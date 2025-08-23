एज्युकेशन जॉब्स

SET Exam Result: कधी लागणार SET निकाल? विद्यार्थ्यांचे डोळे वेबसाइटकडे!

When Will SET Result Be Declared: UGC NET निकाल जाहीर झाल्यानंतर अनेक विद्यार्थी आता SET निकालाची आतुरतेने वाट पाहत आहेत
सकाळ वृत्तसेवा
थोडक्यात:

SET 2025 परीक्षा 15 जूनला झाली असून, दोन महिने उलटूनही निकाल जाहीर न झाल्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये तीव्र अस्वस्थता आहे.

SBC प्रवर्गासाठी आरक्षण लागू करायचं की नाही, यावर शासनाच्या निर्णयाच्या प्रतिक्षेत SET निकाल लांबलेला आहे.

निकालात विलंब झाल्यामुळे विद्यार्थ्यांचे एक वर्ष वाया जाण्याची शक्यता असून, SET विभागावर अनेक संघटनांनी संशय व्यक्त केला आहे.

