Stipend in ITI: ग्रामीण तरुणांसाठी मोठी संधी! प्लंबर, गवंडी, इलेक्ट्रिशियनचे मोफत प्रशिक्षण; मिळणार स्टायपेंड

ग्रामीण भागातील तरुणांना रोजगाराभिमुख कौशल्य प्रशिक्षण देण्यासाठी मध्य प्रदेश शासनाची 'ग्रामीण इंजिनिअर योजना' राबवली जात आहे. या योजनेअंतर्गत राज्यातील ५७ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये (ITI) प्लंबर, गवंडी आणि इलेक्ट्रिशियन या तीन व्यवसायांचे ११० दिवसांचे मोफत प्रशिक्षण दिले जाते. प्रशिक्षणासोबत लाभार्थ्यांना विद्यावेतनही दिले जाते..प्लंबर, गवंडी अन् इलेक्ट्रिशियनचे प्रशिक्षणयोजनेत ग्रामीण भागातील तरुणांना बांधकाम आणि दुरुस्तीशी संबंधित तीन प्रमुख कौशल्यांचे प्रशिक्षण दिले जाते. यामध्ये प्लंबर, मेसन (गवंडी) आणि इलेक्ट्रिशियन या व्यवसायांचा समावेश आहे. ११० दिवसांच्या प्रशिक्षणातून तरुणांना प्रत्यक्ष कामासाठी आवश्यक तांत्रिक कौशल्य मिळण्यास मदत होते.प्रशिक्षणासोबत मिळणार विद्यावेतनप्रशिक्षणार्थींना प्रत्येक ३० कार्यदिवसांसाठी ५०० रुपये विद्यावेतन दिले जाते. त्यामुळे कौशल्य शिकतानाच प्रशिक्षणार्थींना काही आर्थिक मदतही मिळते..१२वी उत्तीर्णांना प्राधान्यअनारक्षित प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी किमान १२वी उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे. SC, ST आणि OBC प्रवर्गातील १२वी उत्तीर्ण उमेदवारांना प्राधान्य दिले जाते. मात्र, पुरेसे १२वी उत्तीर्ण उमेदवार उपलब्ध नसल्यास या प्रवर्गातील १०वी उत्तीर्ण उमेदवारांनाही प्रशिक्षणाची संधी दिली जाऊ शकते.ग्रामसभेत अर्ज करावा लागणारयोजनेतील प्रशिक्षणासाठी इच्छुक तरुणांनी सर्वप्रथम ग्रामसभेकडे अर्ज करावा. ग्रामपंचायतीचे सरपंच आणि सचिव अर्जांची पडताळणी करून पात्र उमेदवारांची यादी विकासखंड स्तरावर पाठवतात.यानंतर जिल्हा पंचायतीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्राप्त यादीच्या आधारे संबंधित ITIमधील प्रशिक्षणासाठी उमेदवारांची अंतिम निवड करतात..रोजगारासाठी कौशल्य विकसित करण्याची संधीप्लंबर, गवंडी आणि इलेक्ट्रिशियन या व्यवसायांना ग्रामीण भागात सातत्याने मागणी असते. त्यामुळे या प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून तरुणांना नोकरीसोबतच स्वतःचा व्यवसाय किंवा सेवा सुरू करण्यासाठी आवश्यक कौशल्य मिळवण्याची संधी उपलब्ध होऊ शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.