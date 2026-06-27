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SBI Recruitment 2026: SBI मध्ये नोकरीची मोठी संधी! 84 पदांसाठी भरती; जाणून घ्या पात्रता आणि अर्जाची शेवटची तारीख

SBI Hiring Alert 2026: देशातील सर्वात मोठी सार्वजनिक बँक SBI ने अधिकारी पदांसाठी 84 रिक्त जागांची भरती जाहीर केली आहे. इच्छुक उमेदवारांना ऑनलाइन अर्ज करण्याची संधी असून अर्जाची अंतिम तारीख चुकवू नका.
SBI Recruitment 2026

SBI Recruitment 2026: Golden Job Opportunity! SBI Announces 84 Officer Vacancies; Check Eligibility & Last Date

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

Banking Jobs 2026: देशातील सर्वात मोठी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) ने बँकिंग क्षेत्रात करिअर करू इच्छिणाऱ्या तरुणांसाठी सुवर्णसंधी उपलब्ध करून दिली आहे. बँकेने Specialist Cadre Officer (SCO) पदांसाठी भरती जाहीर केली असून एकूण 84 रिक्त पदांवर उमेदवारांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे.

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