Sanjay Gandhi Niradhar Yojana: संजय गांधी निराधार योजना कोणासाठी आहे? जाणून घ्या फायदे आणि अर्ज कसा करावा

Eligible for Sanjay Gandhi Niradhar Yojana: राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल, असहाय्य आणि उत्पन्नाचा ठोस स्रोत नसलेल्या नागरिकांना मदतीचा हात देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागातर्फे ‘संजय गांधी निराधार अनुदान योजना’ राबवली जाते
Monika Shinde
Updated on

थोडक्यात:

  1. संजय गांधी निराधार योजना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल, आधाररहित आणि गरजू व्यक्तींना दरमहा आर्थिक मदत करते.

  2. पात्र लाभार्थींना महिन्याला १५,००० रुपयांचे अनुदान थेट बँक खात्यात दिले जाते.

  3. अर्ज ऑनलाइन किंवा ऑफलाइन करता येतो, आणि लाभार्थ्यांना आवश्यक कागदपत्रे जोडणे अनिवार्य आहे.

