मुंबई : विक्रम साराभाई स्पेस सेंटरने विविध पदांसाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवले आहेत. या भरती मोहिमेद्वारे, तंत्रज्ञ, ड्राफ्ट्समन – बी आणि रेडिओग्राफर – ए यासह सर्व पदे भरली जातील.

ज्या उमेदवारांना या पदांसाठी अर्ज करण्याची क्षमता आणि इच्छा आहे ते अर्जाची लिंक सक्रिय केल्यानंतर फॉर्म भरू शकतात. या पदांसाठी अर्ज अद्याप सुरू झालेले नाहीत, अर्ज ४ मे २०२३ पासून सुरू होतील आणि या पदांसाठी अर्ज करण्याची अंतिम तारीख १८ मे २०२३ आहे.

फॉर्म फक्त ऑनलाइन भरता येईल, यासाठी तुम्हाला इस्रो VSSC च्या अधिकृत वेबसाइटला भेट द्यावी लागेल. (recruitment in ISRO jobs in science and technology )

या वेबसाइटवरून अर्ज करा

अर्ज लिंक सक्रिय झाल्यानंतर उमेदवार ISRO विक्रम साराभाई स्पेस सेंटरच्या वेबसाइटवरून अर्ज करू शकतात. हे करण्यासाठी अधिकृत वेबसाइटचा पत्ता आहे – vssc.gov.in.

या पदांचा तपशील अद्याप जाहीर झालेला नाही. काही दिवसांत या वेबसाइटवर या पोस्ट्सची सविस्तर माहिती मिळू शकेल.

रिक्त जागा तपशील

एकूण पदे – ११२

तांत्रिक सहाय्यक – ६० पदे

वैज्ञानिक सहाय्यक – २ पदे

ग्रंथालय सहाय्यक – १ जागा

तंत्रज्ञ – बी – ४३ पदे

ड्राफ्ट्समन – बी – ५ पदे

रेडिओग्राफर – ए – १ पद

पात्रता काय आहे आणि फी किती आहे

या पदांसाठी अर्ज करण्याची शैक्षणिक पात्रता पदानुसार आहे आणि ती बदलते. याविषयी सविस्तर माहिती काही वेळात उपलब्ध करून दिली जाईल. तसेच, आपण अधिकृत वेबसाइटवरून याबद्दल तपशील जाणून घेऊ शकता.

थोडक्यात, संबंधित क्षेत्रातील बीई, बीटेक, डिप्लोमा आणि आयटीआय असलेले उमेदवार अर्ज करू शकतात. या पदांसाठी कोणतेही अर्ज शुल्क नाही.

निवड कशी होईल, पगार किती

या पदांवरील निवडीसाठी उमेदवारांना लेखी परीक्षेला बसावे लागेल आणि लेखी परीक्षेनंतर कौशल्य चाचणी होईल. दोन्ही टप्पे पार करणाऱ्या उमेदवाराची निवड अंतिम मानली जाईल. निवड झाल्यावर, पगार ४४ हजार ९०० रुपये ते १ लाख ४२ हजार ४०० रुपये प्रति महिना असतो.