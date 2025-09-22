Sanjay Gandhi Niradhar Yojana: संजय गांधी निराधार योजना कोणासाठी आहे? जाणून घ्या फायदे आणि अर्ज कसा करावा

थोडक्यात:संजय गांधी निराधार योजना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल, आधाररहित आणि गरजू व्यक्तींना दरमहा आर्थिक मदत करते.पात्र लाभार्थींना महिन्याला १५,००० रुपयांचे अनुदान थेट बँक खात्यात दिले जाते.अर्ज ऑनलाइन किंवा ऑफलाइन करता येतो, आणि लाभार्थ्यांना आवश्यक कागदपत्रे जोडणे अनिवार्य आहे..How To Apply Sanjay Gandhi Niradhar Yojana: संजय गांधी निराधार अनुदान योजना ही महाराष्ट्र शासनाने सुरू केलेली एक महत्त्वाची सामाजिक योजना आहे. या योजनेचा उद्देश असा आहे की, ज्यांच्याकडे कोणताही आर्थिक आधार नाही, अशा गरजू आणि दुर्बल व्यक्तींना दरमहा आर्थिक मदत मिळावी..चला तर मग जाणून घेऊया या योजनेचा नेमका फायदा कोणाला होईल आणि यासाठी अर्ज कसा करायचा..Punjab and Sind Bank Recruitment 2025: पंजाब अँड सिंध बँकमध्ये स्पेशलिस्ट ऑफिसर पदाची मेगा भरती जाहीर; जाणून घ्या पात्रता आणि वयोमर्यादा.पात्रता आणि लाभमहाराष्ट्र शासनाची संजय गांधी निराधार अनुदान योजना आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल, गरजू आणि आधाररहित लोकांना आर्थिक मदत करण्यासाठी राबवली जाते. या योजनेअंतर्गत खालील व्यक्ती पात्र ठरतात- १८ ते ६५ वर्षे वयाच्या दरम्यान असलेले निराधार पुरुष व महिला- अनाथ मुले जी कुठल्याही आधाराशिवाय आहेत- अपंगत्व असलेल्या व्यक्ती- जड आजारांनी ग्रस्त (जसे कर्करोग, क्षयरोग, एड्स, कुष्ठरोग) अशा व्यक्ती- विधवा आणि निराधार महिला- घटस्फोटित किंवा घटस्फोट प्रक्रियेत असलेल्या अशा महिला ज्यांना भरणा मिळत नाही- अत्याचार बळी ठरलेल्या किंवा वेश्यावृत्तीमधून मुक्त झालेल्या महिलांना- ट्रान्सजेंडर व्यक्ती- देवदासी समाजातील लोक- ३५ वर्षांपेक्षा वयस्कर अविवाहित महिला- तुरुंगात असलेल्या व्यक्तींच्या पत्न्या- सिकल सेल आजाराने ग्रस्त लोक.पात्रतेसाठी आवश्यक अटीलाभार्थींचं नाव दारिद्र्य रेषेतील (BPL) यादीत असणे आवश्यक आहे किंवा कुटुंबाचं वार्षिक उत्पन्न २१,००० पेक्षा जास्त नसावेसंजय गांधी निराधार योजनेचे मासिक वेतन किती?संजय गांधी निराधार योजनेअंतर्गत लाभार्थींना दर महिन्याला १५,००० अनुदान दिले जाते. ही रक्कम थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते, जेणेकरून मदत सुरक्षित आणि वेळेवर मिळेल. जरी १५,००० ही रक्कम फार मोठी वाटू शकत नसेल, तरी ज्यांच्याकडे कुठलाही उत्पन्नाचा स्रोत नाही अशा लोकांसाठी ही आर्थिक मदत खूपच महत्त्वाची आहे. ही योजना त्यांना आर्थिक स्थैर्य आणि आत्मसन्मान देण्याचा प्रयत्न करते..Flight Safety Tips: टेकऑफ-लँडिंगवेळी एअर होस्टेस खिडकीचे शेड्स का उघडायला सांगतात? जाणून घ्या यामागचं खरं कारण.कसा करावा अर्ज?ऑफलाइन अर्ज करण्याची पद्धत:- तुमच्या जिल्ह्यातील तालुका समाजकल्याण कार्यालयात जा- अर्ज फॉर्म घ्या आणि योग्य माहिती भरून आवश्यक कागदपत्रे जोडा- पूर्ण फॉर्म संबंधित अधिकार्यांकडे सादर करा- अधिकाऱ्यांच्या शिफारसीनंतर अर्ज पुढील प्रक्रियेसाठी पाठवला जातोऑनलाइन अर्ज करण्याची प्रक्रिया:- अधिकृत वेबसाइटला भेट द्या - https://sjsa.maharashtra.gov.in- ‘संजय गांधी निराधार योजना’ निवडा- अर्जदाराची माहिती, उत्पन्न आणि कागदपत्रे अपलोड करा- फॉर्म सबमिट केल्यानंतर ट्रॅकिंग आयडी मिळतो त्याद्वारे पुढील स्थिती पाहता येतेअर्जासाठी आवश्यक कागदपत्रे- आधार कार्ड- रहिवासी प्रमाणपत्र- उत्पन्नाचा दाखला (प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडून)- अपंगत्व / आजाराचे वैद्यकीय प्रमाणपत्र- विवाहविच्छेद / पती मृत्यूचा दाखला (जर लागू असेल तर)- बँक खात्याचा तपशील- पासपोर्ट साईझ फोटो.महत्त्वाची माहितीमहाराष्ट्र शासनाने संजय गांधी निराधार योजना आणि श्रावणबाळ सेवा निवृत्ती वेतन योजनेअंतर्गत दिव्यांग लाभार्थ्यांसाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. ऑक्टोबर २०२५ पासून पात्र लाभार्थींना दर महिन्याला २५०० मानधन देण्याची मंजुरी मिळाली आहे. यासाठी ५७० कोटींचा निधी मंजूर केला आहे.या योजनेअंतर्गत सुमारे ४,५०,७०० संजय गांधी निराधार योजना आणि २४,०१५ श्रावणबाळ सेवा निवृत्ती वेतन योजनेचे लाभार्थी मासिक २५०० मिळणार आहेत..FAQs1. संजय गांधी निराधार योजना कोणासाठी आहे? (Who is eligible for the Sanjay Gandhi Niradhar Yojana?)ही योजना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल, अनाथ, अपंग, विधवा, वृद्ध, ट्रान्सजेंडर आणि अन्य गरजू व्यक्तींना मदत करण्यासाठी आहे.2. संजय गांधी निराधार योजनेतून किती आर्थिक मदत मिळते? (How much financial assistance is provided under the Sanjay Gandhi Niradhar Yojana?)पात्र लाभार्थींना महिन्याला १५,००० रुपये अनुदान दिले जाते.3. अर्ज कसा करायचा? (How to apply for the Sanjay Gandhi Niradhar Yojana?)अर्ज ऑफलाइन जिल्हा समाजकल्याण कार्यालयातून किंवा ऑनलाइन अधिकृत वेबसाईटवर https://sjsa.maharashtra.gov.inकरून करता येतो.4. अर्जासाठी कोणती कागदपत्रे आवश्यक आहेत? (What documents are required to apply?)आधार कार्ड, रहिवासी प्रमाणपत्र, उत्पन्नाचा दाखला, वैद्यकीय प्रमाणपत्र (जर लागू असेल), बँक खात्याचा तपशील आणि फोटो आवश्यक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.