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RRC Mumbai Apprentices 2026: दहावी पास तरुणांसाठी रेल्वेत प्रशिक्षणाची मोठी संधी! २८६१ अप्रेंटिस पदांसाठी अर्ज सुरू; जाणून घ्या संपूर्ण अर्ज प्रक्रिया

रेल्वे भर्ती सेल (RRC), मुंबईमध्ये अप्रेंटिस पदांसाठी अर्ज सुरू झाले आहेत. दहावी किंवा बारावी उत्तीर्ण उमेदवारांना स्टायपेंड मिळवण्याची संधी आहे. जाणून घ्या पात्रता, वयोमर्यादा आणि अर्ज प्रक्रिया.
RRC Mumbai Apprentices 2026

RRC Mumbai Apprentices 2026

sakal

Anushka Tapshalkar
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रेल्वेमध्ये नोकरीच्या शोधात असलेल्या तरुणांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. रेल्वे भर्ती सेल (RRC), मुंबई अंतर्गत अप्रेंटिसशिपच्या एकूण २८६१ पदांसाठी भरती प्रक्रिया सुरू झाली आहे. या भरतीद्वारे विविध ट्रेडमध्ये उमेदवारांना प्रशिक्षणाची संधी मिळणार आहे. इच्छुक आणि पात्र उमेदवारांना २ डिसेंबर २०२६ पर्यंत ऑनलाइन अर्ज करता येणार आहे.

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