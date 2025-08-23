SET Exam Result: कधी लागणार SET निकाल? विद्यार्थ्यांचे डोळे वेबसाइटकडे!

थोडक्यात:SET 2025 परीक्षा 15 जूनला झाली असून, दोन महिने उलटूनही निकाल जाहीर न झाल्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये तीव्र अस्वस्थता आहे.SBC प्रवर्गासाठी आरक्षण लागू करायचं की नाही, यावर शासनाच्या निर्णयाच्या प्रतिक्षेत SET निकाल लांबलेला आहे.निकालात विलंब झाल्यामुळे विद्यार्थ्यांचे एक वर्ष वाया जाण्याची शक्यता असून, SET विभागावर अनेक संघटनांनी संशय व्यक्त केला आहे..Maharashtra SET Exam Result: विद्यापीठ अनुदान आयोग(UGC) च्या वतीने , सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठामार्फत SET 2025 परीक्षा 15 June रोजी आयोजित करण्यात आली होती. परंतु, तब्बल दोन महिने उलटून देखील निकाल जाहीर न झाल्याने विद्यार्थी निकालाच्या प्रतिक्षेत आहेत..महाराष्ट्र व गोवा राज्यातील 1 लाख 10 हजार 412 अधिकृत उमेदवारांपैकी 90 हजार 446 उमेदवारांनी म्हणजे 82% उमेदवारांनी ही परिक्षा दिली आहे. UGC च्या नियमांनुसार सहाय्यक प्राध्यापक म्हणून रुजू होण्यासाठी SET परीक्षा पात्र असणे बंधनकारक आहे. महाराष्ट्र व गोवा राज्यांसाठी पुणे विद्यापीठामार्फत ही परीक्षा घेतली जाते..MBA Admission: MBA करायचंय? मग GMAT आणि CAT पैकी कोणती परीक्षा द्यावी, यातील फरक जाणून घ्या.निकाल वेळेत जाहीर न झाल्याने विद्यार्थी संघटनांनी निवेदने दिल्यानंतर प्रशासनाने जाहीर प्रकटन प्रसिद्ध करत, 40 व्या सेट परिक्षेसाठी SBC प्रवर्गासाठी आरक्षण लागू करायचे की नाही याबाबत पत्रव्यवहार महाराष्ट्र शासनाकडे केला असल्याची माहिती दिली आहे. SET विभागामध्ये संपर्क साधला असता, शासनाकडून आरक्षणासंदर्भात स्पष्टोक्ती झाल्यावर निकाल प्रसिद्ध होईल असे त्यांनी सांगितले.."सेट विभाग हा पुर्णपणे संशयाच्या भोवऱ्यात सापडलेला आहे . निकाल जाहीर करण्यात दिरंगाई या संपूर्ण परिक्षेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करत आहे. आम्ही RTI च्या माध्यमातून माहिती मागवली असता उडवा उडवीची उत्तरे देण्यात आली आहेत. याअगोदर दोन वेळा बार्टी, सारथी आणि महाज्योतीच्या संशोधक विद्यार्थांच्या निवडीसाठी सेट विभागाकडून घेण्यात आलेले पेपर दोन वेळेस फुटले होते. आमची मागणी आहे की, संबंधित सेट समन्वयक यांची हकालपट्टी करण्यात यावी. अन्यथा या परिक्षेची आयोजनाची संधी दर तीन वर्षांनी बदलण्यात यावी."- राहुल ससाणे ( अध्यक्ष विद्यापीठ विद्यार्थी संघर्ष कृती समिती ).Gokarna Plant Care: गोकर्णाचं झाड निळ्या फुलांनी फुलवायचंय? मग माळीने सांगितलेल्या 'या' 3 टिप्स नक्की पाळा."SET परीक्षेचा निकाल अद्याप प्रलंबित असल्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये तीव्र अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. या विलंबाचा थेट परिणाम विद्यार्थ्यांच्या भविष्यावर होत असून, महाराष्ट्रात होणाऱ्या प्राध्यापक भरतीत अनेक पात्र विद्यार्थी वंचित राहण्याची गंभीर शक्यता आहे. त्यामुळे तातडीने निकाल जाहीर करण्याची मागणी विद्यार्थीवर्ग करत आहे. तसेच, भविष्यात विद्यार्थ्यांना योग्य संधी उपलब्ध व्हावी यासाठी वर्षातून किमान दोन वेळा SET परीक्षा घेण्यात यावी, अशी देखील आमची ठाम मागणी आहे."- अक्षय कांबळे ( सचिव, NSUI महाराष्ट्र राज्य)"यावर्षी अगोदरच सेट परिक्षा ३ महिने उशिरा आयोजित करण्यात आली आहे. त्यात निकालासाठी हा विलंब म्हणजे जवळपास १ वर्ष वाया जाण्याची शक्यता आहे. विद्यापीठाने लवकरात लवकर निकाल प्रसिद्ध करावा, अशी अपेक्षा आहे."- शाम नागरगोजे ( सेट परिक्षार्थी).FAQsप्रश्न 1: SET 2025 परीक्षेचा निकाल कधी लागणार? (When will the SET 2025 result be declared?)SET निकाल शासनाकडून SBC आरक्षणाबाबत निर्णय येताच जाहीर केला जाईल, असे SET विभागाने सांगितले आहे.प्रश्न 2: SET निकालात विलंब का होत आहे? (Why is there a delay in SET result declaration?)SBC प्रवर्गासाठी आरक्षण लागू करायचे की नाही, यावर अद्याप निर्णय न झाल्यामुळे निकाल प्रलंबित आहे.प्रश्न 3: SET निकालाच्या विलंबाचा विद्यार्थ्यांवर काय परिणाम होतो? (What is the impact of the SET result delay on students?)विलंबामुळे पात्र उमेदवार प्राध्यापक भरतीपासून वंचित राहण्याची शक्यता असून, विद्यार्थ्यांचे एक वर्ष वाया जाण्याची भीती आहे.प्रश्न 4: SET परीक्षा वर्षातून किती वेळा घेतली जाते? (How many times is the SET exam conducted in a year?)सध्या ही परीक्षा दरवर्षी एकदाच घेतली जाते, पण अनेक विद्यार्थी संघटना वर्षातून दोनदा परीक्षा घेण्याची मागणी करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.