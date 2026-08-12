SBI Clerk Recruitment 2026: स्टेट बँकेत १४०० हून अधिक पदांसाठी भरती सुरू; पदवीधरांसाठी सुवर्णसंधी!

State Bank Of India Invites Applications For 1538 Clerk Posts: स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) मध्ये सरकारी नोकरी मिळवण्याची सुवर्णसंधी उपलब्ध झाली आहे. बँकेने ज्युनिअर असोसिएट (क्लर्क) च्या एकूण १५३८ पदांसाठी ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया ७ ऑगस्ट २०२६ पासून सुरू केली आहे. इच्छुक आणि पात्र उमेदवारांना एसबीआयच्या अधिकृत वेबसाइटवर जाऊन ऑनलाइन अर्ज सादर करता येईल. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख २७ ऑगस्ट २०२६ आहे..पात्रता आणि वयोमर्यादा -शैक्षणिक पात्रता: मान्यताप्राप्त विद्यापीठातून कोणत्याही शाखेतील पदवी (Graduation) पास असणे आवश्यक आहे.वयोमर्यादा: उमेदवाराचे वय किमान २० वर्षे आणि कमाल २८ वर्षे असावे. (वयाची गणना १ एप्रिल २०२६ च्या आधारावर केली जाईल).वयोमर्यादेत सूट -ओबीसी (OBC) उमेदवार: ३ वर्षेएससी/एसटी (SC/ST) उमेदवार: ५ वर्षेदिव्यांग (PwD) उमेदवार: १० वर्षे.Career Guide: नर्सिंग क्षेत्रात करिअर करायचे आहे? जाणून घ्या कोर्सेस, पात्रता, NEET आणि प्रवेश प्रक्रिया!.निवड प्रक्रिया कशी असेल ?उमेदवारांची निवड पूर्व परीक्षा (Preliminary Exam) आणि मुख्य परीक्षा (Mains Exam) अशा दोन टप्प्यांत केली जाईल.पूर्व परीक्षा (Prelims): इंग्रजी, न्यूमेरिकल ॲबिलिटी आणि रिझनिंग या विषयांवर १०० गुणांचे १०० प्रश्न विचारले जातील. परीक्षेचा कालावधी १ तासाचा असेल. यामध्ये १/४ (एक-चौथ्यांश) गुणांची नेगेटिव्ह मार्किंग असेल.मुख्य परीक्षा (Mains): पूर्व परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांना मुख्य परीक्षेसाठी बोलावले जाईल. यात जनरल/फायनान्शियल अवेअरनेस, जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव्ह ॲप्टिट्यूड, रिझनिंग आणि कॉम्प्युटर या विषयांवर २०० गुणांचे १९० प्रश्न विचारले जातील..अर्ज शुल्क (Application Fee) -ओबीसी उमेदवार: ७५० रुपयेएससी, एसटी आणि दिव्यांग उमेदवार: अर्ज शुल्कात पूर्ण सूट देण्यात आली आहे..Parenting Style: अति-काळजी ठरतीये मुलांसाठी घातक; जाणून घ्या काय आहे 'लेझी पेरेंटिंग' संकल्पना... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.