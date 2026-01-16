Election News

Eknath Shinde Statement: मुंबईच्या महापौर पदाबाबत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचं मोठं विधान, म्हणाले..

Eknath Shinde Statement on Mumbai Mayor : ''आमच्या युतीमध्ये कोणीही मोठा भाऊ किंवा धाकटा भाऊ नाही...'', असंही एकनाथ शिंदे म्हणाले आहेत.
Mayur Ratnaparkhe
Deputy CM Eknath Shinde makes a major statement on the Mumbai Mayor post : महापालिका निवडणुकांमध्ये राज्यभरात भाजप-शिवसेना महायुतीला घवघवीत यश मिळालं आहे. २९ पैकी जवळपास २५ महापालिकांमध्ये भाजप किंवा महायुतीचा महपौर असणार असल्याचं खुद्द मुख्यमंत्री फडणवीसांनी सांगितलं आहे. तर ठाकरेंचा गड असलेल्या मुंबई महापालिकेतही आता भाजप-शिवसेनेचाच महापौर असणार आहे. दरम्यान, अवघ्या राज्याचे नव्हे तर संपूर्ण देशाचे लक्ष लागलेल्या मुंबई महापालिकेवर नेमका कोणत्या पक्षाचा महौपार असणार याची सर्वांना उत्सुकता होती. यावर आता प्रतिक्रिया उमटत आहे.

राज्यात आणि मुंबईतही सर्वाधिक जागा जिंकून भाजप अव्वल असल्याने मुंबईचा महापौर हा भाजपचाच असेल असा दावा केला जात आहे. परंतु मुंबईतील यशात शिवसेनेचाही वाटा असल्याने याबाबत शिवसेनेची काय भूमिका असणार याकडे सर्वांचेच लक्ष होते. दरम्यान, आता याबाबत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचं मोठं विधान समोर आलं आहे.

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महायुतीच्या विजयाबद्दल जनतेचे आभार मानले आणि म्हटले की, फक्त विकास हाच ब्रँड आहे. बाळासाहेब ठाकरे जिवंत असताना ते ब्रँड होते. जर कोणी बाळासाहेब बनण्याची आकांक्षा बाळगत असेल तर ते होऊ शकणार नाहीत. आमच्या युतीमध्ये कोणीही मोठा भाऊ किंवा धाकटा भाऊ नाही; सर्वजण लोकांच्या विकासासाठी एकत्र आहेत.

Devendra Fadnavis Reaction : महापालिका निवडणुकांमधील ऐतिहासिक यशानंतर मुख्यमंत्री फडणवीसांची पहिली प्रतिक्रिया, म्हणाले....

याचबरोबर मुंबईच्या महापौर पदाबाबत बोलताना एकनाथ शिंदे म्हणाले, "महापौर पदापेक्षाही महत्त्वाचे म्हणजे मुंबई जशी असायला हवी तशी दिसावी. आम्ही त्या दिशेने काम करू. महापौर महायुतीचाच असेल. आम्ही मुंबईकरांचा जनादेश स्वीकारला आहे. हे खूप मोठे यश आहे. आम्ही जनमताचा निर्णय स्वीकारतो. मुंबईकरांनी शिवसेना-भाजप महायुतीला यश दिले आहे."

BJP Victory and Rasmalai trend : भाजपने जिंकली महापालिकांची लढाई अन् सोशल मीडायवर ट्रेंड होतेय 'रसमलाई'

याशिवाय एकनाथ शिंदे म्हणाले, "केंद्रात पंतप्रधान मोदी आणि महाराष्ट्रात देवेंद्र फडणवीस हे आमचे नेते आहेत आणि आम्ही त्यांच्यासोबत आहोत. महाराष्ट्रातील सर्व जनतेचे खूप खूप आभार आणि आम्ही त्यांचे आभारी आहोत. सर्व मुंबईकरांचे खूप खूप आभार. महायुती सरकार मुंबई आणि महाराष्ट्रातील जनतेसाठी वचनबद्ध आहे. शिवसेना आणि भाजपने एकत्रितपणे निवडणूक लढवली आहे आणि आम्ही मुंबई बदलू." असंही यावेळी एकनाथ शिंदेंनी सांगितले.

