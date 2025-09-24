गंज अभियांत्रिकी

- डॉ. राजेश ओहोळ, करिअर मार्गदर्शकगंज ही एखाद्या पदार्थांमधील, सामान्यतः धातू आणि त्याच्या वातावरणातील रासायनिक किंवा विद्युत रासायनिक अभिक्रिया असते; ज्यामुळे पदार्थ आणि त्याचे गुणधर्म बिघडतात. गेल्या काही दशकांमध्ये, गंज घटना आणि त्यांची यंत्रणा समजून घेण्यासाठी आणि धातूच्या पदार्थांच्या सेवा आयुष्यावर प्रभावीरीत्या परिणाम करणारी कारणे स्पष्ट करण्यासाठी प्रचंड प्रयत्न केले गेले आहेत. .धातू आणि मिश्रधातूंच्या गंज नियंत्रणाची आवश्यकताअनेक उच्च-शक्तीच्या धातूशी संबंधित साहित्य आणि संरचना कठोर गंज वातावरण आणि जटिल भारांच्या जोडणीच्या स्थितीत काम करतात आणि संबंधित अपयशाची प्रकरणे जगभरात मोठ्या प्रमाणात नोंदवली जात आहे.म्हणूनच, धातूच्या पदार्थांच्या गंज आणि यांत्रिक वर्तनाची तपासणी करणे अत्यंत आवश्यक बनते, ज्यामध्ये प्रामुख्याने तडे जाण्याची प्रक्रिया, ताणामुळे गंजून पडणारे तडे, घर्षणामुळे होणारी झीज, आदी पैलूंचा समावेश आहे. सामग्री आणि संरचनांच्या दृष्टिकोनातून यांत्रिक आणि गंज वातावरणामुळे अपयश येऊ शकते..गंज चाचणी आणि नियंत्रणबहुतेक भविष्यातील पर्यावरणीय फ्रॅक्चरच्या संशोधन पद्धती आणि संरचनांसाठी नवीन यांत्रिक विश्लेषण तंत्रे या सर्व विशिष्ट अपयशी वर्तनांच्या अभ्यासात उपयुक्त ठरू शकतात. गंज चाचणी ही गंज नियंत्रणाच्या महत्त्वाच्या पैलूंपैकी एक आहे. विशिष्ट वातावरणात मटेरिअलच्या ऱ्हासाची माहिती देण्यासाठी गंज चाचण्या केल्या जातात, जी इतर स्त्रोतांकडून उपलब्ध नसते.सध्या, धातूच्या गंज रोखण्यासाठी आणि नियंत्रित करण्यासाठी अनेक पद्धती आहेत, ज्यामध्ये उच्च-कार्यक्षमता असलेल्या गंज-प्रतिरोधक धातूंचा वापर, धातूच्या पृष्ठभागावर आच्छादन करणारे संरक्षक कोटिंग्ज, गंज रोखण्यासाठी इलेक्ट्रोकेमिकल तंत्रज्ञान, धातूच्या पृष्ठभागाचे ऑक्सिडेशन आणि फॉस्फोरायलेशन आणि गंज प्रतिबंधकांचा समावेश समाविष्ट आहे..गंज अभियांत्रिकीच्या संशोधनातील आव्हानेगंज अभियांत्रिकीमधील मोठ्या सदस्यांपैकी एक म्हणजे त्याच्या कामाचा अंदाज लावणे. गंज अंदाज खूप कठीण झाला आहे, कारण एकूण काम आणि प्रायोगिक प्रयोगशाळेच्या निकालांशी थेट संबंध नाही. त्याचे कारण असे की वेगवान चाचण्या आणि वास्तविक गंज प्रक्रियांमधील तफावत असे म्हणता येईल.समाज आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेवर गंज-आधारित नुकसानीच्या परिणामाचा अंदाज लावणे महत्त्वाचे आहे. कारण विद्यमान संरचना आणि पायाभूत सुविधा जुन्या होत आहेत आणि आता त्या बदलण्यासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेणे आवश्यक आहे. दुसरीकडे, पर्यावरणीय प्रोटोकॉल हरितगृह परिणाम कमी करण्याचा प्रयत्न करतात. म्हणून, कमी उत्सर्जन धोरणे, अमलात आणल्याने, पुढील पिढीतील मटेरिअल आणि तंत्रज्ञानासाठी नियम स्थापित केले जात आहेत..संशोधनासाठी कोण पात्र आहे?ऊर्जा, वाहतूक, बांधकाम आणि आरोग्य यासारख्या विविध क्षेत्रांसाठी गंज-प्रतिरोधक धातू सामग्रीच्या विकासासाठी सध्या मोठी प्रगती सुरू आहे. मटेरिअल सायन्स अँड इंजिनिअरिंग, केमिकल इंजिनिअरिंग, मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग आणि संबंधित शाखांमध्ये पात्रता असलेले उमेदवार मूलभूत ते उपयोजित संशोधनापर्यंत गंज शास्त्र, अभियांत्रिकी आणि तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात प्रवेश करू शकतात. संशोधन क्षेत्रांमध्ये गंज यंत्रणा आणि मॉडेलिंग, संरक्षण आणि प्रतिबंध प्रक्रिया आणि प्रतिबंधक धोरणांशी संबंधित विषयांचा समावेश होतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.