भविष्यवेध : बीएस्सी ॲग्रीकल्चर की बी. फार्मसी?

प्रा. विजय नवले, करिअर मेंटॉरविज्ञान शाखेतून बारावी पूर्ण झाल्यानंतर अनेक विद्यार्थी आणि पालकांपुढे महत्त्वाचा प्रश्न उभा राहतो; बीएस्सी ॲग्रिकल्चर करावे की बी. फार्मसी? या दोन्ही अभ्यासक्रमांना महत्त्व नक्कीच आहे; मात्र त्यांचे कार्यक्षेत्र, अभ्यासक्रम आणि करिअरच्या संधी पूर्णपणे वेगळ्या आहेत. त्यामुळे केवळ ‘कोणत्या अभ्यासक्रमाला जास्त स्कोप आहे?’ या प्रश्नावर निर्णय न घेता विद्यार्थ्याची आवड, क्षमता आणि भविष्यातील ध्येय लक्षात घेऊन योग्य निवड करणे आवश्यक आहे..बीएस्सी ॲग्रिकल्चर म्हणजे काय?बीएस्सी ॲग्रिकल्चर हा शेती, कृषी विज्ञान आणि ग्रामीण विकासाशी संबंधित चार वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रम आहे. या अभ्यासक्रमामध्ये पीकशास्त्र, मृदाशास्त्र, वनस्पती प्रजनन, कृषी अभियांत्रिकी, बागायती, कृषी अर्थशास्त्र, कृषी कीटकशास्त्र, वनस्पती रोगशास्त्र, कृषी विस्तार शिक्षण, पशुपालन, सेंद्रिय शेती, अन्न प्रक्रिया, कृषी व्यवसाय व्यवस्थापन अशा विविध विषयांचा अभ्यास केला जातो. आधुनिक शेती, तंत्रज्ञानाचा वापर, उत्पादनवाढ आणि शाश्वत कृषी विकास यावर विशेष भर दिला जातो. ज्या विद्यार्थ्यांना शेती, पर्यावरण, ग्रामीण विकास, कृषी संशोधन, कृषी उद्योजकता किंवा अन्न उत्पादन क्षेत्रामध्ये काम करण्याची आवड आहे, त्यांच्यासाठी हा अभ्यासक्रम उपयुक्त आहे..बी. फार्मसी म्हणजे काय?बी. फार्मसी हा औषधनिर्माणशास्त्राशी संबंधित चार वर्षांचा व्यावसायिक अभ्यासक्रम आहे. यामध्ये औषधांची निर्मिती, औषधांचे गुणधर्म, औषधांचे शरीरावर होणारे परिणाम, औषध गुणवत्ता नियंत्रण, औषध संशोधन, फार्मास्युटिकल तंत्रज्ञान, क्लिनिकल फार्मसी, फार्माकॉलॉजी, फार्मास्युटिकल केमिस्ट्री, बायोटेक्नॉलॉजी आणि हॉस्पिटल फार्मसी यासारखे विषय शिकवले जातात. औषध उद्योगासाठी आवश्यक असलेले वैज्ञानिक आणि तांत्रिक ज्ञान विद्यार्थ्यांना दिले जाते. रसायनशास्त्र, जीवशास्त्र, औषध संशोधन, आरोग्यसेवा आणि फार्मास्युटिकल उद्योगामध्ये करिअर करायचे आहे, त्यांच्यासाठी बी. फार्मसी हा उत्तम पर्याय आहे..पुढील शिक्षण आणि करिअरच्या संधीबीएस्सी ॲग्रिकल्चर पूर्ण केल्यानंतर विद्यार्थी एमएस्सी ॲग्रीकल्चर, एमबीए (ॲग्री बिझनेस), कृषी संशोधन, कृषी अधिकारी, बँक कृषी अधिकारी, कृषी विस्तार अधिकारी, कृषी विभागातील विविध सरकारी पदे, कृषी विद्यापीठे, बियाणे उद्योग, खत उद्योग, अन्न प्रक्रिया उद्योग तसेच स्वतःचा कृषी व्यवसाय किंवा ॲग्री-स्टार्टअप सुरू करण्याच्या संधी मिळवू शकतो.बी. फार्मसी पूर्ण केल्यानंतर विद्यार्थी एम. फार्मसी, फार्म डी, एमबीए, क्लिनिकल रिसर्च, रेग्युलेटरी अफेअर्स, ड्रग इन्स्पेक्टर, फार्मास्युटिकल कंपन्या, औषध उत्पादन, गुणवत्ता नियंत्रण, संशोधन व विकास, मेडिकल रायटिंग, हॉस्पिटल फार्मसी तसेच स्वतःचे मेडिकल स्टोअर सुरू करण्याच्या संधींचा लाभ घेऊ शकतो. देशात आणि परदेशातही फार्मसी क्षेत्रातील कुशल व्यावसायिकांना चांगली मागणी आहे..कोणता पर्याय निवडावा?तुम्हाला शेती, नैसर्गिक संसाधने, ग्रामीण विकास, कृषी संशोधन किंवा कृषी उद्योजकता यामध्ये करिअर करायचे असल्यास बीएस्सी ॲग्रिकल्चर हा योग्य पर्याय आहे. परंतु औषधनिर्माण, आरोग्यसेवा, संशोधन, फार्मास्युटिकल उद्योग किंवा औषध व्यवसायामध्ये करिअर करण्याची इच्छा असल्यास बी. फार्मसी हा अधिक योग्य अभ्यासक्रम ठरेल.कोणत्याही अभ्यासक्रमाचे यश हे त्याच्या नावावर अवलंबून नसते, तर त्या क्षेत्रामध्ये विद्यार्थ्याने मिळवलेल्या ज्ञानावर, कौशल्यावर आणि सातत्यपूर्ण मेहनतीवर अवलंबून असते. त्यामुळे स्वतःची आवड, क्षमता आणि व्यक्तिमत्त्वाचा विचार करून अभ्यासक्रम निवडावा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.