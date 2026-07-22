करिअर वेध : आदर एकमेकांविषयीचा

विनायक द्रविड, करिअर मार्गदर्शक व ट्रेनरसध्याच्या जगात एक गोष्ट दुर्दैवाने लोप पावत चालली आहे ती म्हणजे, ‘एकमेकांविषयीचा आदर.’ समाजात सध्याच्या काळात आदराची भावना क्वचितच अनुभवास येत आहे. या परिस्थितीला अनेक गोष्टी कारणीभूत आहेत. सामाजिक परिस्थितीपासून ते मुलांच्या संस्कारांपर्यंत अनेक घटक यामध्ये समाविष्ट झाले आहेत. खालील काही प्रसंग त्याची जाणीव करून देतात. . बस किंवा ट्रेनमध्ये तरुण मुले सीटवर बसतात व ज्येष्ठ नागरिकांना उभे राहून प्रवास करावा लागतो. आई-वडील, घरातील ज्येष्ठ मंडळी यांच्याशी संवाद करताना मुलांची देहबोली, बोलण्याची पद्धत, ऐकण्याची पद्धत, शाळा-महाविद्यालयात शिक्षकांशी बोलण्याची पद्धत खेळाच्या मैदानावर रोज होणारे वाद, अतिशय छोट्या प्रसंगातून होणारे वाद व हाणामाऱ्या.वरील सर्व परिस्थितीमध्ये एक गोष्ट प्रामुख्याने दिसते ती म्हणजे कमी किंवा लोप पावत चाललेला ‘एकमेकांविषयीचा आदर.’ ‘आदर दिला तरच आदर मिळतो’ असे आमच्या मनावर कुटुंबातील ज्येष्ठांनी बिंबवले. अजून एक महत्त्वाची गोष्ट आदर हा फक्त मोठ्यांनाच द्यायचा असतो हा गैरसमज आहे, आपल्यापेक्षा वयाने लहान असलेल्यांचा आदर करण्यात काहीच गैर नाही. आदर हा फक्त वयामुळे नव्हे तर कर्तृत्व, समज, जाणीव, वागणूक, समाजातील तुमचे स्थान, तुमचे चारित्र्य अशा अनेक गोष्टींवर अवलंबून असतो. एखाद्या व्यक्तीकडे काही कर्तृत्व नसेल, काही कामगिरी केली नसेल, कोणतीही मोठी जबाबदारी घेतली नसेल, तरीपण त्याचे वय व त्याचा अनुभव याचा आदर करणे योग्य ठरेल. भारतीय संस्कृतीमध्ये आदर देणे हा व्यक्तिमत्त्वाचा अविभाज्य घटक मानला जातो. परंतु दुर्दैवाने गेल्या वीस-पंचवीस वर्षांत आपली या विषयात फारच अधोगती झालेली दिसत आहे. आदर देणे गरजेचे आहे तिथे तो दिला गेलाच पाहिजे; परंतु उगाच गरज नसताना त्याचा अतिरेकही होऊ नये. तुम्ही समोरच्या व्यक्तीचा आदर करू शकत नसाल तर किमान त्यांचा अनादर तरी करू नका. .खेळामध्ये आपण प्रतिस्पर्ध्याचा आदर करतो. अनेकदा गोलंदाजाने एखादा चांगला बॉल टाकला तर फलंदाज नकळत ‘वेल बोल्ड’ असे बोलून जातो, हा त्या गोलंदाजाचा मोठा सन्मान आहे. एखादा प्रतिस्पर्धी फलंदाज शतक पूर्ण करतो तेव्हा मैदानावरील सर्व खेळाडू टाळ्या वाजवून त्याच्या कामगिरीचा आदर करतात आणि हेच खऱ्या खेळाडूचे लक्षण आहे. या प्रक्रियेत आपण खूप नवीन गोष्टी शिकत असतो. कॉर्पोरेट क्षेत्रात ‘रिस्पेक्ट फॉर इच अदर’ याचा विसर पडत चालला आहे. तुम्ही समोरच्या व्यक्तीवर सारखा संशय घेत बसलात आणि त्याच्यावर विश्वास नाही ठेवला तर गाडी रुळावरून नक्कीच घसरणार. भर मीटिंगमध्ये, टीम समोर एखाद्याचा अपमान करणे, चुकीची भाषा वापरणे या गोष्टी कटाक्षाने टाळल्या पाहिजेत. तुम्हाला ‘आदरयुक्त लीडर’ म्हणून नाव कमवायचे असल्यास वरील गोष्टींवर नक्कीच काम केले पाहिजे. एखाद्या व्यक्तीला आदर मिळावा असे वाटत असल्यास त्याने खालील गोष्टींवर काम करणे गरजेचे आहे. चांगले व्यक्तिमत्त्व सामाजिक, राजकीय, कॉर्पोरेट, तसेच खेळामधील मोठ्या जबाबदारीचे पद किंवा त्यात मिळवलेले मोठे यश सातत्यपूर्ण चांगली वागणूक इतरांचा आदर करण्याची सवय स्वतः पुढाकार घेऊन गरजवंतांची कामे मार्गी लावणे पाय कायम जमिनीवर असणे आपणहून जबाबदारी अंगावर घेणे व ती पार पडणे अहंकारापासून लांब राहणे स्वतःमधून बाहेर येऊन इतरांसाठी जगणेमुळात सर्व चांगल्या गोष्टी शिकण्याचे प्रथम आणि उत्तम ठिकाण म्हणजे आपले घर आणि कुटुंब. म्हणूनच पालकांनी स्वतःच्या कर्तृत्वावर आदर मिळवावा व पाल्याला त्या दिशेने यशस्वी होण्यासाठीचा मार्ग दाखवावा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.