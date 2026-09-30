शिक्षण चिंतन : कला शिक्षणाला जोड अभिव्यक्तीची

डॉ. मिलिंद नाईक प्राचार्य, ज्ञानप्रबोधिनी प्रशालाकला म्हणजे अनुभव, भावना, विचार आणि कल्पना यांना एखाद्या माध्यमातून व्यक्त करण्याची प्रक्रिया. चित्रकला, शिल्पकला, संगीत-गायन, वादन, नृत्य, नाटक, साहित्य-वक्तृत्व, लेखन अशी कलेची विविध माध्यमे आहेत. कुणी चित्रातून, कुणी शिल्पातून, कुणी कवितेतून किंवा गद्यातून, तर कुणी गायन अथवा वादनातून आपल्या मनातील भावना आणि विचार व्यक्त करतो. प्रत्येक कलामाध्यमाची अभिव्यक्तीची साधने वेगळी असतात. नृत्य आणि नाटकात शरीराच्या हालचाली, हावभाव, अभिनय आणि शब्द; वक्तृत्व आणि लेखनात शब्द; संगीतामध्ये सूर, ताल आणि लय; तर चित्रकला आणि शिल्पकलेत दृश्य रूप ही अभिव्यक्तीची माध्यमे आहेत..मात्र मनात आलेले केवळ सांगणे म्हणजे कला नव्हे. तर त्या अनुभवाला कल्पकता, संवेदनशीलता, सौंदर्यदृष्टी आणि सर्जनशीलतेची जोड देऊन प्रभावीपणे इतरांपर्यंत पोहोचवणे म्हणजे कला. अनुभव, भावना, कल्पना आणि विचार प्रभावीपणे व्यक्त करण्यासाठी संबंधित कलाप्रकाराचे तंत्रही आत्मसात करावे लागते. त्यासाठी सातत्याने सराव करावा लागतो. संगीतामध्ये यालाच ‘रियाज’ म्हणतात. त्यामुळे कला ही एकीकडे अभिव्यक्ती, तर दुसरीकडे त्या अभिव्यक्तीला प्रभावी रूप देणारे सादरीकरण कौशल्य आहे..मात्र शाळांमधील कला शिक्षणात आज या अभिव्यक्तीपेक्षा सादरीकरणाला अधिक महत्त्व मिळताना दिसते. विशेषतः स्नेहसंमेलने याचे उदाहरण आहे. कोणा एका गीतकाराने लिहिलेले गाणे, संगीतकाराने दिलेले संगीत आणि गायकाने गायलेले गीत ध्वनिमुद्रिकेवर लावून त्यावर विद्यार्थ्यांनी नृत्य करणे, किंवा कोणे एका लेखकाने लिहिलेल्या नाटकावर अभिनय करणे, यालाच अनेकदा ‘कलाशिक्षण’ समजले जाते. विद्यार्थ्यांचा सहभाग असतो; पण मर्यादित स्वरूपात. मूळ अभिव्यक्ती मात्र त्यांची स्वतःची नसते..खरे कलाशिक्षण यापेक्षा वेगळे असावे. विद्यार्थ्यांनी स्वतःची संहिता लिहावी, स्वतःचे नाटक तयार करावे, स्वतःच्या अनुभवांवर कविता किंवा गाणी लिहावीत. नाटक असल्यास संवाद, अभिनय, नेपथ्य, वेशभूषा, पार्श्वसंगीत आणि प्रकाशयोजना विद्यार्थ्यांच्याच असाव्यात. चित्रकलेत त्यांनी स्वतःच्या अनुभवातून चित्र निर्माण करावे; संगीतामध्ये स्वतःची चाल, ताल किंवा रचना करण्याचा प्रयत्न करावा. भले त्यांची निर्मिती कच्ची असेल, चुका असतील; पण ती त्यांची स्वतःची असावी. कारण इतरांच्या कलाकृतीचे अनुकरण करणे हे कौशल्याचा भाग असू शकते; परंतु स्वतःच्या अनुभवाला सादरीकरण रूप देणे ही खरी अभिव्यक्ती आहे..आजच्या विद्यार्थ्यांची अवस्था जणू प्रेशर कुकरसारखी झाली आहे. आजूबाजूच्या जगातून प्रचंड माहिती आणि अनुभव सतत त्यांच्यावर आदळत आहेत. या माहितीवर आणि अनुभवांवर मनाने प्रक्रिया करणे, त्यातून निर्माण होणाऱ्या भावना समजून घेणे आणि त्या व्यक्त करणे यासाठी मात्र त्यांना पुरेसा वेळ मिळत नाही. त्यामुळे मनात निर्माण होणाऱ्या भावनांचा कोंडमारा होण्याची शक्यता वाढते. अशा परिस्थितीत कला ही केवळ छंद किंवा करमणूक राहत नाही; ती स्वतःला समजून घेण्याचे आणि स्वतःला व्यक्त करण्याचे माध्यम बनते. चित्र काढणे, लिहिणे, गाणे, वाद्ये वाजवणे, नृत्य करणे किंवा नाटकातून स्वतःचा एखादा अनुभव मांडणे यामुळे विद्यार्थ्यांना मनातील अनुभवांना रूप देता येते. त्यातून भावनांची अभिव्यक्ती होते, मनावरील ताण कमी होण्यास मदत होते आणि स्वतःच्या भावविश्वाकडे पाहण्याची संधी मिळते. त्यामुळे आजच्या काळात कला-अभिव्यक्ती शिकवणे ही केवळ सांस्कृतिक गरज नाही, तर विद्यार्थ्यांच्या भावनिक आणि मानसिक संतुलनासाठीही आवश्यक असलेली शैक्षणिक गरज आहे..यासाठी शाळेतील कलाशिक्षणात काही बदल आवश्यक आहेत. विद्यार्थ्यांना मुक्त कला-अभिव्यक्तीसाठी नियमित वेळ द्यावा आणि आपल्या आवडीचे कला-माध्यम निवडण्याचे स्वातंत्र्य द्यावे. स्वतःच्या कलाकृती निर्माण करण्यास प्रोत्साहन द्यावे. स्नेहसंमेलनांमध्ये त्यांच्या स्वतःच्या अभिव्यक्तीला महत्त्व द्यावे. शिक्षकाने तयार नमुना देण्याऐवजी मार्गदर्शकाची भूमिका घ्यावी. केवळ कला शिकवायची नाही; कलेच्या माध्यमातून स्वतःला व्यक्त करायला शिकवायचे आहे. कारण शेवटी कलाशिक्षणाचा खरा अर्थ ‘कला सादर करणे’ नसून ‘स्वतःचे मन सर्जनशीलपणे व्यक्त करणे’ हा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.