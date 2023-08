By

नवी दिल्ली : देशभरातून जून २०२३ मध्ये घेण्यात आलेल्या चार्टर्ड अकाऊंटसी फाऊंडेशन (ICAI CA Foundation Result) परीक्षेचा निकाल आज (7 ऑगस्ट) जाहीर झाला आहे. ही परीक्षा दिलेल्या उमेदवारांना आपला निकाल https://icai.nic.in/caresult/foundation या वेबसाईटवर पाहता येणार आहे. (Results Chartered Accountants Foundation Examination held in June 2023 have been declared)