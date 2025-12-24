RRB Group D Recruitment 2026: नवीन वर्षात सरकारी नोकरीची सुवर्णसंधी! RRB ग्रुप डीमध्ये 22 हजार पदांसाठी भरती लवकरच ; पात्रता व निवड प्रक्रिया वाचा

RRB Group D 2026: रेल्वेत सरकारी नोकरीची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी एक मोठी संधी लवकरच येणार आहे. रेल्वे भरती मंडळ (RRB) ग्रुप डीच्या पदांसाठी नोटिफिकेशन लवकरच जाहीर करणार आहे. या भरतीमध्ये एकूण २२ हजार पदांची भरती होणार आहे, ज्यासाठी अर्ज प्रक्रिया २०२६च्या सुरुवातीला सुरू होण्याची शक्यता आहे. .पदाची माहितीरेल्वेत सध्या अनेक पदे रिक्त आहे. सुमारे १.४० लाख लेव्हल १ पदे आहेत. त्यामुळे काही उमेदवारांना २२ हजार पदे कमी वाटत आहेत. सोशल मीडियावर आणि ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मवर, उमेदवार रेल्वे मंत्रालय आणि पंतप्रधान कार्यालयातील रिक्त पदांमध्ये वाढ करण्याची मागणी करत आहेत..RTE Admission 2026: खाजगी शाळांमध्ये मोफत शिक्षणासाठी लवकरच अर्ज प्रक्रिया सुरू होणार; मुलांचे वय किती असावे? वाचा सविस्तर माहिती.पात्रताशिक्षण: काही पदांसाठी फक्त १० वी उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे, तर काही पदांसाठी आयटीआय प्रमाणपत्र अनिवार्य आहे.दहावी उत्तीर्ण उमेदवार फक्त अशा पदांसाठी अर्ज करू शकतात जिथे आयटीआय प्रमाणपत्र आवश्यक नाही..रिक्त जागाट्रॅक मेंटेनर ग्रेड-४: ११,००० पदेट्रॅफिक पॉइंट्समन बी: ५,००० पदेसहाय्यक (विज्ञान आणि तंत्रज्ञान): १,५०० पदेसहाय्यक (क आणि डब्ल्यू): १,००० पदेविविध कामांसाठी इतर विभागांमध्ये उरलेली पदेवयोमर्यादाअर्जदाराचे वय १८ ते ३६ वर्षांच्या दरम्यान असावे.राखीव प्रवर्गांना केंद्र सरकारच्या नियमांनुसार सवलत मिळेल..Maharashtra’s Traditional Jewelry: महाराष्ट्रातील पारंपरिक दागिने तुम्हाला माहिती आहे का?.निवड प्रक्रियाउमेदवारांची निवड पुढील टप्प्यात केली जाईल:संगणक आधारित चाचणी (CBT) ९० मिनिटे, १०० प्रश्न, उत्तर प्रकार १/३ गुण.कागदपत्रांची पडताळणीवैद्यकीय तपासणीअर्जाशी संबंधित माहितीउमेदवार फक्त एकाच आरआरबीसाठी अर्ज करू शकतात.निवडलेल्या उमेदवारांना लेव्हल-१ अंतर्गत १८,००० रुपये वेतन मिळेल.अर्ज शुल्क: सामान्य श्रेणीसाठी ५०० रुपये (परीक्षेवर आधारित उमेदवारांना प्रत्येक श्रेणीसाठी ४०० रुपये मिळतील)..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.