SBI Job Vacancy 2025: SBI जॉब अलर्ट! स्पेशालिस्ट ऑफिसर पदांसाठी अर्ज सुरू, पॅकेज तब्बल 1.35 कोटी

SBI Specialist Officer Recruitment 2025: बँकेटमध्ये स्थिर आणि प्रतिष्ठित नोकरी मिळवू इच्छिणाऱ्या तरुणांसाठी ही एक आनंदाची बातमी आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) ने नवीन भरती जाहीर केली आहे. भरती अंतर्गत स्पेशलिस्ट कॅडर ऑफिसर पदांसाठी भरती सुरु करण्यात आली आहे. यात 103 पद भरती करण्यात येणार आहे. .या पदांमध्ये उत्पादन प्रमुख, क्षेत्रीय प्रमुख, प्रादेशिक प्रमुख, गुंतवणूक विशेषज्ञ आणि इतर वरिष्ठ पदांचा समावेश आहे. बँकिंग किंवा भरतीसाठी अर्ज प्रक्रिया २७ ऑक्टोबर २०२५ पासून त्यांच्या अधिकृत वेबसाइट sbi.bank.in वर उपलब्ध आहे. इच्छुक उमेदवार १७ नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत ऑनलाइन अर्ज सादर करू शकतात. बँकिंग क्षेत्रात करिअर करू इच्छिणाऱ्यांसाठी ही एक उत्तम आणि उच्च पगाराची संधी असेल..पात्रताप्रमुख पदासाठी: पदवी/पदव्युत्तर शिक्षण आणि किमान १५ वर्षांचा आर्थिक अनुभव, ज्यापैकी ८ वर्षे संपत्ती व्यवस्थापक म्हणून काम केलेले असावे.विभागीय प्रमुख: पदवीधर आणि १५ वर्षांचा अनुभव आवश्यक.प्रादेशिक प्रमुख: किमान १२ वर्षांचा अनुभव असलेले पदवीधर उमेदवार पात्र आहेत.रिलेशनशिप मॅनेजर: पदवी आणि ८ वर्षांचा अनुभव आवश्यक.गुंतवणूक तज्ञ: वित्त, लेखा, व्यवस्थापन या विषयात पदव्युत्तर/पदविका आणि ६ वर्षांचा अनुभव आवश्यक.गुंतवणूक अधिकारी: एमबीए किंवा पीजीडीएम आणि ५ वर्षांचा अनुभव आवश्यक..पगारप्रमुख (उत्पादन, गुंतवणूक आणि संशोधन) : 1.35 कोटीझोनल प्रमुख (किरकोळ): 97 लाखप्रादेशिक प्रमुख: 66.40 लाखरिलेशनशिप मॅनेजर: 51.80 लाखगुंतवणूक तज्ञ:44.50 लाखगुंतवणूक अधिकारी: 27.10 लाखप्रकल्प विकास व्यवस्थापक (व्यवसाय): 30.10 लाखकेंद्रीय संशोधन पथक (समर्थन): 20.60 लाखवयमर्यादा25 ते 50 वर्षे असणे आवश्यक आहे..अर्ज प्रक्रियाअधिकृत वेबसाइटला भेट द्या https://sbi.bank.in/web/careers/currentopenings"New Registration" वर क्लिक करून आपली नोंदणी करा.आवश्यक माहिती भरून रजिस्ट्रेशन पूर्ण करा.नंतर लॉगिन करून अर्ज फॉर्म भरा.फोटो, स्वाक्षरी आणि कागदपत्रे अपलोड करा.अर्ज शुल्क भरून सबमिट करा आणि प्रिंट काढा.निवड प्रक्रियाउमेदवारांची निवड शॉर्टलिस्टिंग आणि वैयक्तिक मुलाखतीद्वारे केली जाईल. मुलाखतीसाठी पात्र उमेदवारांना ईमेल आणि एसबीआय वेबसाइटद्वारे प्रवेशपत्र मिळेल.