RTE Admission 2026: खाजगी शाळांमध्ये मोफत शिक्षणासाठी लवकरच अर्ज प्रक्रिया सुरू होणार; मुलांचे वय किती असावे? वाचा सविस्तर माहिती

RTE Admission 2026-27 Maharashtra: शिक्षण हा प्रत्येक मुलाचा मूलभूत हक्क आहे. भारत सरकारने यासाठी राईट टू एज्युकेशन(RTE) कायदा, २००९ साली तयार केला आहे. या कायद्यातंर्गत गरीब आणि वंचित घटकातील मुलांसाठी खाजगी शाळांमध्ये २५ टक्के जागा राखीव केल्या आहेत..महाराष्ट्रात शैक्षणिक वर्ष २०२६- २७ यासाठी प्रवेश प्रक्रिया जानेवारी- फेब्रुवारी २०२६ दरम्यान सुरू होण्याची शक्यता आहे. RTE अर्ज महाराष्ट्र शालेय शिक्षण विभागाच्या अधिकृत वेबसाइट student.maharashtra.gov.in/ वर ऑनलाईन अर्ज करू शकतात. या खास लेखात आम्ही तुम्हाला RTE प्रवेशासाठी पात्रता, अर्ज प्रक्रिया, आवश्यक कागदपत्रे आणि महत्वाच्या तारखा याची संपूर्ण माहिती सांगणार आहोत..RTE प्रवेशासाठी पात्रताRTE महाराष्ट्र अंतर्गत प्रवेशासाठी मुलांचे वय ६ ते १४ वर्ष असणे आवश्यक आहे.आर्थिक पार्श्वभूमी:आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटक (EWS): वार्षिक कौटूंबिक उत्पन्न १ लाखांपेक्षा कमी असावे.किंवा अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST), इतर मागासवर्गी (OBC) किंवा वंचित गटातील सदस्य असावे.महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असावे.अर्ज प्रक्रियाअधिकृत संकेतस्थळ: student.maharashtra.gov.in२०२६-२७ साठी RTE २५% प्रवेश" लिंकवर क्लिक कराऑनलाइन अर्ज नवीन नोंदणी निवडासर्व आवश्यक माहिती भरा आणि आवश्यक कागदपत्रे अपलोड कराअर्ज सादर केल्यानंतर लॉगिन क्रेडेन्शियल्स सुरक्षित ठेवाटीप: अर्ज करताना जास्तीत जास्त १० शाळा पसंतीनुसार निवडता येतील..आवश्यक कागदपत्रेआधार कार्डपासपोर्ट आकाराचा फोटोनिवासी प्रमाणपत्रबीपीएल रेशन कार्ड (जर लागू असेल तर)अपंगत्व प्रमाणपत्र (जर लागू असेल तर)जात प्रमाणपत्रजन्मतारीख प्रमाणपत्रमागील वर्षाची गुणपत्रिकाआरटीई प्रवेशाची लॉटरी प्रक्रियाअर्ज सादर झाल्यानंतर, प्रवेश ऑनलाइन लॉटरीद्वारे निश्चित केला जातो.प्रत्येक शाळेसाठी प्रतीक्षा यादी तयार केली जाते.रिक्त जागा आल्यास प्रतीक्षा यादीतील विद्यार्थ्यांना प्रवेशाची संधी दिली जाते.पालकांनी वाटप पत्र मिळवून निर्दिष्ट वेळेत प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करावी..महत्त्वाच्या तारखा (२०२६-२७)आरटीई महाराष्ट्र अर्ज सुरू होण्याची तारीख: जानेवारी २०२६आरटीई निवड यादी: १फेब्रुवारी २०२६पात्र उमेदवारांसाठी अर्ज तारीखा: १फेब्रुवारी – मार्च २०२६आरटीई निवड यादी: २ मार्च २०२६आरटीई निवड यादी: ३ एप्रिल २०२६आरटीई निवड यादी: ४ मे २०२६महत्त्वाच्या सूचनाअर्जामध्ये दिलेली माहिती अचूक असावी; चुकीची माहिती अपात्रतेस कारणीभूत ठरू शकते.आवश्यक कागदपत्रे अर्ज प्रक्रियेत तयार ठेवा; गहाळ कागदपत्रांमुळे प्रवेश रद्द होऊ शकतो.निवासस्थानाचे स्थान गुगल मॅप्सवर अचूक दाखवा.मुलाची जन्मतारीख जन्म प्रमाणपत्रावरून नोंदवा; नंतर बदल करता येणार नाही.डुप्लिकेट अर्ज टाळा; एकाहून अधिक अर्ज अपात्र ठरतील.अपंग मुलांच्या अर्जासंबंधी समस्या असल्यास संपर्क: rtemah2020@gmail.com किंवा educom-mah@mah.gov.in.आरटीई प्रवेशासाठी शाळा निवड टिप्समुलाच्या निवासस्थानापासून अंतर विचारात घ्या.गुगल मॅप्सवर स्थान अचूक चिन्हांकित करा.जास्तीत जास्त १० शाळा पसंतीनुसार निवडा.निवडलेल्या शाळांची माहिती व्यवस्थित जतन करा.महाराष्ट्रातील आरटीई प्रवेश रिक्त जागा (मुख्य जिल्हे)मुंबईआरटीई शाळा: २५५आरटीई रिक्त जागा४,६८५पुणेआरटीई शाळा: ९५१आरटीई रिक्त जागा: १८,४५२ठाणेआरटीई शाळा:६२७आरटीई रिक्त जागा: ११,३२६नागपूरआरटीई शाळा: ६४६आरटीई रिक्त जागा: ७,००५वर्धाआरटीई शाळा: ११४आरटीई रिक्त जागा: १,२९१संपूर्ण जिल्ह्यांची यादी अधिकृत संकेतस्थळावर पाहता येईल..