूर्त एका क्लिकमध्ये!.अपग्रेडचे फायदे- बुकिंग प्रक्रिया जलद होईल- सिस्टम अधिक सुरक्षित आणि आधुनिक बनवा- तांत्रिक समस्या कमी होतील- प्रवाशांना जलद आणि विश्वासार्ह सेवा मिळेल.रेल्वे अधिकाऱ्यांच्या मते, हे काम मध्यरात्री करायचे आहे, जेणेकरून प्रवाशांच्या सेवेवर कमीत कमी परिणाम होईल. तांत्रिक सुधारणा पूर्ण झाल्यानंतर, सर्व सेवा सामान्य होतील आणि प्रवाशांना अधिक सुधारित अनुभव मिळेल.या सुधारणामुळे रेल्वेच्या डिजिटल प्रणालीची क्षमता वाढेल आणि भविष्यात प्रवाशांना जलद आणि कार्यक्षम सेवा प्रदान करण्यास मदत होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.