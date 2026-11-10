RRC Mumbai Apprentices 2026: दहावी पास तरुणांसाठी रेल्वेत प्रशिक्षणाची मोठी संधी! २८६१ अप्रेंटिस पदांसाठी अर्ज सुरू; जाणून घ्या संपूर्ण अर्ज प्रक्रिया

रेल्वेमध्ये नोकरीच्या शोधात असलेल्या तरुणांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. रेल्वे भर्ती सेल (RRC), मुंबई अंतर्गत अप्रेंटिसशिपच्या एकूण २८६१ पदांसाठी भरती प्रक्रिया सुरू झाली आहे. या भरतीद्वारे विविध ट्रेडमध्ये उमेदवारांना प्रशिक्षणाची संधी मिळणार आहे. इच्छुक आणि पात्र उमेदवारांना २ डिसेंबर २०२६ पर्यंत ऑनलाइन अर्ज करता येणार आहे..किती पदांसाठी होणार भरती?रेल्वे भर्ती सेल, मुंबई अंतर्गत अप्रेंटिसशिपच्या एकूण २८६१ जागा भरल्या जाणार आहेत. या भरतीमध्ये विविध ट्रेडमधील पदांचा समावेश आहे. रेल्वेमध्ये प्रशिक्षण घेण्याची इच्छा असणाऱ्या तरुणांसाठी ही चांगली संधी आहे..अर्ज करण्यासाठी शैक्षणिक पात्रता काय?उमेदवाराने मान्यताप्राप्त शाळेतून किमान ५० टक्के गुणांसह दहावी किंवा बारावी उत्तीर्ण केलेली असावी.उमेदवाराकडे नॅशनल कौन्सिल फॉर व्होकेशनल ट्रेनिंग (NCVT) द्वारे जारी केलेले नॅशनल ट्रेड सर्टिफिकेट असणे आवश्यक आहे..वयोमर्यादा किती असावी?या भरतीसाठी उमेदवारांचे वय ३ नोव्हेंबर २०२६ रोजी मोजले जाणार आहे.किमान वय : १५ वर्षेकमाल वय : २४ वर्षेSC आणि ST प्रवर्गातील उमेदवारांना वयोमर्यादेत ५ वर्षांची सूट मिळेल.OBC प्रवर्गातील उमेदवारांना ३ वर्षांची सूट दिली जाईल.दरमहा किती मिळणार स्टायपेंड?अप्रेंटिसशिपसाठी निवड झालेल्या उमेदवारांना दरमहा ९,६०० रुपये स्टायपेंड दिले जाणार आहे. या प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून उमेदवारांना रेल्वेच्या विविध कामांचा अनुभव घेता येईल..अर्जासाठी कोणती कागदपत्रे आवश्यक?ऑनलाइन अर्ज करताना उमेदवारांकडे पुढील कागदपत्रे असणे आवश्यक आहे.दहावीचे प्रमाणपत्रसंबंधित ट्रेडच्या सर्व सेमिस्टरची प्रमाणपत्रेजात प्रमाणपत्र (लागू असल्यास)दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र (लागू असल्यास).RRC Mumbai Apprentices 2026 साठी अर्ज कसा कराल?या भरतीसाठी उमेदवारांना ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज करावा लागणार आहे. अर्ज करण्यासाठी पुढील स्टेप्स फॉलो करा.सर्वप्रथम RRC मुंबईच्या अधिकृत वेबसाइटला www.rrccr.com भेट द्या.वेबसाइटच्या होमपेजवर RRC Mumbai Apprentices 2026 या भरतीच्या लिंकवर क्लिक करा.त्यानंतर अर्जामध्ये विचारलेली सर्व माहिती काळजीपूर्वक भरा.आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करून निर्धारित अर्ज शुल्क भरा.अर्ज सबमिट केल्यानंतर त्याची प्रिंट काढून स्वतःजवळ ठेवा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.