RBI Recruitment 2026 : दहावी पास उमेदवारांसाठी ’आरबीआय’मध्ये भरघोस पगाराच्या नोकरीसाठी मोठी भरती!

RBI Recruitment 2026, 10th Pass Jobs, RBI Vacancy :रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने ऑफिस अटेंडंट भरती २०२६ साठी अधिकृत अधिसूचना जारी केली आहे. या भरती मोहिमेत देशभरातील विविध RBI कार्यालयांमध्ये एकूण ५७२ पदे भरली जातील. फॉर्म भरण्याची प्रक्रिया १५ जानेवारी २०२६ पासून सुरू झाली आहे आणि ४ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत सुरू राहणार आहे. जर तुम्ही दहावी उत्तीर्ण असाल आणि सरकारी नोकरी शोधत असाल, तर तुमच्यासाठी ही एक सुवर्णसंधी आहे.
या भरतीसाठी अर्ज करणारे उमेदवार किमान दहावी पास असणे आवश्यक आहे. शिवाय, त्यांना संबंधित RBI कार्यालयाच्या स्थानिक भाषेत अस्खलित असणे आवश्यक आहे. त्यांचे किमान वय १८ वर्षे आणि कमाल वय २५ वर्षे असावे, वयाची गणना १ जानेवारी २०२६ पासून केली जाईल. तसेच राखीव श्रेणीतील उमेदवार सरकारी नियमांनुसार सवलतीस पात्र असतील.
आरबीआय ऑफिस अटेंडंटची जागा कायमस्वरूपी असेल. सुरुवातीचा मूळ पगार २४ हजार २५० रुपये असेल. सध्याचा सुरुवातीचा एकूण पगार अंदाजे ४६ हजार ०२९ प्रति महिना आहे. याशिवाय, महागाई भत्ता, वाहतूक भत्ता, वैद्यकीय लाभ आणि जर बँक क्वार्टर उपलब्ध नसतील तर एचआरए देखील प्रदान केले जातील.
आरबीआय ऑफिस अटेंडंट होण्यासाठी, उमेदवारांना ऑनलाइन लेखी परीक्षा (सीबीटी), स्थानिक भाषा चाचणी, कागदपत्रांची पडताळणी आणि वैद्यकीय तपासणी करावी लागेल. ऑनलाइन परीक्षेत एकूण १२० प्रश्न असतील, ज्यामध्ये रिजनिंग, इंग्रजी, सामान्य ज्ञान आणि न्यूमॅरिक ॲप्टिट्यूड या विषयांवरून प्रत्येकी ३० प्रश्न असतील. पेपरचा कालावधी १ तास ३० मिनिटे असेल, ०.२५ निगेटिव्ह मार्किंग असेल.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.