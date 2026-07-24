Rojgar sangam Portal: कंपन्या थेट प्रोफाइल पाहून करणार शॉर्टलिस्ट; १० वी पास ते पदवीधरांना एका क्लिकवर मिळणार सरकारी नोकरी

उत्तर प्रदेशातील तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्याच्या कामगार व रोजगार विभागाकडून 'रोजगार संगम पोर्टल' सुरू करण्यात आले आहे. या डिजिटल प्लॅटफॉर्मद्वारे नोकरी शोधणारे उमेदवार आणि विविध कंपन्या एकाच व्यासपीठावर जोडल्या जातात. सरकारी विभागांतील आउटसोर्सिंग पदांपासून ते नामांकित खासगी कंपन्यांतील रिक्त जागांपर्यंतची माहिती या पोर्टलवर नियमितपणे उपलब्ध करून दिली जाते..सरकारी आणि खासगी नोकऱ्यांची माहिती एकाच ठिकाणीरोजगार संगम पोर्टलवर राज्य सरकारच्या विविध विभागांतील आउटसोर्सिंग पदांसह खासगी कंपन्यांमधील रिक्त पदांची माहिती सातत्याने अद्ययावत केली जाते. उमेदवार त्यांच्या शैक्षणिक पात्रता, कौशल्ये आणि अनुभवाच्या आधारे योग्य नोकऱ्यांसाठी अर्ज करू शकतात.या पोर्टलचे आणखी एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे नोंदणीकृत उमेदवारांची माहिती पाहून कंपन्या स्वतःच योग्य उमेदवारांची निवड करून त्यांना मुलाखतीसाठी निमंत्रण देऊ शकतात..UP Rojgar Mela 2026: परीक्षा आणि फी शिवाय नोकरीची मोठी संधी! नामांकित कंपन्यांमध्ये थेट इंटरव्यूद्वारे होणार निवड.Yoga Day : सरकारी नोकरी हवीय? परीक्षा न देता मिळवा योग शिक्षकाची नोकरी; ८ हजार ते २६ हजारांपर्यंत पगार.RBI Recruitment: विनापरीक्षा लाखो रुपयांची नोकरी, फ्रेशर्ससाठी सुवर्णसंधी; आरबीआयच्या भरतीसाठी अर्ज कसा करणार?.Airport Job: १० वी-१२ वी पास तरुणांना विमानतळावर नोकरीची सुवर्णसंधी! २४४२ पदांची बंपर भरती; फ्रेशर्सनाही मिळणार ३५ हजारांपर्यंत सॅलरी.नोंदणी आणि अर्ज प्रक्रिया पूर्णपणे मोफतया पोर्टलवर नोंदणी करणे आणि नोकरीसाठी अर्ज करणे ही संपूर्ण प्रक्रिया विनामूल्य आहे. त्यामुळे आर्थिक अडचणीमुळे कोणत्याही तरुणाला रोजगाराच्या संधीपासून वंचित राहावे लागत नाही.अशी करा ऑनलाइन नोंदणीरोजगार संगम पोर्टलवर मोबाईल किंवा संगणकाच्या माध्यमातून सहज नोंदणी करता येते.अधिकृत संकेतस्थळाला भेट द्या.'Sign Up' किंवा 'New Account' पर्याय निवडा.'Job Seeker' हा पर्याय निवडून खाते तयार करा.नाव, मोबाईल क्रमांक, ई-मेल आयडी आणि पासवर्डची माहिती भरून नोंदणी पूर्ण करा.त्यानंतर लॉगिन करून शैक्षणिक पात्रता, कौशल्ये आणि कामाचा अनुभव यांची माहिती भरून प्रोफाइल पूर्ण करा..रोजगार मेळाव्यांचीही माहितीया पोर्टलद्वारे उत्तर प्रदेशातील विविध जिल्ह्यांमध्ये आयोजित होणाऱ्या रोजगार मेळाव्यांची माहितीही उपलब्ध होते. मेळाव्याचे ठिकाण, तारीख आणि सहभागी कंपन्यांची माहिती पाहून इच्छुक उमेदवार ऑनलाइन अर्ज करू शकतात आणि थेट मुलाखतीसाठी उपस्थित राहू शकतात.डिजिटल माध्यमातून रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणारे हे पोर्टल राज्यातील तरुणांसाठी महत्त्वाचे व्यासपीठ ठरत असून, सरकारी तसेच खासगी क्षेत्रातील नोकऱ्यांपर्यंत पोहोचण्याचा सोपा आणि प्रभावी मार्ग उपलब्ध करून देत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.