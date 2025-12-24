एज्युकेशन जॉब्स

RRB Group D Recruitment 2026: नवीन वर्षात सरकारी नोकरीची सुवर्णसंधी! RRB ग्रुप डीमध्ये 22 हजार पदांसाठी भरती लवकरच ; पात्रता व निवड प्रक्रिया वाचा

Eligibility Criteria for RRB Group D Jobs: तुम्हाला रेल्वेत सरकारी नोकरी करायची असेल तर ही महत्वाची माहिती तुमच्यासाठी आहे. कारण लवकरच रेल्वे भरती मंडळ (RRB) ग्रुप डीच्या पदांसाठी नोटिफिकेशन लवकरच जाहीर करणार आहे. तरी इच्छुक उमेदवारांनी अर्ज करावा
RRB Group D Recruitment 2026

Eligibility Criteria for RRB Group D Jobs

Esakal

Monika Shinde
Updated on

RRB Group D 2026: रेल्वेत सरकारी नोकरीची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी एक मोठी संधी लवकरच येणार आहे. रेल्वे भरती मंडळ (RRB) ग्रुप डीच्या पदांसाठी नोटिफिकेशन लवकरच जाहीर करणार आहे. या भरतीमध्ये एकूण २२ हजार पदांची भरती होणार आहे, ज्यासाठी अर्ज प्रक्रिया २०२६च्या सुरुवातीला सुरू होण्याची शक्यता आहे.

Loading content, please wait...
railway
Recruitment
jobs
job
Job Opportunity
Government Jobs
Job Portal
Goverment Job
Job News
Government job vacancies

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com