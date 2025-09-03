प्रकल्प : अनुभवांची शिदोरी

मृदुला अडावदकर - सर्जनशील व आंतरविद्याशाखीय शिक्षणतज्ज्ञ“अगं मी नाही येऊ शकणार. अथर्वच्या शाळेतून प्रोजेक्ट आलाय. त्याचा प्रोजेक्ट दरवर्षी ‘बेस्ट प्रोजेक्ट’ म्हणून सिलेक्ट होतो. केवढं काम असतं अगं त्याच्या प्रोजेक्टचं!’’ नेहा फोनवर सांगत होती. अथर्वला ‘बेस्ट प्रोजेक्ट’चं बक्षीस मिळवून देणे हाच जणू तिच्यासाठी एक प्रोजेक्ट होता. नेहासारखे कितीतरी पालक आहेत की जे मन लावून स्वतःच मुलांचे शाळेचे प्रोजेक्ट करत असतात. दुसरीकडे साहिलकडे मात्र शाळेचा प्रोजेक्ट आला की घराचं रणांगणच होतं. पालकांची प्रचंड चिडचिड, वैताग यातच तो प्रोजेक्ट वेळेत पूर्ण करून दिला की तो शीण घालवायला म्हणून ते छोटीशी ट्रीप करून येतात..तिसरीकडे श्रिया आणि तिचे पालक निवांत असतात. शक्य तितके दिवस ते त्या प्रोजेक्टची दखलही घेत नाहीत. शाळेकडून चार-चार वेळा स्मरण पत्र आले, की काहीतरी थातूरमातूर करून वेळ मारून नेतात. पालकांच्या आणि मुलांच्या मागे लागून-लागून कंटाळलेले शिक्षक ‘दे बाबा जे केलं असेल ते’ म्हणून ते प्रोजेक्ट ताब्यात घेतात आणि ‘केलं’चा टिकमार्क देऊन मोकळे होतात.वर सांगितलेल्या तीनही प्रकारात त्या वयात प्रोजेक्ट मधून जे मुलांनी जे शिकायचं असतं ते निसटून जातं..समाधान देणारा शैक्षणिक अनुभवगणपतीची आरास किंवा दिवाळीतला किल्ला करताना मुलं कशी रंगून जातात ना, त्यावेळी त्यांच्यावर आणि पालकांवर ना कुठला ताण असतो, ना दडपण! त्यांच्यातलाच एक जण आपसूकपणे इतरांना सूचना देऊ लागतो, आतला साचा कुणी करायचा? वरून पोत टाकून सारवायचं कुणी? खेळणी कोणी मांडायची? धबधबा किंवा कारंजा कोण करणार? हे सगळं त्यांचं ते ठरवतात आणि शेवटी यशस्वी करून दाखवतात. त्याचबरोबर काम पूर्ण करण्याची ‘डेडलाइन’ सांभाळतात. म्हणजे वेळेचं व्यवस्थापन, कामाची विभागणी ही जबाबदारी स्वतःहून पार पडतात. आपापलं काम चोखपणे करणं आणि त्याचबरोबर गटाचं मिळून जे एक उद्दिष्ट असतं, ते साध्य करण्याच्या दिशेने वाटचाल करणं या शाळेच्या पाठ्यपुस्तकात नसलेल्या गोष्टी बरोब्बर शिकतात. मग शाळेतून येणारा प्रकल्पही अगदी याच वातावरणात पार पडेल हे आपण पालक आणि शिक्षक मिळून बघूया..प्रकल्प हा होमवर्क नव्हेयातली मेख म्हणजे ‘बेस्ट प्रोजेक्ट’ निवडणे! फक्त ‘परफेक्ट सुंदर दिसणारं मॉडेल’ यापेक्षा मुलांनी स्वतः केलेल्या कामाला महत्त्व द्यावं. प्रकल्प हा काही होमवर्क नाही. प्रत्येक विद्यार्थ्यांसाठी शक्य नसेल, तर किमान विद्यार्थी गटाला मिळून असे मार्गदर्शक नेमायला हवे. प्रत्येक मूल नीट शिकतेय ना याची काळजी घेण्यासाठी.नवीन शैक्षणिक धोरण राबवताना पालकांनी आणि शिक्षकांनी सुलभकाची भूमिका घ्यायची तर मुलांना स्वतः विचार करायला, चुका करायला आणि त्यातून शिकायला भरपूर वाव मिळवून देणं हेच आपलं काम. त्यातले अनुभव, या चुकांमधून शिकलेले धडे यांची शिदोरी आयुष्यभर त्या मुलाच्या गाठीशी राहते आणि प्रसंगी पाठीशीही उभी राहते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.