SBI Fellowship India: ग्रामीण विकासासाठी काम करायचंय? SBI Youth for India फेलोशिपसाठी आजच अर्ज करा!

SBI Fellowship Eligibility: नोकरी शोधताय आणि ग्रामीण विकासासाठी काहीतरी योगदान द्यायचंय? तर लगेच SBI फेलोशिपसाठी अर्ज करा
SBI Youth for India Fellowship
  1. SBI Youth for India Fellowship हा १३ महिन्यांचा पूर्ण फंडेड प्रोग्राम आहे ज्यामध्ये युवांना ग्रामीण विकासासाठी काम करण्याची संधी मिळते.

  2. या फेलोशिपसाठी २१ ते ३२ वर्षे वयाचे आणि पदवीधर असलेले उमेदवार अर्ज करू शकतात.

  3. फेलोशिपमध्ये सहभागी होऊन आरोग्य, शिक्षण, पर्यावरण, महिला सशक्तीकरण अशा विविध क्षेत्रांत काम करता येते.

