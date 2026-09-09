शिक्षण चिंतन : बदलत्या भारतासाठी बदलते शिक्षण

डॉ. मिलिंद नाईक प्राचार्य, ज्ञानप्रबोधिनी प्रशालाभारताचे यापूर्वीचे राष्ट्रीय शिक्षण धोरण १९८६ मध्ये जाहीर झाले. त्यामध्ये १९९२ मध्ये काही महत्त्वाच्या सुधारणा करण्यात आल्या आणि त्यानंतर २००५ मध्ये राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा तयार केला. दरम्यानच्या काळात भारताच्या सामाजिक, आर्थिक, तांत्रिक आणि सांस्कृतिक परिस्थितीत आमूलाग्र बदल झाले आहेत. त्यामुळे नव्या परिस्थितीला सामोरे जाणाऱ्या शिक्षणव्यवस्थेची गरज निर्माण झाली होती. देशाचा १९८० आणि १९९० च्या दशकातील विचार केल्यास त्या काळातील सामाजिक-आर्थिक परिस्थिती आजच्या तुलनेत खूप वेगळी होती. देशात गरिबी मोठ्या प्रमाणावर होती. अन्नधान्याचा तुटवडा जाणवत असे आणि अनेक ठिकाणी धान्याचे रेशनिंग केले जात असे. संयुक्त कुटुंबपद्धती मोठ्या प्रमाणावर अस्तित्वात होती आणि कुटुंबे तुलनेने मोठी होती. त्या काळात जग आजच्या इतके जवळ आलेले नव्हते. दूरदर्शनसारखी माध्यमे विस्तारत होती आणि संगणक, दूरसंचार, मोबाईल यांसारखी तंत्रज्ञाने विकसित होण्याच्या टप्प्यात होती. माहिती मिळविण्याची साधने मर्यादित होती. त्यामुळे शिक्षणाचा अर्थही प्रामुख्याने साक्षरता, मूलभूत ज्ञान आणि ठरावीक विषयांचे आकलन याभोवती केंद्रित होता. शिक्षणाचा मुख्य उद्देश व्यक्तीला वाचता-लिहिता येणे, मूलभूत गणित करता येणे आणि समाजात जगण्यासाठी आवश्यक असलेले ज्ञान मिळणे हा होता..मात्र त्यानंतरच्या सुमारे चार दशकांत भारताचे चित्र पूर्णपणे बदलले आहे. आज भारत केवळ आपल्या अन्नधान्याच्या गरजा भागविण्यापुरता मर्यादित राहिलेला नाही, तर अनेक कृषी आणि अन्नपदार्थांचीच नाही तर इतर अनेक गोष्टींची निर्यातही करतो. आर्थिक विकासामुळे दारिद्र्याचे प्रमाण कमी झाले असून मध्यमवर्ग आणि उच्च-मध्यमवर्गाचा विस्तार झाला आहे. कुटुंब नियोजन, नागरीकरण आणि बदलती जीवनशैली यामुळे कुटुंबांचा आकारही लहान झाला आहे. जगही पूर्वीपेक्षा कितीतरी अधिक जवळ आले आहे. एका देशात घडणाऱ्या आर्थिक, राजकीय, पर्यावरणीय किंवा आरोग्यविषयक घटनेचा परिणाम काही क्षणांत जगाच्या दुसऱ्या टोकावर होऊ शकतो. जागतिकीकरणामुळे देशांच्या अर्थव्यवस्था, समाज आणि रोजगारव्यवस्था परस्परांशी अधिक घट्ट जोडल्या गेल्या आहेत. या बदलांमध्ये सर्वांत मोठी क्रांती घडवून आणली आहे ती तंत्रज्ञानाने. संगणक, इंटरनेट, स्मार्टफोन आणि डिजिटल माध्यमांमुळे प्रचंड माहिती उपलब्ध झाली आहे. त्यात आता कृत्रिम बुद्धिमत्तेची भर पडली आहे. संगणकीकरण आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे कामाचे आणि नोकऱ्यांचे स्वरूप वेगाने बदलत आहे. पूर्वी ज्या कामांसाठी केवळ पाठांतर, नियमांचे पालन किंवा ठरावीक कौशल्य पुरेसे होते, त्या कामांपैकी अनेक कामे आता यंत्रे आणि सॉफ्टवेअर करू शकतात. त्यामुळे नोकऱ्यांचे स्वरूपही बदलणार आहे. भविष्यातील शिक्षणाने विद्यार्थ्यांना केवळ माहिती देऊन किंवा पाठांतर करवून चालणार नाही. विचार करणे, समस्या सोडवणे, सर्जनशीलता, सहकार्य, संवाद, निर्णयक्षमता आणि सतत नव्याने शिकण्याची क्षमता या कौशल्यांना अधिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे..या सर्व सामाजिक, आर्थिक आणि तांत्रिक बदलांबरोबरच पालकांच्या आणि समाजाच्या शाळेकडून असलेल्या अपेक्षाही बदलल्या आहेत. पूर्वी शाळेने मुलाला वाचता-लिहिता येणे, मूलभूत गणित येणे आणि परीक्षेत चांगले गुण मिळवून देणे एवढेच अपेक्षित मानले जात असे. आज मात्र पालकांना आपल्या मुलाने केवळ परीक्षेत यश मिळवावे असे नाही, तर त्याने प्रश्न विचारावेत, समस्यांवर उपाय शोधावेत, तंत्रज्ञानाचा योग्य वापर करावा, समाजाशी संवेदनशीलतेने वागावे आणि बदलत्या जगात स्वतःचे स्थान निर्माण करावे, एकंदरीत व्यक्तिमत्व घडावे अशी अपेक्षा आहे. म्हणूनच १९८६च्या परिस्थितीवर आधारलेली शिक्षणव्यवस्था आजच्या भारताच्या आणि भविष्यातील जगाच्या गरजा पूर्ण करू शकत नाही. शिक्षणव्यवस्थेनेही काळाबरोबर बदलणे आवश्यक होते. या गरजेचा विचार करून भारताने राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० स्वीकारले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.