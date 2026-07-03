Scholarship 2026: पाचवी,आठवी शिष्यवृत्तीचा निकाल जाहीर; 'असा' चेक करा रिझल्ट...

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेकडून घेण्यात आलेल्या इयत्ता पाचवी आणि आठवीच्या शिष्यवृत्ती परीक्षेची (Scholarship Exam) वाट पाहणाऱ्या विद्यार्थ्यांची प्रतीक्षा अखेर संपली आहे. या परीक्षेचा अंतिम निकाल अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. यंदा परीक्षेचा एकूण निकाल २२.९७ टक्के लागला असून, यामध्ये पाचवीच्या विद्यार्थ्यांनी बाजी मारली आहे..पाचवी आणि आठवीचा निकाल किती लागला ?इयत्ता पाचवी: पाचवीचा निकाल २४.७४ टक्के लागला आहे. या परीक्षेसाठी ६ लाख ५७ हजार १७६ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली होती, त्यापैकी ६ लाख ३६ हजार ५८० विद्यार्थी प्रत्यक्ष उपस्थित होते. यातील १ लाख ५७ हजार ४८३ विद्यार्थी पात्र ठरले असले, तरी राज्यातील फक्त १६ हजार ६९३ विद्यार्थ्यांनाच प्रत्यक्ष शिष्यवृत्ती दिली जाणार आहे.इयत्ता आठवी: आठवीचा निकाल १९.९४ टक्के लागला आहे. या परीक्षेसाठी ३ लाख ८७ हजार ६२७ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली होती, ज्यापैकी ३ लाख ७३ हजार ९६१ विद्यार्थी हजर होते. यातील ७४ हजार ५४६ विद्यार्थी पात्र ठरले असून प्रत्यक्षात १६ हजार ५८७ विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळणार आहे.शासनाकडून प्रत्येक जिल्ह्यासाठी आणि तालुक्यासाठी शिष्यवृत्ती धारक विद्यार्थ्यांची संख्या आधीच ठरवून दिली जाते. यामुळेच पात्र झालेल्या सर्व विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती न मिळता, गुणवत्ता यादीनुसार निश्चित केलेल्या संख्ये इतक्याच विद्यार्थ्यांना ती दिली जाते..Aurangabad Education: 'कभी आओ, कभी जाओ... ई स्कूल हमारी!'; सय्यदपूर शाळेसमोर ग्रामस्थांचे आंदोलन, शाळेला ठोकले कुलूप.निकाल कोणत्या वेबसाईटवर पाहायचा ?विद्यार्थी आणि पालकांना खालील अधिकृत संकेतस्थळांवर निकाल पाहता येईल:.निकाल कसा पाहावा ?विद्यार्थ्यांनी वेबसाईटवर जाऊन आपला बैठक क्रमांक (Roll Number) आणि आईचे नाव टाकून वैयक्तिक निकाल पाहू शकता.शाळांना त्यांच्या अधिकृत लॉगिन आयडीवरून शाळेतील सर्व विद्यार्थ्यांचा एकत्रित निकाल पाहण्याची सोय करण्यात आली आहे..प्रमाणपत्र डाऊनलोड करण्यासाठी 'या' गोष्टी बंधनकारकराज्य परीक्षा परिषदेने स्पष्ट केले आहे की, जे विद्यार्थी गुणवत्ता यादीत आले आहेत, त्यांना त्यांचे शिष्यवृत्ती प्रमाणपत्र थेट डाऊनलोड करता येणार नाही. त्यासाठी आधी विद्यार्थ्यांची बँक खाते माहिती आणि आधार क्रमांक संकेतस्थळावर भरणे बंधनकारक असेल. ही माहिती अपडेट केल्यानंतरच प्रमाणपत्र डाऊनलोड करता येईल. मात्र, विद्यार्थ्यांना संकेतस्थळावरील गुणवत्ता यादीत त्यांचा 'शिष्यवृत्ती संच प्रकार' (Scholarship Set Type) आधीच पाहता येणार आहे.यापूर्वी १८ मे रोजी परीक्षेचा तात्पुरता निकाल जाहीर करून त्यावर आक्षेप मागवण्यात आले होते. प्राप्त झालेले सर्व आक्षेप निकाली काढून परीक्षा परिषदेने हा अंतिम निकाल जाहीर केला आहे..Education Success Story: मेंढपाळांची मुले गिरवताहेत ‘जर्मन’चे धडे; मोडी लिपीचाही लळा, धोत्रे खुर्द शाळेने घडवली यशोगाथा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.