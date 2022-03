Indian Post Recruitment 2022 :पोस्ट विभागात ८वी पास उमेदवारांसाठी भरती; असा करा अर्ज

Post Office Recruitment 2022 : पोस्ट विभाग मुंबई, दळणवळण मंत्रालयाने सेवा ग्रुप-सी अराजपत्रित नॉन-मिनिट्रियल पदांअंतर्गत विविध कुशल कारागिरांच्या भरतीसाठी अधिसूचना जारी केली आहे. नऊ पदांसाठी अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. याअंतर्गत विविध पदांवर भरती होणार आहे. पोस्ट विभागाने या पदांसाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवले आहेत. या भरतीसाठी अर्ज ऑफलाईन पद्धतीने करायचा आहे.म्हणजेच पात्र उमेदवारांनी आपला अर्ज योग्यरित्या भरून दिलेल्या पत्त्यावर पोस्टाने पाठवावा लागेल. भरती आणि पात्रता तपासण्यासाठी उमेदवार भारतीय पोस्टाची वेबसाइट indiapost.gov.in ला भेट देऊ शकतात. इच्छुक उमेदवारांनी या पदांसाठी ९ मे २०२२ रोजी सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत अर्ज करावेत. (Recruitment for 8th pass candidates in Post Department; Do this application)

हेही वाचा: DRDO Recruitment 2022: ज्युनिअर रिसर्च फेलो आणि रिसर्च असोसिएटच्या पदांवर भरती

कुशल कारागीर: ०९ पदे

व्यापारावर आधारित रिक्त पदांचे वर्गीकरण (Vacancy Details)-

मेकॅनिक: ०५ पदे

इलेक्ट्रिशियन: ०२ पदे

टायरमन: 01 पोस्ट

लोहार: ०१

वयोमर्यादा (Age Limit):

कारागीर पदांसाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवाराचे वय किमान 18 वर्षे आणि कमाल 30 वर्षे असावे. कमाल वयोमर्यादेत एससी, एसटी प्रवर्गातील उमेदवारांना पाच वर्षे, ओबीसी उमेदवारांसाठी तीन वर्षांची सूट आहे.

हेही वाचा: MMRCL Recruitment 2022: मुंबई मेट्रोमध्ये अनेक पदांवर भरती, नोकरीची सुवर्ण संधी

शैक्षणिक पात्रता (Educational Qualification):

कोणत्याही मान्यताप्राप्त टेक्निकल इन्स्टिट्यूटकडून संबंधित ट्रेड प्रमाणपत्र किंवा संबंधित ट्रेडमधील एक वर्षाच्या अनुभवासह इयत्ता आठवी उत्तीर्ण असावी. मेकॅनिक (मोटार वाहन) पदासाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांकडे अवजड वाहने चालवण्यासाठी वैध ड्रायव्हिंग लायसन्स असणे आवश्यक आहे.

निवड प्रक्रिया (Selection Process):

अवजड वाहने चालवण्याचा वैध ड्रायव्हिंग परवाना असेल अशाच उमेदवारांना मेकॅनिक (मोटर वाहन) या पदासाठी उमेदवारांची निवड केली जाईल. इतर पदांसाठी उमेदवारांची निवड गुणवत्तेच्या आधारावर केली जाईल. पात्र उमेदवारांना चाचणीची तारीख आणि ठिकाण याबद्दल माहिती दिली जाईल.

हेही वाचा: Indian Army Recruitment 2022: भारतीय लष्करामध्ये नोकरीची संधी, Group C पदांसाठी भरती

अर्ज प्रक्रिया (How To Apply):

भारतीय पोस्टाच्या साइटवर भरतीच्या अधिसूचनेसह अर्जाचा फॉर्म देण्यात आला आहे. अर्जाची प्रिंटआउट घ्या आणि तुमचे नाव, वडिलांचे नाव, ज्या पदासाठी अर्ज करत आहात ते पद, ई-मेल, मोबाइल नंबर, कायमचा पत्ता, सध्याचा पत्ता यासह पात्रता, वय, अनुभव इत्यादी बाबी प्रविष्ट करा. यासोबतच वय, शैक्षणिक पात्रता, जात प्रमाणपत्र, ड्रायव्हिंग लायसन्स, ट्रेड अनुभव इत्यादी कागदपत्रांच्या छायाप्रतीसह अर्ज संबंधित पत्त्यावर स्पीड पोस्ट किंवा नोंदणीकृत पोस्टाने पाठवा. लिफाफ्याच्या वरच्या बाजूला ज्या पदासाठी अर्ज करत आहात, त्या पदाचे नाव लिहा.

उमेदवारांनी हे लक्षात घ्यावे की इतर माध्यमातून अर्ज स्वीकारला जाणार नाही आणि जर त्यांना एकापेक्षा जास्त ट्रेडसाठी अर्ज करायचा असेल तर प्रत्येक ट्रेडसाठी स्वतंत्रपणे अर्ज करावा लागेल.

या पत्त्यावर करा अर्ज (Address):

वरिष्ठ व्यवस्थापक (JKG), मेल मोटर सर्व्हिस, 134-A, सुदाम काळू अहिरे मार्ग, वरळी, मुंबई- 400018

पोस्टाने अर्ज पाठवण्याची शेवटची तारीख:

9 मे 2022 संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत