SBI Recruitment 2026: SBI मध्ये नोकरीची मोठी संधी! 84 पदांसाठी भरती; जाणून घ्या पात्रता आणि अर्जाची शेवटची तारीख

Banking Jobs 2026: देशातील सर्वात मोठी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) ने बँकिंग क्षेत्रात करिअर करू इच्छिणाऱ्या तरुणांसाठी सुवर्णसंधी उपलब्ध करून दिली आहे. बँकेने Specialist Cadre Officer (SCO) पदांसाठी भरती जाहीर केली असून एकूण 84 रिक्त पदांवर उमेदवारांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे..या भरती प्रक्रियेत सहाय्यक व्यवस्थापक (लॉ) आणि उपव्यवस्थापक (लॉ) या पदांचा समावेश आहे. सहाय्यक व्यवस्थापक पदासाठी 20 जागा असून कमाल वयोमर्यादा 30 वर्षे ठेवण्यात आली आहे. तर उपव्यवस्थापक पदासाठी 29 जागा असून उमेदवारांचे कमाल वय 35 वर्षांच्या दरम्यान असणे आवश्यक आहे.याशिवाय, SBI ने बँक मेडिकल ऑफिसर पदासाठीही स्वतंत्र भरती जाहीर केली आहे. या पदासाठी एकूण 35 जागा उपलब्ध असून इच्छुक उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात आले आहेत..Government Job: SSC CGL 2026 नोटिफिकेशन जारी! 12,256 जागांसाठी मेगाभरती; जाणून घ्या परीक्षा तारखा ते अर्ज प्रक्रिया एका क्लिकवर.अर्ज कधी आणि कसा कराल?या भरतीसाठी ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया सुरू झाली असून 24 जून 2026 ते 14 जुलै 2026 या कालावधीत उमेदवार अर्ज करू शकतात. अर्ज करण्यासाठी SBI च्या अधिकृत करिअर पोर्टलला भेट देऊन आवश्यक माहिती भरावी लागेल..कोणाला मिळणार संधी?कायद्याच्या क्षेत्रातील पात्रता असलेल्या उमेदवारांसाठी ही भरती विशेष महत्त्वाची मानली जात आहे. तर मेडिकल ऑफिसर पदासाठी वैद्यकीय क्षेत्रातील पत्र उमेदवारांसाठी ही चांगली संधि ठरू शकते. .अर्ज कसा कराल?SBI च्या sbi.bank.in/web/careers/current-openings या करिअर पोर्टलला भेट द्या. त्यानंतर संबंधित अधिसूचना (CRPD/SCO/2026-27/02 किंवा 03) निवडा.ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा, फॉर्म भरून फी भरा. .Ambassador Job: सरकारी नोकरी नाही, थेट राजदूत बनण्याची संधी! सरकारची महत्त्वाची घोषणा; नेपाळमध्ये मोठी हालचाल, कुणाला संधी मिळणार?.अधिकृत संकेतस्थळावर माहितीभरतीशी संबंधित पात्रता, अनुभव, निवड प्रक्रिया, अर्ज शुल्क आणि इतर अटींची सविस्तर माहिती SBI च्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. इच्छुक उमेदवारांनी अर्ज करण्यापूर्वी अधिकृत अधिसूचना काळजीपूर्वक वाचण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.