संस्कृतच्या विद्यार्थ्यांना दहावीनंतर होता येणार डॉक्टर! साडेसात वर्षांचा नवा अभ्यासक्रम, संस्कृत विद्यापीठाचा निर्णय

येवला: संस्कृत भाषा आणि आयुर्वेदातील उपचार पद्धतीला नवे स्वरूप देण्यासाठी नवी दिल्लीच्या केंद्रीय संस्कृत विद्यापीठाने या वर्षापासून दहावी उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांसाठी ‘आयुर्वेद गुरुकुलम’अर्थात ‘बीएएमएस’ हा अभ्यासक्रम सुरू केला आहे. साडेसात वर्षाच्या या अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी ‘नीट’ पात्रता-सहप्रवेश परीक्षा प्री आयुर्वेद (नीट पीए) घेतली जाणार असून त्याची अधिसूचनाही केंद्रीय संस्कृत विद्यालयाने जारी केली आहे..केंद्रीय संस्कृत विद्यापीठाने ‘आयुर्वेद गुरुकुलम’ हा अभ्यासक्रम या वर्षीपासून सुरू केला आहे, यासाठी फ्री ‘आयुर्वेद नीट पीए’ ही प्रवेश परीक्षा विद्यार्थ्यांना द्यावी लागणार आहे. हा साडेसात वर्षांचा एकात्मिक (इंटिग्रेटेड) अभ्यासक्रम आहे. यामध्ये सुरुवातीची २ वर्षे प्री-आयुर्वेद गुरुकुलम शिक्षणासाठी असतील, त्यानंतर ४.५ वर्षे बी.ए.एम.एस. शिक्षणासाठी आणि शेवटी १ वर्षाची अनिवार्य इंटर्नशिप असेल. पारंपरिक वैदिक मूल्ये आणि आधुनिक वैद्यकशास्त्र यांचा मेळ घालून आयुर्वेद तज्ज्ञ तयार करणे, हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे..Maharashtra Saint Tradition: संत आणि वारीमुळेच महाराष्ट्राची अस्मिता टिकली; सकाळच्या व्याख्यानमालेत डॉ. सदानंद मोरे यांचे प्रतिपादन.प्रवेशासाठी पात्रता व निकष‘नीट पीए’ प्रवेशासाठी उमेदवाराने कोणत्याही मान्यताप्राप्त किंवा राज्य संस्कृत बोर्डातून दहावी उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे. ३१ डिसेंबर २०२६ रोजी उमेदवाराचे वय किमान १५ वर्षे आणि कमाल २५ वर्षे अट आहे. सामान्य वर्गासाठी किमान ५० टक्के, तर एससी, एसटी, ओबीसी वर्गासाठी किमान ४० टक्के गुण असणे अनिवार्य आहे. या परीक्षेसाठी ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया जुलैच्या तिसऱ्या आठवड्यापासून सुरू होणार आहे. परीक्षा ३० ऑगस्ट किंवा ६ सप्टेंबरला नियोजित आहे. नीट पीए प्रवेश परीक्षा ऑफलाइन पद्धतीने घेतली जाईल. परीक्षेचा कालावधी १५० मिनिटांचा असेल, ज्यात १२० बहुपर्यायी प्रश्न विचारले जातील. प्रत्येक प्रश्नासाठी १ गुण असून नकारात्मक गुणदान नसेल..Government Job Fraud: सरकारी नोकरीचे आमिष दाखवून सुशिक्षित बेरोजगार तरुणाची २० लाखांची फसवणूक.असा असेल अभ्यासक्रमविद्यापीठाने नीट पीएच्या परीक्षा तीन भागांत विभागली आहे. भाग ‘अ’ मध्ये संस्कृत वाङ्मय परिचय, वेद, पुराणे, रामायण- महाभारत, दर्शने, भारतीय संस्कृती आणि व्याकरण. भाग ‘ब’ मध्ये भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र,आणि जीवशास्त्र या विषयांचा अभ्यासक्रमक.भाग क मध्ये आयुर्वेदातील संस्कृत वाङ्मय, पुराण-इतिहास, व्याकरण, दर्शन आणि भारतीय ज्ञान परंपरेशी संबंधित विषयांचा समावेश आहे. अधिक माहिती, नमुना प्रश्नपत्रिका आणि मार्गदर्शक सूचना विद्यापीठाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. अधिक माहितीसाठी ०११-२८५२०९७६ किंवा iks@sanskrit.ac.in येथे संपर्क साधता येईल अशी माहिती राज्य अभ्यास मंडळाचे सदस्य डॉ. प्रसादशास्री कुलकर्णी यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.