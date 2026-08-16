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Stipend in ITI: ग्रामीण तरुणांसाठी मोठी संधी! प्लंबर, गवंडी, इलेक्ट्रिशियनचे मोफत प्रशिक्षण; मिळणार स्टायपेंड

Rural Engineer Scheme: १० वी अन् १२ वी उत्तीर्ण तरुणांसाठी सरकारी योजना; जाणून घ्या ग्रामीण इंजिनिअर योजनेचे निकष!
Rural Engineer Scheme

Rural Engineer Scheme

सकाळ वृत्तसेवा
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ग्रामीण भागातील तरुणांना रोजगाराभिमुख कौशल्य प्रशिक्षण देण्यासाठी मध्य प्रदेश शासनाची 'ग्रामीण इंजिनिअर योजना' राबवली जात आहे. या योजनेअंतर्गत राज्यातील ५७ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये (ITI) प्लंबर, गवंडी आणि इलेक्ट्रिशियन या तीन व्यवसायांचे ११० दिवसांचे मोफत प्रशिक्षण दिले जाते. प्रशिक्षणासोबत लाभार्थ्यांना विद्यावेतनही दिले जाते.

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