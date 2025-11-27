Students Scholarship: SC विद्यार्थ्यांसाठी मोठा दिलासा! सर्वोच्च दर्जाच्या शिष्यवृत्ती योजनेसाठी नवीन नियम जाहीर

SC Students Scholarship Scheme New Rules: अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने "सर्वोच्च दर्जाची शिष्यवृत्ती योजना"साठी सुधारित नवीन नियम जाहीर केले आहेत..या योजनेत विद्यार्थ्यांचे पूर्ण शिक्षण शुल्क भरले जाईल आणि त्यांना शैक्षणिक भत्तेही दिले देण्यात येणार आहे. चला तर जाणून घेऊयात पात्रता आणि अटी काय आहेत..Winter Stomach Pain: हिवाळ्यात वारंवार पोटदुखी होते? जाणून घ्या त्यामागील कारणे आणि प्रभावी उपाय.योजनेची पात्रता:- वार्षिक कुटुंब उत्पन्न अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना ८ लाखांपर्यंत- आयआयटी, आयआयएम, एम्स, एनआयटी, राष्ट्रीय कायदा विद्यापीठे, एनआयएफटी, एनआयडी, आयएचएम आणि इतर मान्यताप्राप्त महाविद्यालये यासारख्या प्रमुख संस्थांमधून प्रवेश.- फक्त प्रथम वर्षाचे विद्यार्थीच नवीन शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करू शकतात.- विद्यार्थ्याच्या शैक्षणिक कामगिरीवर आधारित अभ्यासक्रम पूर्ण होईपर्यंत शिष्यवृत्तीचे नूतनीकरण..शिष्यवृत्तीचे स्वरूप:केंद्र सरकार संपूर्ण शिक्षण शुल्क आणि नॉन-रिकर्निंग शुल्क थेट विद्यार्थ्यांना डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर) द्वारे देईल.खाजगी संस्था: दरवर्षी २ लाख रुपये शिक्षण शुल्कशैक्षणिक भत्ता:पहिल्या वर्षी ८६,००० रुपये (प्रवासी, पुस्तके, लॅपटॉपसाठी)पुढील वर्षी ४१,००० रुपयेकिंवा योजनेचा लाभ घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना केंद्र किंवा राज्याव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ घेता येणार नाही..Christmas Markets: जगभरातील ख्रिसमस मार्केट्स जे फक्त उजळत नाहीत...कथाही सांगतात! जाणून घ्या बजेट फ्रिडली फेस्टिव्ह डेस्टिनेशन .महत्वाचे नियम आणि अटी:एका कुटुंबातील जास्तीत जास्त दोन भावांना शिष्यवृत्ती मिळेलनिवड झाल्यानंतर, विद्यार्थ्याची पात्रता दुसऱ्या संस्थेत प्रवेश घेऊन निश्चित केली जाईल.आरक्षण:- २०२४-२५ शैक्षणिक वर्षासाठी ४,४०० नवीन शिष्यवृत्ती जागा उपलब्ध आहेत.- २०२१-२२ ते २०२५-२६ या कालावधीत या योजनेअंतर्गत एकूण २१,५०० जागा उपलब्ध आहेत.- अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी ३० टक्के जागा राखीव राहातील, जिथे शुद्ध महिला उमेदवार नोंदणीकृत आहेत आणि जिथे मुलांना रिक्त जागा भरण्याची परवानगी आहे, तिथे संस्थेला परवानगी नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.