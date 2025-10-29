एज्युकेशन जॉब्स

SBI Job Vacancy 2025: SBI जॉब अलर्ट! स्पेशालिस्ट ऑफिसर पदांसाठी अर्ज सुरू, पॅकेज तब्बल 1.35 कोटी

Eligibility Criteria for SBI Specialist Officer Posts: स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) ने अधिकाऱ्यांच्या पदांसाठी नवीन भरती जाहीर केली आहे. पात्र उमेदवारांसाठी ही एक मोठी संधी आहे. निवड झाल्यास, उमेदवारांना वार्षिक 1 कोटी रुपयांपर्यंतचे पॅकेज मिळू शकते.
Eligibility Criteria for SBI Specialist Officer Posts

Eligibility Criteria for SBI Specialist Officer Posts

Esakal

Monika Shinde
Updated on

SBI Specialist Officer Recruitment 2025: बँकेटमध्ये स्थिर आणि प्रतिष्ठित नोकरी मिळवू इच्छिणाऱ्या तरुणांसाठी ही एक आनंदाची बातमी आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) ने नवीन भरती जाहीर केली आहे. भरती अंतर्गत स्पेशलिस्ट कॅडर ऑफिसर पदांसाठी भरती सुरु करण्यात आली आहे. यात 103 पद भरती करण्यात येणार आहे.

Loading content, please wait...
jobs
job
Job Opportunity
SBI
Government Jobs
vacancy
Job Portal
vacancies
SBI Apprentice Recruitment
Goverment Job
Job News
sbi recruitment

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com