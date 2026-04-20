JEE Main Exam : जेईई मेन परीक्षेत सिद्धार्थ आणि माधव अव्वल; २६ विद्यार्थ्यांना १०० पर्सेंटाईल

पुणे - राष्ट्रीय पातळीवर देशातील नामांकित संस्थांमध्ये अभियांत्रिकी आणि तंत्रज्ञान पदवी अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी घेतलेल्या 'जेईई मेन' दुसऱ्या सत्रातील परीक्षेचा निकाल सोमवारी जाहीर करण्यात आला. राष्ट्रीय परीक्षा एजन्सीने (एनटीए) निकाल जाहीर केला असून यात देशातील २६ विद्यार्थ्यांना १०० पर्सेंटाईल मिळाले आहेत. यात महाराष्ट्रातील सिद्धार्थ आठले आणि माधव विराडिया यांनी १०० पर्सेंटाईल मिळविले आहे. यातील माधव याने जेईई पहिल्या आणि दुसऱ्या अशा दोन्ही सत्रात १०० पर्सेंटाईल मिळविल्याचा विक्रम केला आहे..'एनटीए'तर्फे बी.ई आणि बी. टेक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी ही परीक्षा घेण्यात आली. 'एनटीए'तर्फे जानेवारी आणि एप्रिल अशा दोन सत्रात ही परीक्षा घेतली. दुसऱ्या सत्रातील परीक्षा २, ४,५, ६ आणि ८ एप्रिल दरम्यान घेण्यात आली. देश-विदेशातील ३१९ शहरांमधील ५८४ केंद्रांवर ही परीक्षा झाली.यात देशाबाहेरील १५ शहरांमधील परीक्षा केंद्रांचा समावेश आहे. परीक्षेसाठी एकूण ११ लाख १० हजार ९०४ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली, त्यातील १० लाख ३४ हजार३३० विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिली. ही परीक्षा आसामी, बंगाली, इंग्रजी, गुजराती, हिंदी, कन्नड, मल्याळम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमीळ, तेलगू आणि उर्दू अशा १३ भाषांमध्ये घेतली जाते..महाराष्ट्रातील माधव आणि सिद्धार्थ ठरला अव्वलदूसऱ्या सत्रातील जेईई मेन परीक्षेत देशातील एकूण २६ विद्यार्थ्यांनी १०० पर्सेंटाईल मिळविले आहेत. या यादीत राज्यातील माधव विराडिया आणि सिद्धार्थ आठले यांनी स्थान मिळविले आहे. यातील माधव याने पहिल्या सत्रातील परीक्षेतही १०० पर्सेटाईल मिळविले होते. या यादीत तेलंगणा (पाच विद्यार्थी), आंध्र प्रदेश (पाच विद्यार्थी), राजस्थान (चार विद्यार्थी) यांसह अन्य राज्यातील विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे..परीक्षेच्या निकालातील आकडेवारीपरीक्षार्थी : नोंदणी केलेले : परीक्षा दिलेलेविद्यार्थी : ७,५६,९७६ : ७,०८,१६३विद्यार्थिनी : ३,५३,९२८ : ३,२६,१६७एकूण : ११,१०,९०४ : १०,३४,३३०.दोन्ही सत्रातील विद्यार्थ्यांची आकडेवारी -सत्र : नोंदणी केलेले : परीक्षा दिलेलेपहिले सत्र (जानेवारी) : १३,५५,२९३ : १३,०४,६५३दुसरे सत्र (एप्रिल) : ११,१०,९०४ : १०,३४,३३०.