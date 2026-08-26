शिक्षण चिंतन : विषयांपलीकडील ज्ञान

डॉ. मिलिंद नाईक प्राचार्य, ज्ञानप्रबोधिनी प्रशालामहानुभाव साहित्यातील हत्ती आणि चार आंधळ्यांची गोष्ट आपल्या सगळ्यांना माहीत असेलच! एका गावात चार मित्र राहत होते. त्यांनी पूर्वी कधीही हत्ती पाहिला नव्हता. एके दिवशी त्यांच्या डोळ्यावर पट्टी बांधून हत्तीच्या भोवताली त्यांना सोडून दिले व काय आहे ते ओळखायला सांगितले. पहिला आंधळा हत्तीच्या पायाला हात लावतो आणि म्हणतो, ‘‘हा खांब आहे.’’ दुसरा आंधळा हत्तीच्या सोंडेला हात लावतो आणि म्हणतो, ‘‘नाही, जाड दोरखंड किंवा अजगर आहे.’’ तिसरा आंधळा हत्तीच्या कानाला स्पर्श करतो आणि म्हणतो, ‘‘तुम्ही दोघेही चुकत आहात. हे तर सूप आहे.’’ चौथा आंधळा हत्तीच्या शेपटीला हात लावतो आणि म्हणतो, ‘‘नाही, हा झाडू किंवा दोरी आहे.’’ यानंतर चौघांमध्ये जोरदार वाद सुरू होतो. प्रत्येकाला वाटत होते की फक्त त्याचेच म्हणणे बरोबर आहे. थोड्या वेळाने डोळ्यांवरची पट्टी काढल्यानंतर सर्वजण हत्ती पाहतात तेव्हा त्यांच्या लक्षात येते की प्रत्येकाने हत्तीच्या फक्त एकाच भागाला स्पर्श केला. त्यामुळे हत्तीचे संपूर्ण स्वरूप समजले नाही. सत्य समजून घ्यायचे असेल, तर सर्व बाजू जाणून घेणे आवश्यक असते. शिक्षणाचेही असेच झाले आहे. तुकड्या तुकड्यात शिकल्याने ज्ञानाचा संपूर्ण हत्ती समजत नाही. म्हणूनच एकात्मिक शिक्षणाची आवश्यकता आहे. वास्तविक जीवनातल्या समस्या विषयानुसार येत नाहीत..शाळेतील परीक्षेत विचारले जाते, ‘‘प्रकाशसंश्लेषणाची व्याख्या लिहा.’’ परंतु जीवन विचारते, ‘‘झाडे कमी झाल्यामुळे आपल्या शहरावर काय परिणाम होईल आणि आपण काय करू शकतो?’’परीक्षेत विचारले जाते, ‘‘महागाईची व्याख्या सांगा.’’ जीवन विचारते, ‘‘घरातील खर्च वाढला आहे; उपलब्ध उत्पन्नात कुटुंबाने काय निर्णय घ्यावेत?’’परीक्षेत विचारले जाते. ‘‘जलचक्र स्पष्ट करा.’’ जीवन विचारते, ‘‘आपल्या गावात पाणी कमी पडते; त्यावर काय उपाय करता येतील?’’यातून स्पष्ट होते की जीवनातील प्रश्न बहुविषयक असतात. एकाच विषयापुरते मर्यादित नसतात.एकात्मिक शिक्षण म्हणजे काय?एकात्मिक शिक्षण म्हणजे विविध विषय केवळ कप्प्यांमधे, स्वतंत्र न शिकवता त्यांच्यातील परस्परसंबंध समजून देणे आणि प्रत्यक्ष जीवनातील प्रश्नांच्या माध्यमातून ज्ञानाचे एकत्रित आकलन करून देणे. उदाहरणार्थ, पाणी हे रसायनशास्त्रात रासायनिक संयुग आहे. तिथे पाण्याचे रासायनिक गुणधर्म, त्याचे प्रदूषण आदि गोष्टींचा अभ्यास आहे; तर भौतिकशास्त्रात पाण्याचे भौतिक गुणधर्म आहेत; जीवशास्त्रात पाणी जीवनाचा आधार आहे. भूगोलात जलचक्र, नद्या, धरणे आणि जलसंपदा आहे. अर्थशास्त्रात ते एक संसाधन आहे; इतिहासात संस्कृतींचा पाया आहे; साहित्यात, कलेत भावना आहे; तत्त्वज्ञानात अस्तित्वाचे प्रतीक आहे. नागरिकशास्त्रात जलसंवर्धन आणि नागरिकांची जबाबदारी आहे. पाणी एकच आहे, परंतु त्याचा अभ्यास अनेक विषयांत होतो. विद्यार्थ्याला हे परस्परसंबंध न समजल्यास त्याच्याकडे तुकड्यातुकड्यातील माहिती असेल. त्या माहितीपासून ज्ञानाकडे त्याचा प्रवास होऊ शकणार नाही..ज्ञानासाठी शिक्षण आणि एकात्मिक शिक्षणशिक्षणाचा मूलभूत उद्देश ज्ञानप्राप्ती आहे. ज्ञान म्हणजे जग समजून घेणे. परंतु जग समजून घेण्यासाठी ज्ञानाचे तुकडे पुरेसे नसतात; त्यासाठी विविध ज्ञानांशांमधील परस्परसंबंध समजणे आवश्यक असते. एकात्मिक शिक्षण विद्यार्थ्याला ‘हे गणित आहे’, ‘हे विज्ञान आहे,’ असे तुकड्यातुकड्यात न शिकवता समग्रतेने जीवनाकडे पाहायला शिकवेल. त्यामुळे एखादी समस्या सोडवण्याच्या दृष्टीनेही हा असा अभ्यास महत्त्वाचा ठरेल. यातून ज्ञानाचे वास्तव स्वरूप समजेल.विषय वेगवेगळे असले तरी जीवन एकच आहे. म्हणून शिक्षणाने विद्यार्थ्याला विषयांच्या भिंतींच्या आत अडकवण्याऐवजी त्या भिंतींमधील दरवाजे उघडायला शिकवले पाहिजेत. हत्तीचा एखादा भाग पाहून ‘हत्ती म्हणजे एवढेच’ असे न मानता विविध भाग, विविध अनुभव आणि विविध ज्ञान एकत्र करून संपूर्ण हत्ती समजून घेण्याची दृष्टी विद्यार्थ्यांमध्ये विकसित झाली पाहिजे. याच अर्थाने एकात्मिक शिक्षण म्हणजे विषयांचे केवळ मिश्रण नव्हे; तर विषयांच्या पलीकडे ज्ञान म्हणजे समग्रतेने जगण्याकडे पाहण्याची दृष्टी!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.