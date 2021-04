सोलापूर : भारतीय नौदल (इंडियन नेव्ही)ने मुंबई क्षेत्रासाठी भारतीय नेव्ही ट्रेड्‌समॅन मेट परीक्षा 2021 साठी ऍडमिट कार्ड जारी केले आहे. भरती परीक्षेसाठी नोंदणी केलेले उमेदवार परीक्षेच्या 72 तासांपूर्वी अधिकृत वेबसाईट joinindiannavy.gov.in वरून हॉल तिकीट ऑनलाइन डाउनलोड करू शकतात. 11 एप्रिल 2021 रोजी मुंबई क्षेत्रासाठी भारतीय नौसेना नागरी परीक्षा (इंडियन नेव्ही सिव्हिलियन एक्‍झामिनेशन टेस्ट) (आयएनसीईटी) - टीएमएम 2021 घेण्यात येईल, ज्यासाठी ऍडमिट कार्ड डाउनलोड करण्यासाठी थेट लिंक खाली देण्यात आली आहे. INCET-TMM 2021 ऍडमिट कार्ड डाउनलोड कसे करावे? टप्पा 1 : Joinindiannavy.gov.in या अधिकृत वेबसाइटवर जा.

टप्पा 2 : मेन पेजवरील "जॉईन नेव्ही' सेक्‍शनवर जा.

टप्पा 3 : येथे "'ways to join' आणि 'Civilian' व 'Tradesman Mate (TMM)' लिंकवर क्‍लिक करा.

टप्पा 4 : आता खाली असलेल्या "ऍडमिट कार्ड' लिंकवर क्‍लिक करा.

टप्पा 5 : आपले हॉल तिकीट तपासण्यासाठी नोंदणी क्रमांक आणि जन्मतारीख दाखल करा.

टप्पा 6 : ऍडमिट कार्ड स्क्रीनवर उघडेल. ते डाउनलोड करा आणि एक प्रिंटआउट घ्या व आपल्याकडे ठेवा. भारतीय नौदलात भरतीसाठी आहेत इतकी पदे

या भरती मोहिमेद्वारे एकूण 1,159 ट्रेड्‌समन मेट रिक्त जागा भरल्या जातील. यापैकी 710 पदे ईस्टर्न नेव्हल कमांडसाठी, 324 वेस्टर्न नेव्हल कमांडसाठी तर 125 पदे साउथ नेव्हल कमांडसाठी आहेत. "या' केंद्रांवर घेतली जाणार नाही परीक्षा

अखिल भारतीय परीक्षा मार्चमध्ये घेण्यात आली होती; परंतु कोरोना विषाणू (कोव्हिड-19) साथीच्या रोगामुळे मुंबई, पुणे आणि नागपूरमधील परीक्षा केंद्रे बंद राहतील. कोरोनाची अधिक प्रकरणे नोंदल्यामुळे या ठिकाणी परीक्षा घेतल्या जाणार नाहीत. परीक्षेचा पॅटर्न

भारतीय नौदलाच्या ऑनलाइन परीक्षेत वस्तुनिष्ठ प्रकारचे प्रश्न विचारले जातील. यामध्ये जनरल इंटेलिजन्स अँड रिझनिंग, न्यूमेरिकल ऍप्टिट्यूड, जनरल इंग्लिश अँड कॉम्प्रहेन्शन अँड जनरल अवेअरनेस या विषयांमधून प्रश्न विचारले जातील. पेपर एकूण 100 गुणांचा असेल, तर प्रत्येक विषयासाठी 25 मार्क्‍स असतील. निवड प्रक्रिया

भारतीय नौदलानुसार, ऑनलाइन परीक्षेत पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची नेमणूक कागदपत्र पडताळणी, वैद्यकीय परीक्षा आणि इतर आवश्‍यक पडताळणीच्या आधारे तात्पुरत्या निवडीसाठी प्राधान्याने गुणवत्ता यादीवर तयार केली जाईल.

Web Title: Solapur : Admit card for Tradesman Recruitment Examination in Indian Navy has been announced