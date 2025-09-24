स्वयंव्यवस्थापन..!

- डी. एस. कुलकर्णी, जीवन कौशल्य प्रशिक्षकलेखमालेसाठी काही संदर्भ शोधताना रिल्सही बघितले. ते बघताना एका चिमुरड्या मुलीचा, एक टी.व्ही. रिपोर्टर मुलाखत घेतेय असे दाखवणारे रिल पाहिले. रिपोर्टर - बेबी, तुला शाळा आवडते?ती - हो नक्कीच, ज्यादिवशी सुट्टी असते तेव्हा! त्यानंतर ती अत्यंत खळखळून आणि मिस्कीलपणे हसते.रिपोर्टर - तुला तुझे कोणते शिक्षक आवडतात?ती - जे माझ्या वर्गावर कधीच येत नाहीत.वस्तुस्थिती काय आहे? आपण वाचक जाणकार आहात..एकंदरीतच शिक्षण व्यवस्थेबद्दल या प्रकारचे, अनेक रिल्स, अल्गोरिदम मला दाखवत राहिले. त्या गोड चिमुरडीने दिलेले उत्तर आनंददायी शिक्षण या संकल्पनेच्या संदर्भात तपासल्यास बऱ्यापैकी अंधारच दिसतो. मला माझे शाळा, महाविद्यालयाचे दिवस आठवले. पाठीवरचे, हातावरचे, बसायच्या जागेवर उमटलेले छडीचे वळ, अजूनही अधूनमधून हुळहुळतात, आठवतात..नवीन शैक्षणिक धोरणात आनंददायी शिक्षण या संकल्पनेवर जोर दिला आहे. ही स्वागतार्हच गोष्ट आहे. कोणत्याही प्रकारचे म्हणजे अगदी बालवाडी ते पदव्युत्तर वगैरे शिक्षण घेताना, आनंददायी, खेळीमेळीच्या इ. वातावरणात शिकायला मिळाले तर काय बहार येते ना? विद्यार्थ्यांच्या गळतीचे प्रमाण कमी व्हायला नक्कीच मदत होईल.शिक्षण व्यवस्थेइतकेच, त्यानंतर आपण नोकरी, व्यवसाय करतो त्या ठिकाणीही आनंददायी वातावरण असल्यास छानच वाटेल. कामाच्या ठिकाणी कुणीही कुणाचे पाय खेचणारे नसेल, अंतर्गत राजकारण नसेल तर कुणीपण तणावविरहीत अवस्थेत नोकरी करेल. आदर्श वर्क कल्चर किंवा कार्यसंस्कृती यालाच म्हणतात..मानवी स्वभाव, राग, लोभ, मद, मोह, मत्सराने लिप्त असतो, वगैरे मला ठाऊक आहे. परंतु आदर्श म्हणून काहीतरी असतेच ना? आदर्शाच्या, सात्विकतेच्या, थोडेफार जवळ जाण्याचा प्रयत्न करायला काय हरकत आहे? सगळीकडे ऊन्नीस-बीस असणार, परंतु ते इतपतच मर्यादित असावे ना?तथापि ताण-तणावाचे व्यवस्थापन करण्याची क्षमता कमी असणारे विद्यार्थी, नोकरदार असणारच ना? मोडून पडण्याची क्षमता कमी असलेली मने असतातच ना? एखाद्या किरकोळ समस्येचे भयंकरीकरण करण्याची एखाद्याला सवय असू शकते..विद्यार्थीदशेत अभ्यास करताना, नोकरी व्यवसायात, कामात गढून गेल्यावर तंद्री लागू शकते. चुका होऊ शकतात. मन भरकटू शकते. ते ताळ्यावर आणण्यासाठी एक तंत्र आहे. काम करताना, अगदी अभ्यास करतानाही या तंत्राचा वापर आपण करू शकतो. त्याचे नाव आहे ‘पोमोडोरो’ तंत्र. वेळ व्यवस्थापनातील प्रभावी साधन. १९८०च्या दशकात फ्रान्सिस्को सिरीलो यांनी हे तंत्र विकसित केले..‘पोमोडोरो’ हा इटालियन शब्द असून त्याचा अर्थ लाल टोमॅटो असा होतो. सिरीलो यांनी अभ्यास करताना टोमॅटोच्या आकाराचा किचन टायमर वापरला होता, त्यावरून या तंत्राला हे नाव मिळाले. या तंत्रात वेळ लहान-लहान एककांमध्ये विभागला जातो. सर्वसाधारणपणे २५ मिनिटांच्या एकाग्रित कामाला एक पोमोडोरो मानले जाते.या २५ मिनिटांत फक्त निवडलेले काम केले जाते व कोणताही व्यत्यय येऊ दिला जात नाही. यानंतर ५ मिनिटांचा छोटा ब्रेक घेतला जातो. असे चार पोमोडोरो पूर्ण झाल्यावर १५-३० मिनिटांचा दीर्घ ब्रेक घेतला जातो. सर्वांसाठी हे तंत्र खूप उपयुक्त ठरले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.